自由開講》當醫生做品牌時

王俊雄

「非利兼術，窮其技也，奪造化，超蒼穹，乃醫之聖者也。」 此文謹代表個人立場發言，並非醫者診所的官方品牌基礎，只是忍不住，想替他們的辛苦，說一些我自己心裡的話。

自去年起陪同一群資深青壯醫生們開始創立醫者診所，多次的會議和反覆的推敲琢磨，其實只為了兩個字，榜樣。

台灣多麽欠缺一個榜樣，這樣的榜樣，一直在健保僵硬的體系下，失去，直至淪喪，太多我們看到的例子，自費與健保混合後，得到的難堪的結果，使得這群有志願申的醫者，毅然決然做了自費的決定。

對，說穿了也是為了錢。那些錢呢？

是那些被健保奇特的制度核刪掉的醫者們熱血付出的時光和精神，轟然面對死亡，卻在幾筆悄然無聲的無理刪銷，消失掉的那些，官員們，利益者，所謂的錢。健保制度創立至今二十有二年，從一個使用者來說，健保有太多的好處，但是因為家庭事業因素一家四口曾經窘迫到繳不出健保費的我，被鎖過卡，也復過卡，健保是個奇特的社會制度。我只能這麼說。

一個社會福利政策怎麼會壓制醫療人才的創新和降低應得技術薪酬，實在令人費解。（資料照，記者廖振輝攝）

但是社會福利政策怎麼會去壓制醫療人才的創新和降低應得技術薪酬？實在令人費解，社會充斥對醫生們工作的誤解還有層出不窮的醫護暴力事件，都在在揭發了整體健保制度以及多年來國家衛生福利資源的枯竭與衰退。

因此節流，更要開源。這就是醫者診所創立的目的，開醫術合理之源，開工酬同心之源，開學究窮通之源，開教學相長之源。開此之源，台灣醫界才能有新的希望跟活水注入。這就是作為一個志業，必須要讓願意燃燒心智者一個有榜樣學習的去處。 有關收費，竟然可以成為罪惡，這大概就是台灣最有趣的地方了。看不起的人怎麼辦？很多聲音這樣問，健保制度的好處就是讓這些醫生，仍然可以在他們其他的崗位上，對健保付出，並且像面儀器一樣，把制度不合理的地方，照出來，標示出來，好讓制度進步，或是改變制度。

這就是源頭，一個台灣醫療重新啟動開始進步的源頭，討論收費，不是為了攻擊，難道是為了想要降價得到他們的醫療服務嗎？ 那才是真正的吃豆腐佔便宜。不是嗎？

放寬心讓源頭冒出活水，台灣醫療才能長流江海，直到浩瀚世界。

（作者為醫者診所品牌長）

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