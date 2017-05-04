透視北京》蔡英文透過「路透社」向習近平進行最後喊話

兩岸維持穩定，對蔡英文來說相當重要，因為她不希望外界認為她無法處理好兩岸關係；但對習近平來說也很重要。但這種「冷和平」的狀態，可能在今年5月被打破，因為世界衛生大會台灣可否出席，將影響蔡政府的兩岸政策。

范世平／國立台灣師範大學政治學研究所教授

去年5月20日蔡英文當選總統後，除了因為川普12月6日與她通話，稱她「台灣總統」，造成中共極大壓力，故施壓聖多美普林西比在12月21日與台灣斷交外，基本上兩岸關係雖然趨冷，但沒有地動山搖，習近平與蔡英文彼此也未惡言相向。

兩岸維持穩定，對蔡英文來說相當重要，因為她不希望外界認為她無法處理好兩岸關係；但對習近平來說也很重要。但這種「冷和平」的狀態，可能在今年5月被打破，因為世界衛生大會（WHA）台灣可否出席，將影響蔡政府的兩岸政策。

蔡英文表達上任以來的善意與獨派壓力

蔡英文4月27日接受《路透社》專訪時說，「去年我的就職演講裡面，已經把台灣方面可以盡的最大善意，都表達了，但是在這段期間以來，我們感受不到對岸有這個決心要讓兩岸關係往前走，反而被他們傳統的思考跟官僚的體制所牽絆。在過去的一年，我們謹守維持現狀的政治承諾，我們不挑釁，也沒有意外，能夠盡我們維持和平穩定的一個參與者的責任」；「我們克服了很多困難，也沒有情緒化的反應」；「在相互善意累積之下，我們（兩岸）可以為未來共同找尋可能性」。

由此可見，蔡英文要表示的是她就職以來，是採取穩健與低調的兩岸政策。

川普在去年12月6日與蔡英文通話，但她並未高調與張揚。台灣社運人士李明哲在2017年3月19日被中共關押，蔡英文沒有拉高兩岸對立氛圍。之後大陸異議人士張向忠來台申請政治庇護案，蔡政府委婉處理讓其自願返陸。這些動作都招致民進黨內強硬派與獨派的不滿，認為蔡英文對中共過於低調與讓步。事實上，蔡英文的這些善意與克制，相信習近平都看在眼裡。

蔡英文在路透的專訪中，要表示的是她就職以來，是採取穩健與低調的兩岸政策。 （EPA）

蔡英文對去年習近平的WHA安排表示肯定

蔡英文在受訪時說「希望習近平主席以一個大國領導人自居，展現格局、展現彈性，用不一樣的角度來看兩岸關係，讓兩岸關係在未來有不一樣的格局，對兩岸來講，都會有更正面的發展」。去年5月6日在中共的同意下，WHA發出邀請函給台灣，參加23日在日內瓦舉行的大會，就是習近平給蔡英文的善意。因為外界認為，由於蔡英文一直沒承認九二共識，中共也不認為她會在520就職演說中承認，所以會阻撓台灣參加WHA，讓蔡政府在上台後的第三天就面臨外交挫敗。

因此，當中共同意WHA發邀請函給台灣，卻又在函中提及「聯合國大會第2758號決議」、「WHA第25.1號決議」中的「一個中國原則」，也就可以理解了。這個「2758號決議案」是1971年10月在第26屆聯合國大會上通過的，強調「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表」，「立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。

如果WHA給馬政府與蔡政府的邀請函都一樣，而蔡英文又沒承認九二共識，那中共要如何對內部與台灣藍營交代？因此必須「設個套」，蔡政府如果派人參加WHA，等於默認「一中原則」，中共對內與對藍營有交代。但另一方面對蔡英文來說，「2758號決議」只提到蔣介石，沒提到台灣的主權歸屬與中華民國的地位；而中共要如何詮釋此決議案，台灣無法置喙，但絕不接受，故在5月8日也表達嚴正抗議，如此蔡政府派員參加，對獨派也可交代。 如此，民共都能各找台階，各取所需與各自表述。當然，美國不希望台灣離開WHA，肯定也發揮了一定作用，這也成為美、中、台三方妥協下的結果。

