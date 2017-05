MedPartner》擦的葡萄糖胺真的有效？從潘懷宗代言的 AllPASS 過關護理舒緩霜完整搞懂

近來廣告到處在打「擦的葡萄糖胺」,說是吃的「不夠力」,「擦的葡萄糖胺」真的對退化性關節炎引起的膝蓋疼痛有效嗎?什麼是葡萄糖胺?為什麼葡萄糖胺這麼火紅?到底擦的葡萄糖胺有沒有效?幫助你止痛的到底是葡萄糖胺?還是乳膏內的其他成分?

medpartner

母親節將近,買母親節禮物到底該買什麼,是許多孝順孩子們的困擾啊~近期廣告到處在打「擦的葡萄糖胺」,說是吃的「不夠力」,果然最近就陸續收到一些朋友詢問關於「擦的葡萄糖胺」對退化性關節炎引起的膝蓋疼痛有沒有效?特別是這款特別是這款【ALL PASS過關】護理舒緩霜,許多民眾因為以為代言人潘懷宗是專業醫療人員,因此信以為真。今天就請看我們整理相關的文獻證據,讓大家了解這些業者的話可以相信到什麼程度吧!

什麼是葡萄糖胺?為什麼葡萄糖胺這麼火紅?

為什麼葡萄糖胺會這麼紅呢?主要是因為葡萄糖胺是形成「關節軟骨」的重要物質之一。華人社會長期有「吃什麼補什麼」的文化,那如果葡萄糖胺是形成關節軟骨的重要物質,那多吃一點應該就可以多長一些軟骨吧?這個想法很直觀,但實際身體運作起來就不一定是這個樣子了。

大家可能以為,葡萄糖胺就葡萄糖胺啊~有什麼差嗎?當然有喔,而且還分三種!讓我們先從葡萄糖胺的形式先分清楚吧!

常見的葡萄糖胺有三種型式:

硫酸鹽葡萄糖胺 (glucosamine sulfate)

鹽酸鹽葡萄糖胺 (glucosamine hydrochloride)

N-乙醯基葡萄糖胺 (N-acetyl-glucosamine(NAG))

許多研究認為,比較有可能有作用的是「硫酸鹽」形式 (1-3)的葡萄糖胺,因此在台灣,硫酸鹽型式的葡萄糖胺被視為藥品來管理,目前只有口服的劑型,用於緩解退化性關節炎之疼痛,並沒有被製作成外用的劑型。其他形式的葡萄糖胺目前為止被視為「食品」來管理,也就是說除了硫酸鹽葡萄糖胺(glucosamine sulfate)以外的形式,不管是吃的還是擦的,只需要安全不會傷害到身體就可以,並不需要證明它有效,但法令上也不能宣稱有療效。

到底擦的葡萄糖胺有沒有效?

最近越來越多保健品打著「擦的葡萄糖胺」的名號,強調方便、「小分子、好吸收」,但事實是如此嗎?我們找了半天只找到一篇比較相關的臨床研究 (4),實驗結果雖然指出擦葡萄糖胺軟膏的比擦安慰劑的有更明顯的止痛效果,但軟膏內其實還加了其他東西,像是軟骨素、樟腦,以及薄荷油!

看到這,不禁傻眼了一下,啊你如果想做實驗,不就應該讓干擾的因素減少嗎?例如如果你想證明自己到底是不是對巧克力過敏,你不吃純巧克力,卻買了一個薄荷香草芥末薰衣草咖哩口味巧克力,那就算最後結果是過敏了,但你哪知道自己是對巧克力過敏,還是那一堆薄荷香草芥末薰衣草啊~

所以這個實驗雖然作出有效,但並不知道是不是葡萄糖胺的效果,還是其他成分的效果。而且這是十幾年前的實驗,之後就沒有相關研究了。通常做出效果,廠商都會趕緊進一步要去證明就是這個成分有效,接下來就可以發大財啦~但接下來十幾年卻都沒有繼續這個實驗,到底是怎麼回事?就留給你自己想看看囉。一般來說正常的推論會是怕單純做擦的葡萄糖胺實驗,結果會打臉自己或被嚴重質疑啦。

小分子親油性葡萄糖胺 (NAG) 呢?

有時又會看到廠商強調「獨家技術小分子 NAG 」、「皮膚好吸收」。把葡萄糖胺做成 NAG 的形式,的確比較好從皮膚吸收,但是 NAG 吸收後去了哪裡呢?目前認為它和減少皮膚色素沉澱可能有關(5,6),但對於減緩疼痛方面則沒有相關研究。所以如果主打著 NAG 比較「有效」的產品,基本上還是要對它存疑。

幫助你止痛的到底是葡萄糖胺?還是乳膏內的其他成分?

