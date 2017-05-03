兩岸與國際》心頭定，莫理「一中分治」的騙局

陳德銘希望以「一個國家兩個還分治著的機構授權代表」的身份訪台，被敏感的媒體視為是北京對民進黨伸出善意的橄欖枝，是期待開展新局的創意與誠意。然，果真如此？ 當北京提「一個國家」時，它和「一個中國」又有何兩樣？這些都是換湯不換藥的作法，但對台灣而言，根本上是要「換藥」，才有吸引力。

顏建發／健行科技大學企管系教授

隨著五二0蔡英文總統就職一周年的到來，很多人又再逼問，其就職周年演說中，兩岸政策是否會有新論述，而足以打破當前兩岸的冷戰僵局？一個相關而被關注的話題是，中國海協會會長陳德銘3月26日的發言也許是兩岸的一個新的起點。

依陳德銘的說法，他希望以「一個國家兩個還分治著的機構授權代表」的身份訪台。陳德銘的說詞被敏感的媒體視為是北京對民進黨伸出善意的橄欖枝，是期待開展新局的創意與誠意。然，果真如此？ 兩岸的交流派總是覺得有接觸就是好，但並未深刻探討，如果是往陷阱跳的接觸，實不要也罷。再明顯不過的是，當北京提「一個國家」時，它和「一個中國」又有何兩樣？這些都是換湯不換藥的作法，但對台灣而言，根本上是要「換藥」，才有吸引力。顯示，北京並無真正面對問題、解決問題的誠意，仍是充滿「吃人夠夠」的計謀。

陳德銘希望以「一個國家兩個還分治著的機構授權代表」的身份訪台。被敏感的媒體視為是北京對民進黨伸出善意的橄欖枝，是期待開展新局的創意與誠意。（資料照，中央社）

在過去一年的軟硬兼施與文攻武嚇後，北京最終發現對策無效，於是又開始啟動新一輪的柔性統戰，透過其喉舌與同路人對外散發的論述不外：

1. 蔡政府應趕緊跳脫意識形態的無用對抗，重新整理台灣在國際上的生存空間和外交參與，為台灣人民的真正利益而努力。

2. 此刻的國際情勢對台灣極不利與不友善，而美國是不可信賴的。

3. 台灣是處於中美博弈過程的一只棋子，要在這個大棋盤上生存只有向兩方保持彈性，爭取可能的活路空間，而不是固守在一寸方格上，自陷邊緣化的命運。

4. 唯有改善兩岸關係，台灣才能在美中之間左右逢源。

但，大野狼對小紅帽的提議，有可能是善良的嗎？

從過去到現在，一個中國、同屬中國、一個國家、中國人，說來說去沒別的，北京就是要先將台灣套進去，排除美日等外力干預，然後再好好地將台灣或生吞活剝，或細嚼慢嚥，而最終將它消化掉，並納入版圖。此一戲法行之數十載，但至今台灣內部仍不乏呼應者。理由是，「兩岸」綁住了他們所有的視野，而國民黨大一統的教化過深，他們已無視於中國之外色彩繽紛的大千世界。

中國人善於吹噓，忽悠成性，而某些人因而高估北京能耐，也是北京這一套殺模式得以反覆行騙江湖的社會心理基礎。台諺：「鴨母寮下，哪有過眠的蚯蚓？」中國如有能耐吃下台灣，就不需用心計較，耍弄這一套已有千年歷史，夾雜恩威並施、威脅利誘、軟硬兼施、以商圍政、以經促統以及法律戰、媒體戰、心理戰交相混用的統戰伎倆。當北京還換湯不換藥地再端出來舊伎倆時，就意味著它已黔驢技窮，無計可施。

本質上，在中國的決策圈裡，雖謀士如雲，但綜效卻很差。中國對台的統戰思想就如同其他政治議題一般，本來就缺乏一個開放而多元的論辯環境。中國涉台學者也絕大多數是依附在政策體系而維生的，即便其個人投入研究的程度很深，或常常來台灣做田野調查，研究認真，但一旦碰到關鍵問題時，往往容不得他們對上級的思維與見解進行挑戰。而最高層的決策者，自由度其實也沒想像的大。他們也不敢輕易改弦易轍；他們擔心無法對那些被他們所洗腦的民眾交代。一言堂的威權大環境往往會形成上下交相欺的文化現象。而一旦跳不出框框，再多的研究，也無助於根本問題的解決。燈下找鑰匙；但鑰匙可能掉在燈之外，不走出燈外，又如何能找到鑰匙呢？

蔡英文在今（2017）年4月27日《路透社》的專訪中說，北京顯然被傳統的思考跟官僚的體制所牽絆，而讓兩岸關係往前走的決心仍不夠。她這番話其實已點出北京面對兩岸關係，其背後的社會文化困境。

蔡英文在《路透社》的專訪中說，北京顯然被傳統的思考跟官僚的體制所牽絆，而讓兩岸關係往前走的決心仍不夠。她這番話其實已點出北京面對兩岸關係，其背後的社會文化困境。（中央社）

中國人常阿Q地説，不急於統一台灣，只要台灣不搞台獨，北京不會將統一的議程向前提。這顯然是浮誇之論，實情應是：北京除了很多棘手的問題待處理，外，根本上也沒有拿下台灣的實力與把握。台灣人追求捍衛自己的決心不說，就以台灣位處第一島鏈的中心點來看，它攸關美日等國在亞太生存與發展的利益，而中國過於誇耀的崛起早已驚動以美日為首的亞太諸國，並自陷於被上下擠壓的「三明治情境」，如此，要期待美日輕易將台灣出賣給中國，邏輯不通。從川普選上後，對於「一中政策」的把玩，以及習近平的低姿態，我們很明顯看出一中政策已在貶值當中。而即連貴為中國外交部長的王毅對美國喊話時，也不敢直呼一個中國「原則」，而是卑下地希望美國恪守堅持一個中國「政策」。台灣如是中國核心利益，而北京如真有本事，又何須如此卑屈呢？

以過去幾個月觀之，我們很清楚地看出，川普已技巧性地將其強硬的外交目標擺在朝鮮、敘利亞及伊斯蘭國，但川普還想利用俄羅斯和中國，成為其解決問題的助手。美中關係較有進展意味著川普一方面固然要壓制習近平，但另方面也要利用習近平。而習近平既鎖定「穩美」的戰略不變，務實商人性格的川普沒有不順勢善加利用的道理。但在美國經濟復甦、中產階級重返、美國重新偉大、以及朝鮮問題都是結構性的問題，何其難，習近平接下了川普的幾句恭維話，無異於寫下了軍令狀，苦頭還在後面。

在中國陷入內憂患之際，台灣除盡力去維持兩岸現狀外，加足馬力，勇敢駛向中國之外繽紛的大千世界的心頭要更堅定，才能會為以後和中國周旋累積更多的籌碼。