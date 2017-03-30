自由限時批》訴諸國際救援，蔡當局也要為所當為！

杭東

其實，李明哲在「虎山行」前，應做好準備；因為中共根本就是「法西斯」政權！有何人權、文明之有？！近年來更藉訂各種法令，依其「危害國家安全法」逮人「法辦」，特別針對「維護人權」，還抓了若干外籍人士，已引起國際公憤！

李明哲太太李凈瑜（右二）與立委及多個民間團體舉行記者會，要求中國政府立即公開李明哲的關押地點，並開放家屬及律師接見及適足的醫療護理。（記者陳志曲攝）

唯今之計，除訴諸國際媒體和民主國家協助援救，政府當局亦應本「為所當為」態度，表達嚴正救人立場，不容中共「為所欲為」！ 當然，處在海峽兩岸低盪時期，北京或許可以「裝聾作啞」，但小英政府則不能「坐視」，必須舉行國際記者會發表強硬談話，並知會美方（日本）給予協助，相信自會「柳暗花明」的！

就整個國際大氣候現況而言，多已對中共不利，而李明哲事件的小小「點滴」作用，無異亦給美、日歐盟諸國多了一個「緊密合作」機會。像川普向喜蒐集各類資訊（尚有每天早上看報和電視習慣），可說對世事是「巨細靡遺」的關心（未就任總統前，常會在翌日「推特」發表不同意見）。例如近日十多個派駐北京的大使，就曾聯署聲援釋放外籍「維權」人士，而一向關心人權的美國卻未簽署，只是「觀察」云云，箇中就頗值得玩味了。 簡言之，川普團隊鷹派成員中，便有「中國通」在內，深知如何與北京對奕。像一旦北京未能善處「台灣李明哲」事件，將使美方掌握更多的籌碼，類如或加碼軍售精良武器給台灣、增進美台實質升級關係等等（川普「說到做到」，像「薩德」和強化日本武裝等，即是例證），北京勢將得不償失！

再者，李明哲又非「間諜」，只是一個維護人權愛好和平的民間團體成員，既非「國安人員」，又非「匪情專家」，居然因為他曾是「前民進黨黨工」，就當成可能「危害國家安全」者逮捕審訊，簡直滑天下之大稽！亦會讓美方「知中派」笑掉大牙！還會成為國際級的笑話！

李明哲這次在中國的「被失蹤」遭遇，自將為中共「法西斯」政權添加霸道、非文明、反民主自由的最惡劣紀錄！而跟中國共產黨獨裁政權談人權云云，根本就是「與虎謀皮」！因為它不知道什麼時候，就會把你生吞活剝！例如希特勒當年如何屠殺猶太人，如何殘暴對待無辜人民，如何使用武力侵佔、肆虐鄰近國家百姓等等的血淋淋歷史殷鑑，歷歷在目。 如今的中共更是「法西斯」2.0，尤變本加厲，而「推陳出新」，鬼魅伎倆百出，豈是一般人所能想像的「暴虐獨裁」印象者？！實有過之而不及。

中共近年陸續通過多部維安法案，包括反間諜法、國家安全法、反恐怖法與境外NGO境內活動管理法等，擴大監控調查及逮捕範圍，猶擴及外籍人士，包括美國、英國、日本、加拿大與瑞典等外籍人士都曾遭逮捕。上週末一名中籍旅澳學者馮崇義在中國大陸欲返回澳洲時，也因國安因素遭限制離境。 再加上過去香港銅鑼灣書店多名負責人與股東「被」失蹤事件，更是惡名昭彰！

如今又把台灣的人權組織成員李明哲無故逮捕，只有徒增中共「法西斯」的惡劣形象罷了！ 同時，李明哲事件復顯示目前的兩岸關係相關法規，已是「名存實亡」了！因現行的兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議通報機制，竟然可以片面失效，遑言其他！

無怪連美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）都曾在國會聽證會指陳「中華人民共和國不是可以信賴的夥伴！」足見現行的兩岸關係條例已不合時宜，必須由立法院重新修訂，才是正辦！