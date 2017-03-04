自由限時批》請將「中國」改為「中華人民共和國」！

杭東

其實，所謂的「一個中國」，是台灣自己搞出來的名堂，早年以為越模糊越好；說成「依中華民國的憲法，視『一個中國』為：包含大陸與台灣的中華民國」，中共自是樂得打蛇隨棍上，把「一個中國」變成中華人民共和國，「台灣是中華人民共和國的一省」；而老美則是配合自己的國際戰略需求（像過去「聯中制蘇」、現漸轉向「聯俄制中」），認為「中華民國的聯合國席次，雖為中華人民共和國取代」，所以承認「一個中國」代表是「中華人民共和國」，但台灣並不屬於「中華人民共和國」（日本戰敗的降書中，也沒有寫把台灣交給「中華人民共和國」）！ 簡言之，以聯合國席次論，「中華人民共和國」是代表「中國」，但台灣的「中華民國」退出聯合國後，，就只剩下「台灣」。其理至明。

1949年10月1日毛澤東在北京天安門城樓宣布中華人民共和國成立。（圖：維基共享）

然則，國民黨在統治台灣的「黨國」時期，為了「反攻大陸」，堅持「漢賊不兩立」，視「中國大陸」，不屬於「中華人民共和國」；所以強調「中華民國憲法」在台灣的法統性，將小小的台灣頂著偌大的「憲法」帽子，自造成行動不便，亦弄得不倫不類（既是戡亂時期，又要民主憲政），淪為「過客型」的政經跛腳建設，難以使台灣生根發展而長治久安，並且還要承擔「反攻大陸」的大包袱，簡直荒唐至極！

及至台灣1997年民選總統後，台灣正式邁向完全的民主化。但這頂以「中國大陸為政經藍圖」的憲法老破舊的帽子（其間雖有修憲，破洞更大），依然如「千斤擔」壓在台灣2300萬的頭上，肇致台灣雖擁有自己的主權，卻不被聯合國承認，連外人看來都是「咎由自取」！因為我們天天喊的「一個中國」，是把「中華人民共和國」攬進來，卻說是自外於「中華人民共和國」，無怪國際社會會看得霧煞煞，錯把擁有聯合國席次的中華人民共和國，看成是包括台灣在內的「一個中國」！

根據《美國之音》報導，近日訪美的前總統馬英九談到，世界上願意和台灣交流的國家，都認定台灣擁有自己的主權，而非中華人民共和國的一省，也就是美國的一中政策。而他提到，中華民國於1912年獨立，台灣的法統源於中華民國憲法，「一個中國就是包括大陸和台灣在內的中華民國」。而全球與中國（中華人民共和國）建交的國家，其「一中」原則除了承認中共代表「中國」外，對台灣的主權是抱持較為保留、彈性的態度，認為這已是幾十年來的具體事實。

是以，馬英九都承認「一個中國」是一種「自說自話」的說法，源自於「中華民國憲法」，顯然這部老舊憲法乃是造成今天民主台灣及主權論述的困境，其責任在誰？！已不言而喻矣。所以所謂「一個中國，各自表述」，更無異是自打耳光，滋生困擾，誤國誤民！ 如今台灣政黨已輪替三次，必須藉「完全執政」，先擺脫「中華民國憲法」的羈絆，修成與「中華人民共和國或中國大陸」無關，且符合台灣需求的憲法，不必改國號、國旗（國歌仿先進民主國家的修改辦法），也不必喊獨立（民選總統及民主化已是獨立表徵），打亂大局！一切以符合台灣民主政治長期發展為原則！

因此，應把「中國」的，還給「中華人民共和國」，使兩岸關係可以更單純化，各自為政！反而讓國際社會容易真正認識台灣，是一個愛好和平自由的民主國家，一切自然水到渠成！

自川普稱呼蔡英文為「台灣總統」後，美國朝野對「一個中國」的有了不同以往的改變，就是直接稱呼中國共產黨統治的中國，為「中華人民共和國」（或北京），而對在台灣的「中華民國」，直接稱為「台灣」（台北），就連美國共和黨黨綱在去年的黨代表大會中，亦一直強調遵守「台灣關係法」提供六項保證，包括軍售在內，以及美國前總統歐巴馬去年12月簽署「2017年國防授權法案」，首度納入台美高級軍事交流章節，打破了自1979年台美斷交以來的軍事交流門檻，美國助理部長以上層級的資深官員及現役將官都可以訪問台灣等。在在顯示一切都在改變之中！

概括言之，國共早年的內戰到台灣的民主化，已然結束。現在正是台灣邁進國際社會的最佳時機，我們要維持「中華民國」的現狀，亦須修改「中國大陸」部分的憲法，並公開承認「中華人民共和國」的事實存在，且把「一個中國」還給中華人民共和國，更要告訴川普，也要告訴全世界，中國就是「中華人民共和國」，台灣就是台灣（若稱呼中華民國也不反對），我們希望永遠維持兩岸的和平現狀！