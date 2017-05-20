自由限時批》善用說帖破解國際困境！

◎東方亮

北京藉世界衛生組織打壓台灣，何有「醫療人權」的普世價值理念可言？！這就是一種霸權心態作祟，連做夢都以為台灣是中國共產黨、法西斯皇朝的，簡直是到了喪心病狂的地步！好在今天已是網路世紀的「地球村」，訊息無遠弗屆，當局實應善用英文「說帖」（切忌長篇官樣文章，須含主要國家語文，簡明扼要，一看就懂）廣為傳播，再配合政府和全民外交攻勢（強調「民主台灣」，連川普都知台灣有「民選總統」），以破解國際友人的迷思，聚沙成塔，才能克竟事功！

北京藉世界衛生組織打壓台灣，何有「醫療人權」的普世價值理念可言？（中央社）

前副總統呂秀蓮熟悉國際外交事務，常有獨到之見。近日投書希望外交部及衛福部亡羊補牢，積極妥謀「逆轉勝」的策略，並針對聯合國的2758號的內容，破解中共謊言，向全世界絕地反攻云云。可說一語中的，但為什麼不能早做？！

台灣不能老在「失敗」中找理由打轉，淪為「失志」，因為成功只有一個理由，就是只有「成功」！既然聯合國當初決議文，根本沒有「台灣」二字，甚至連「中華民國」四個字也未曾出現。為何不能大聲向今天的國際社會訴說！

聯合國2758號的內容譯文如下：「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一，決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把「蔣介石的代表」從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。」

簡言之，台灣根本與「中華人民共和國」無關，也非「中國的一部分」！太清楚明白不過了！

呂前副總統還引述美國的9項聲明，刊載在華府的傳統基金會會刊（2007年），最重要的幾點摘引如下：5. 美國知悉聯合國曾主張「台灣係中華人民共和國不可分割之一部分」。此項主張「並非包括美國在內之聯合國會員國普遍接受。」6. 第2758號決議，並未確立台灣係中華人民共和國之一省，亦未提及中國對台灣擁有主權。8. 美國敦促聯合國秘書處檢討其對台灣地位之政策，並避免就聯合國會員過去35年來各持異議之敏感議題選擇立場。9. 倘聯合國秘書處堅持視台灣為中華人民共和國之一部分，「美國將被迫以國家立場與此一立場畫清界線。」可說一針見血！

台灣的朝野已浪費太多精力時間，隨「中華人民共和國」起舞，老是在「國際孤兒」、「否認台灣是國家」，或「Chinese Taipei 」、「Taipei China」之中東拉西扯，根本忘了披著狼衣的中共，從來就是要「吃掉」台灣！說什麼冠冕堂皇的東西，都是空的！如果台灣沒有老美（日本）長期支撐，早就被吃掉了！那像現在北京還閒玩「92共識」、打壓國際空間的遊戲，猶整天喊「寄望於台灣人民」、「一家親」、「斷骨連筋」云云。換言之，也就是要「無所不用其極」把台灣「消蝕」為中華人民共和國的一部分！吾人必須有危機意識，以沉著因應，才不致掉落深淵、陷阱！

小英當局和政府部門亦須發揮團隊精神，動員民間力量，以高度的智慧和毅力，百折不回地與中共周旋到底，更要立即不斷發出各種有效的「說帖」，讓世人知道台灣是個民主、友善、重人權的國家！多管齊下，才是正辦！