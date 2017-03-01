自由限時批》早日破除「信者恆信 不信者恆不信」的魔咒！

台灣已經歷幾次政黨輪替，藍綠的恩怨情仇卻仍未了，看來唯有台灣四大族群的相互包容和寬恕，以及愛心和抱持天光的希望，建立互信，才是促進和解的良方。（資料照，記者張嘉明攝）

◎董森霖

政黨輪替已經兩次，藍綠的恩怨情仇卻仍未了，「信者恆信 不信者恆不信」，卻一直像是魔咒，沒完沒了， 這是台灣民主化最大的遺憾！ 看來唯有台灣四大族群的相互包容和寬恕， 以及愛心和抱持天光的希望，建立互信，才是促進和解的良方。

然則，諸此的前提，必須要先破除心中的罣礙， 共同建設創造台灣的願景，更不能有外力介入才行！否則還沒和解， 就先遭台灣身邊的大老虎吃掉，遑言如何生存發展！

如果觀察當前台灣最大的問題，在於每到大大小小選舉， 就連國民黨的黨主席選舉，都是在翻舊帳，一個藍色的黨， 還在搞誰是「藍皮綠骨」，誰是「深藍」，卻不追究誰是「 藍皮紅骨」，甚至是「紅皮紅骨」！同樣的綠色的黨，有無「 綠皮紅骨」，破壞台灣族群融合，甚或打著綠旗恣意妄為，破壞「 轉型正義」的和解要旨等等，通通難逃2300萬的法眼！

像13年前講爛的「319槍擊案」，年輕世代都聽膩煩了； 但到今天，國民黨的痞子，居然還要參選的詹啟賢，再重覆一遍「 真相」！對這些「不信者恆不信」者來說，會消除疑惑嗎？ 此與國民黨前途有何干焉？根本是鬼扯蛋！他們無非只是繼續消費， 繼續「扁維拉」，繼續想把國民黨推往中國，繼續搞藍綠鬥爭， 繼續分化族群，遑言什麼國家和經濟發展，民生安樂？！ 要把台灣打倒為止，才是真的，其心可誅啊！

例如一個13年前杜撰的「奇美小護士」， 而檢警也花了很長的時間，認定訊後自殺的陳義雄是兇手！ 但仍然是「不信者恆不信」，竟然還弄個真相調查委員會， 大家忙得一天星斗、瞎子摸象，各取所需，結果「不信者恆不信」 依然如昔。

詹啟賢當時還提供二千萬元檢舉獎金，至今仍無人領取， 他希望國民黨團在立法院司法委員會的立委要求法務部， 重新調查是否確有「奇美小護士」？！ 他還抱怨過去國民黨執政八年，昔日真調會成員也擔任過法務部長， 卻沒有把「319」槍擊案調查清楚。難道這只有他遺憾嗎？！ 相信有很多人比他更遺憾，尤其是類此的「不信者恆不信」者， 竟然能繼續不厭其煩地一直玩，一直玩了13年，亦算是台灣「 驚奇」吧！

其實，詹啟賢算是有唐吉訶德的的勇氣，願意為老共視為「爛泥」 的黨繼續奉獻，很多人早已掉頭而去，因為那些「不信者恆不信」 者，還在盤旋腐泥上空繼續灑屎尿，讓人不堪聞問矣。

至於要如何破除魔咒，當不言而喻也。