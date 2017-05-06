自由開講》中國何不退一步，海闊天空呢？

公道哥

民進黨政府即將執政滿一年，這一年以來，面對中國各種打壓手段，蔡英文政府以總旅客人次化解「中客銳減」的壓力，對內則抵抗各種獨派團體與台獨大佬們批評蔡英文政府軟弱的獨立聲浪，蔡英文實現選前兩岸「維持現狀」的政治承諾，更讓台灣內部和諧與經濟成長往前邁進，實屬不易，值得掌聲。

維持現狀是民進黨蔡英文政府對於兩岸問題釋出的極度善意，同時也對「國際穩定和諧做出貢獻」，真正讓步的是台灣民意、受傷的是蔡英文政府，身為台灣人，我實在看不懂為何中國政府近來持續在台灣參與世界衛生組織大會的問題上，持續打壓台灣，中國始終不願意各退一步、往前邁進，一同實現兩岸全面交流？

維持現狀是民進黨蔡英文政府對於兩岸問題釋出的極度善意，同時也對「國際穩定和諧做出貢獻」。（EPA）

台灣的醫療與公共衛生的水準技術享譽國際，許多的標準項目也依照國際公約目標努力，更是許多國家學習的對象，台灣努力做好自己、貢獻國際，但面對參加世界衛生組織大會的大會上，台灣尚未收到邀請函，台灣政府保持「維持現狀」的原則表達不滿，隨著報名截至時間將近，許多國家、外媒也看不下去，紛紛聲援台灣，痛斥中國政府太霸道、太無理。

中國目前在世界衛生組織會議打壓台灣的態度，是以自己的看法來對抗多國的看法，筆者建議中國政府千萬別以「葉問1打10」的態度來面對這個問題，不過是一場會議，何必傾全力打壓台灣，多聽聽國際的聲音，多像蔡英文政府學習對「國際穩定和諧做出貢獻」，打壓台灣一年了，不如換個方式，退一步，海闊天空吧。

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（自由業）