蔡英文強調兩岸穩定有利於習近平的十九大布局

蔡英文在受訪時說「與其說我沒有完成一個問卷，倒不如說我們雙方都面臨一個新的問卷，我們也期待中國大陸方面可以用不同的角度，來面對這張新的問卷」。由於中共十九大將在今年秋天召開，習近平要進行權力的重新佈局，兩岸若不斷出事將使其分身乏術，影響權力鞏固。因此蔡英文的意思是，兩岸穩定也符合習近平的政治利益，對蔡、習兩人都有利，兩岸關係是兩人共同的問卷。

中共十九大將在今年秋天召開，習近平要進行權力的重新佈局，兩岸若不斷出事將使其分身乏術，影響權力鞏固。（REUTERS）

蔡英文對於去年台灣無法參加ICAO表達高度失望

蔡英文在受訪時說「如果中國展現出這樣的彈性與善意，我相信台灣的人民也一定會思考台灣能展現如何的彈性」。 事實上，去年9月23日外交部長李大維宣布，27日到10月7日於加拿大蒙特婁舉行的聯合國「國際民航組織」（ICAO）大會，在中共的阻撓下台灣無法繼續以「貴賓」的身份參加，這是蔡政府上台後中共對台灣比較針對性的外交打壓，引發蔡英文相當的不滿。

因此，10月4日蔡英文在接受美國《華爾街日報》專訪中說「我們曾經承諾過要維持現狀，這個承諾不變，善意也不變，但是我們不會在壓力之下屈服」，這是她上台後首次對中共較為強硬的說詞。10月6日在接受日本「讀賣新聞」專訪時再度指出「我們也想提醒中國大陸，臺灣跟臺灣人不會在壓力底下屈服」。

蔡英文把兩岸關係穩定與否的底線畫在WHA

蔡英文在受訪時說「歷來台灣都是以觀察員的身分受邀參加WHA會議。WHO是非政治性組織，關切的是全球每一個國家人民的健康問題、以及衛生的問題，幾乎沒有政治性，台灣做為國際事務的積極參與者，我們有可以貢獻的地方，同時台灣的人民也有健康與衛生上的需求參與WHA。中國一直採取限制性作為，我們必須鄭重指出，今年台灣能否參與WHA，是兩岸關係上非常重要的指標，我要再次呼籲中國大陸的決策者，不要受到過去傳統的思維與官僚體制的限制，做出不利於兩岸關係的決策。很多國家都支持台灣參與，且他們也都致函WHA，希望台灣能繼續參與。這不僅是台灣人民的期待，也是國際社會共同支持的事情，如果中國的決策有所偏差，對兩岸關係的影響將會很大，因為台灣人民不會理解為何不能參與專業性、非政治性的WHA會議」。

世界衛生大會台灣可否出席，將影響蔡政府的兩岸政策。（By Tom Page-Flickr: IMG_1961）

看得出來，蔡英文把台灣今年可否參加 WHA，視為其日後對中政策的關鍵點，如果去年台灣可以參加，到今年為止蔡英文並無挑釁，還釋出善意，獨派批判之聲早就不絕於耳，卻換來無法參加，那就是習近平直接針對蔡英文下手了，那她也就別無選擇了，日後很多事也就無需繼續低調與過多顧慮。如果蔡英文被迫對中國強硬，一邊倒向美、日，中國內部鷹派的聲音也勢必增大，要求對台強硬甚至動武的壓力就落在習近平身上，但是習近平現在能對台動武嗎？有能力嗎？

我相信習近平本人是願意台灣參加WHA的，但強硬派、反習勢力與國民黨卻反對，習近平現在也陷入兩難，但我相信習近平會發揮與去年同樣的高度政治智慧，做出最睿智的決定。