如果你仔細去看看相關的產品全成分,會發現近年來主打「葡萄糖胺」的乳膏,其實都「不只有」葡萄糖胺一種成分,反而還加了許多已經被認為能舒緩疼痛的物質,像是樟腦、辣椒素等等(7-9)。所以問題就上一段文章一樣,到底是什麼東西在發揮作用,沒辦法確定。

這個做法跟很多主打神奇美白功效的保養品很類似。如果你在賣一個美白產品,產品內有維他命 C 這類有證據的美白成分,那擦了當然就有機會白,但是只能賣比較便宜。這時候如果你腦筋一動,說我們這個是添加了珍貴「XX蛋白」或「XX胜肽」,那就可以賣很貴啦!雖然美白的效果是維他命 C 還是這些所謂的蛋白或胜肽造成的,就只能讓你猜猜看啦!

總結一下結論:就目前的資料看來,擦的葡萄糖胺緩解疼痛相關證據非常有限,而且幾乎所有葡萄糖胺乳膏中都還含有其他成分,而這些成分,也很常出現在一般的止痛軟膏中。如果你想止痛,那就買便宜有證據的止痛軟膏就好,不要以為真的可以靠這種「擦的」小分子葡萄糖胺來「保養」甚至是「緩解疼痛」啦!

ALL PASS過關護理舒緩霜話術破解

看完這些,我們就來好好破解這些相關的話術吧!

這張是「耐斯好康報」的廣告文宣。看完大家的感覺是什麼?應該正常人都會認為在說小分子葡萄糖胺可以快速被吸收緩解疼痛吧?

這張在該產品 PChome 的購買網頁上,也很清楚在暗示患者疼痛就可以局部使用「舒緩」、「保養」。

大家也可以看看這個所謂的「台灣之光」影片。看完之後,我們只能說,完全感覺不出來是什麼「台灣之光」,如果你們真的是台灣之光,做出真的可以擦的緩解疼痛的小分子葡萄糖胺,早就全世界搶著買專利了,還有需要這樣靠這種廣告唬爛?

在此我們要敬告潘懷宗先生,不要再利用所謂「陽明大學藥理學教授」身份,對外說自己是「醫師、藥師的老師」,但成天在節目上、廣告上講缺乏科學證據、或亂推論科學證據的話,來某取自己的利益。你如果單純就是個名嘴,我們沒太大意見,但你用了一個會讓民眾誤以為專業的身份,就是透過踐踏專業團體、專業倫理的尊嚴,去追求你自己個人的利益!

潘懷宗先生(非藥師、非醫師、東吳化學系畢業、神經化學及分析化學博士),屢次在媒體上偽裝成相關專業人士,談話內容涉及違反醫師法被衛福部警告,代言產品多次違法,我們本來實在不想提你。但你在被多次警告之後,還繼續出來用這種方式唬弄民眾,我們只能再一次用完整的研究,好好打你一次臉。

歡迎你出來公開辯論。接下來你在代言的產品,我們會一個一個好好幫你檢查把關。賺錢可以,用唬爛的方式讓民眾付出辛苦錢,就是不行!多次偽裝成醫療專業人士來增加自己的公信力去牟利,更是不行!

這次團隊醫師跟藥師們一起整理完相關資料,我們直接問你三個問題:

你們廣告說的小分子葡萄糖胺好吸收,你知道那篇論文是在講「色素沈澱」,不是在講疼痛嗎?

你說的小分子葡萄糖胺,有沒有辦法緩解疼痛?如果沒有,為什麼你要在廣告暗示?

請問一下你們的小分子葡萄糖胺被吸收,是吸收到哪裡?皮下還是血液循環?

你們在廣告上,不敢明說,大概是怕被罰錢,怎麼規避政府廣告法規你們看起來是很熟悉啦!但整個廣告看完,加上使用的方式建議什麼「運動後」、「局部使用」,沒有相關專業的民眾,就很容易被誘導認為用你們「擦的葡萄糖胺」可以緩解疼痛。

知識是用來分享,不該是拿來掠奪。你如果要當一個名嘴唬爛些有的沒的,請不要每次都穿那件「實驗衣」假裝白袍、假裝專業人士,專業醫療人員必須出來譴責你這樣的行為!

您都說自己很專業了,我們團隊公開在這裡等你,歡迎公開進行學術辯論,也歡迎你提告,等著法院認證你的偽醫學專業。反正現在就兩種情形:你很專業,但在唬爛社會大眾。或者你根本不專業,所以被廠商騙了來唬爛社會大眾。你自己挑一個吧。

今天我們除了打臉,更重要的是從科學跟邏輯以及實證研究,讓大家清楚理解「擦的小分子葡萄糖胺」到底是怎麼回事。請大家花幾分鐘,一起看看這篇文章,也分享給你所有朋友,不要被這類的假專業人士跟廣告騙了!「保養是科學,不是儀式」,只有建立正確的知識,才不會一直花錢買心安甚至花錢傷身啊~

此文經授權轉載自MedPartner 美的好朋友 擦的葡萄糖胺真的有效?從潘懷宗代言的 AllPASS 過關護理舒緩霜完整搞懂