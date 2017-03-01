自由限時批》早日破除「信者恆信 不信者恆不信」的魔咒！

台灣已經歷幾次政黨輪替，藍綠的恩怨情仇卻仍未了，看來唯有台灣四大族群的相互包容和寬恕，以及愛心和抱持天光的希望，建立互信，才是促進和解的良方。（資料照，記者張嘉明攝）
◎董森霖
政黨輪替已經兩次，藍綠的恩怨情仇卻仍未了，「信者恆信 不信者恆不信」，卻一直像是魔咒，沒完沒了，這是台灣民主化最大的遺憾！看來唯有台灣四大族群的相互包容和寬恕，以及愛心和抱持天光的希望，建立互信，才是促進和解的良方。
然則，諸此的前提，必須要先破除心中的罣礙，共同建設創造台灣的願景，更不能有外力介入才行！否則還沒和解，就先遭台灣身邊的大老虎吃掉，遑言如何生存發展！
如果觀察當前台灣最大的問題，在於每到大大小小選舉，就連國民黨的黨主席選舉，都是在翻舊帳，一個藍色的黨，還在搞誰是「藍皮綠骨」，誰是「深藍」，卻不追究誰是「藍皮紅骨」，甚至是「紅皮紅骨」！同樣的綠色的黨，有無「綠皮紅骨」，破壞台灣族群融合，甚或打著綠旗恣意妄為，破壞「轉型正義」的和解要旨等等，通通難逃2300萬的法眼！
像13年前講爛的「319槍擊案」，年輕世代都聽膩煩了；但到今天，國民黨的痞子，居然還要參選的詹啟賢，再重覆一遍「真相」！對這些「不信者恆不信」者來說，會消除疑惑嗎？此與國民黨前途有何干焉？根本是鬼扯蛋！他們無非只是繼續消費，繼續「扁維拉」，繼續想把國民黨推往中國，繼續搞藍綠鬥爭，繼續分化族群，遑言什麼國家和經濟發展，民生安樂？！要把台灣打倒為止，才是真的，其心可誅啊！
例如一個13年前杜撰的「奇美小護士」，而檢警也花了很長的時間，認定訊後自殺的陳義雄是兇手！但仍然是「不信者恆不信」，竟然還弄個真相調查委員會，大家忙得一天星斗、瞎子摸象，各取所需，結果「不信者恆不信」依然如昔。
詹啟賢當時還提供二千萬元檢舉獎金，至今仍無人領取，他希望國民黨團在立法院司法委員會的立委要求法務部，重新調查是否確有「奇美小護士」？！他還抱怨過去國民黨執政八年，昔日真調會成員也擔任過法務部長，卻沒有把「319」槍擊案調查清楚。難道這只有他遺憾嗎？！相信有很多人比他更遺憾，尤其是類此的「不信者恆不信」者，竟然能繼續不厭其煩地一直玩，一直玩了13年，亦算是台灣「驚奇」吧！
其實，詹啟賢算是有唐吉訶德的的勇氣，願意為老共視為「爛泥」的黨繼續奉獻，很多人早已掉頭而去，因為那些「不信者恆不信」者，還在盤旋腐泥上空繼續灑屎尿，讓人不堪聞問矣。
至於要如何破除魔咒，當不言而喻也。