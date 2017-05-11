自由開講》不必談葡萄糖胺是否有效，化妝品本來就不該宣稱療效

韋恩的食．農．生活

這兩天網路上有文章質疑，潘懷宗代言擦的葡萄糖胺到底有沒有效，我認為根本是搞錯重點！不管葡萄糖胺好不好，這產品不會也不該談療效，因為這產品只是個化妝品！！

我想很多人跟我一樣，見到潘大教授講得口沫橫飛，廣告裡一再出現手撫關節畫面，包含品名都包含了「護理舒緩Joint Health」字眼，都以為這產品是個外用藥。但是遍查這廣告上上下下都沒有食藥署核可的藥品廣告字號，這才赫然發現，這個產品根本沒有藥證，應該只是個化妝品，就法規面來說，與擦的面霜或身體乳液是同一個類別，如果真的是這樣的話，我擔心這個廣告問題就大了。

衛生單位應該要主動檢舉調查，不應該讓不肖廠商與產品繼續誤導大眾下去。（圖：截自網路）

問題在哪裡？

1. 根據法律規定：化粧品，係指施於人體外部，以潤澤髮 膚，刺激嗅覺，掩飾體臭或修飾容貌之物品（化粧品衛生管理條例）。所以化妝品的功能根本不應該說可以舒緩關節。

2. 法律說得很清楚:化粧品不得涉及醫療效能、虛偽或誇大等內容。（化粧品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句列舉，署授食字第1021600202號令發布）。甚至該規定在不屬於化粧品效能之宣稱裡明白寫著: 「緩解關節與肌肉疼痛」（是不行的）

3. 依照法規來說，與人體器官功能改善有關的東西那就是藥了。而《藥事法》規定:

第 69 條 非本法所稱之藥物，不得為醫療效能之標示或宣傳。 第 70 條 採訪、報導或宣傳，其內容暗示或影射醫療效能 者，視為藥物廣告。

所以這產品如果是化粧品，但是宣稱了醫療的效能，那可能就觸犯了《藥事法》，如果是被判定為偽藥，那可是不輕的罪名。廣告裡面一直強調關節，包含有撫摸膝蓋動作、在圖像裡關節部位都特別以星號強化、言詞裡還提及「有感覺」，我想這都是很令人質疑的地方。

這邊呼籲廠商應該要誠實，一個產品如果真是化妝品，沒有醫療效能，就不要想渾水摸魚，用暗示、明示的方法誤導消費者。而代言人的責任，更應該講實話，當大眾信任你是一位藥學系教授，卻在電視上一下被稱為醫師、藥師等等，而樂於接受不加以更正，甚至涉及隔空問診，也是顯示有誠信的問題。更呼籲衛生單位應該要主動檢舉調查，如果真是有以上情形的話，那就不應該讓不肖廠商與產品繼續誤導大眾下去。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 不必談葡萄糖胺有沒有效，化妝品本來就不該宣稱療效