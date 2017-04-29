醫療新知與日常保健》單純皰疹無法根治，預防勝於治療！

單純皰疹的感染至今仍然沒有痊癒的治療方法，都只能靠患者的免疫力、以及口服跟外用抗病毒藥來治療每一次當下的復發。而預防勝於治療，5大守則你不能不知道。

蔡佳芬／台大皮膚科主治醫師

皰疹病毒為一群兄弟病毒，屬於濾過性病毒的一種，在病毒學上分為八種亞型，分別為HSV1－8，其中大家熟知的帶狀皰疹為HSV3感染，常發作在唇、生殖器跟臀部的單純皰疹則為HSV1跟HSV2的感染。

皰疹病毒有一共通屬性，就是在感染後容易藏進人體的細胞中潛伏，待日後免疫力低下時，再伺機復發，其中單純皰疹是復發頻率最高的一群，也是門診常見到的皰疹患者。

單純皰疹的好發部位為唇、生殖器、臀脂部，其次為指尖、四肢，一般潛伏期為3－7天，發疹前常有刺癢感，臨床表現為群聚性的小水泡。（圖：網路）

單純皰疹的好發部位為唇、生殖器、臀脂部，其次為指尖、四肢，一般潛伏期為3－7天，發疹前常有刺癢感，臨床表現為群聚性的小水泡，水泡破掉會進入傷口潰瘍期，再來進入結痂期，一般從水泡到痊癒約10－14天的時間，進入結痂期後，病毒就會轉入神經潛伏，伺機再發。

復發因素有外傷、日曬、壓力、月經、懷孕、生病、熬夜、失眠、手術、情緒緊張。因為單純皰疹高度傳染性跟高復發的特性，常容易造成患者極大的心理負擔。

單純皰疹病毒的傳染，多經由接觸傷口、接觸分泌物引起，舉凡接吻、共食、共杯、性行為、新生兒產道感染、共用毛巾、唇膏、刮鬍刀等等。在預防上麻煩之處在於，除了正在發病時有高傳染力以外，有許多臨床沒有症狀的患者，仍可能經由口鼻、生殖器分泌物產生病毒，造成無形的擴散跟傳染，其實已經有許多研究顯示，單純皰疹傳染的大宗可能多數都是經由無症狀患者的無形散播，甚至可能高達70%的人是被無症狀的人傳染。

很遺憾的，單純皰疹的感染至今仍然沒有痊癒的治療方法，都只能靠患者的免疫力、以及口服跟外用抗病毒藥來治療每一次當下的復發。

發作時多數使用外用或口服的Acyclovir、Valtrex、Famvir等抗病毒藥來抑制病毒的繁殖，再搭配外用的抗生素藥膏來殺菌，避免傷口引起續發性的細菌感染。

預防勝於治療，5大守則請遵守！

1.避免親吻嬰幼兒，或用口嚼碎食物餵食孩童。

2.避免共用牙刷、毛巾、牙膏、刮鬍刀、共杯或共食。

3.親密性行為應使用保險套，避免口交。

4.減少日曬、舒緩生活節奏壓力、並且充足睡眠。

5.營養膳食均衡。