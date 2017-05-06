醫療新知與日常保健》皮膚癌要當心，五大基本判斷守則幫助您提高警覺！

皮膚癌的防範，除了五大基本判斷守則以求儘早診斷、儘早治療以外，紮實的做好防曬工作，真的是皮膚科醫師殷切的呼籲，防曬做好，不僅僅是為了有好膚質，更是預防皮膚癌的第一道功課。

蔡佳芬／台大皮膚科主治醫師

隨著台灣人口的老化，跟就醫資源的普及跟便利性，皮膚癌的年診斷率是節節升高，所幸多數的皮膚癌生長緩慢、不易轉移，手術切除後幾乎可以完全治癒，因此早期診斷、早期治療，多一分警覺，可大大降低皮膚癌帶來的危害。

皮膚是人體最大的器官，裡頭的主要細胞組成有角質細胞、黑色素細胞，此外還分佈有血管、神經、汗腺、皮脂腺、毛囊、免疫細胞等等，因為角質細胞跟黑色素細胞是皮膚中第一線抵禦紫外線傷害的防護牆，因此多數的皮膚癌病變也由此而生，其中第一名為基底細胞癌，第二名為鱗狀細胞癌，第三為皮膚的血管、神經、汗腺、皮脂腺、毛囊等病變而來的肉瘤和附屬器惡性腫瘤，最後也是最惡性的就是黑色素細胞癌。

以下幫大家分開介紹。

基底細胞癌

基底細胞癌生長十分地緩慢，不痛不癢沒有任何症狀，幾乎不會轉移，惡性度很低，大多以手術切除就能根治（圖：網路）

基底細胞癌約佔所有皮膚癌的45％，主要是紫外線長期的曝曬傷害導致，因此多數分佈在臉、手背、前臂、小腿等陽光易曝曬的地方，因此漁夫、農夫、工人在年紀大時要多注意這些地方是否有異常的腫塊。基底細胞癌生長十分地緩慢，不痛不癢沒有任何症狀，幾乎不會轉移，惡性度很低，大多以手術切除就能根治，只有少數手術無法切除乾淨的需輔以放射治療。但也因為太過溫和、沒有症狀，常容易被忽視，太晚就醫導致腫瘤太大，切除困難。

鱗狀細胞癌

鱗狀細胞癌（圖：網路）

鱗狀細胞癌主要因為紫外線曝曬、慢性潰瘍傷口、慢性砷中毒、放射線照射，由於鱗狀細胞癌有一定程度轉移比例，太晚發現常導致癌細胞經由血液或淋巴轉往骨頭、肺臟、肝臟等器官，造成一定的死亡率。（圖：網路）

鱗狀細胞癌約佔皮膚癌的27%左右，主要因為紫外線曝曬、慢性潰瘍傷口、慢性砷中毒、放射線照射，由於鱗狀細胞癌有一定程度轉移比例，太晚發現常導致癌細胞經由血液或淋巴轉往骨頭、肺臟、肝臟等器官，造成一定的死亡率，台灣目前仍有一定比率的人死於皮膚鱗狀細胞癌，因此早期診斷早期治療，能以手術切除，預後方能良好。有轉移疑慮的患者，手術切除後，仍須接受化學治療或放射治療。

黑色素細胞癌

黑色素細胞癌對東方人而言是很少見的皮膚癌，然而黑色素細胞癌來勢兇猛，轉移快、擴散也快，各項化學治療、放射治療、免疫療法的成效也十分有限。（圖：網路）

黑色素細胞癌佔皮膚癌的7%左右，對東方人而言是很少見的皮膚癌，然而黑色素細胞癌來勢兇猛，轉移快、擴散也快，各項化學治療、放射治療、免疫療法的成效也十分有限，一旦發現死亡率頗高，因此全世界的皮膚科學家都致力於黑色素細胞癌的早期偵測跟診斷。主要的危險因子有，日曬、曾曬到起水泡、白種人皮膚、家中有黑色素細胞癌病史。東方人的黑色素細胞癌多發生在腳掌、手掌、指頭、指甲下方，因此這些地方有痣的患者，要多注意痣的變化，其實我通常會建議患者，長在這些部位的痣，能儘早手術割除就割除，免留後患。

ＡＢＣＤＥ五大基本判斷守則教你早期警覺皮膚癌

皮膚癌越早期診斷，預後越好。以下教大家一些基本判斷法則，讓大家可以自我檢查，以期能儘早察覺異常，儘速就醫。

Ａ（asymmetry）：不對稱性。惡行腫瘤多數看起來不對稱。

Ｂ（border）：邊界。惡性腫瘤多數邊界看起來不平滑、不規則。

Ｃ（color）：顏色。惡性腫瘤多數看起來顏色不均勻。

Ｄ（diameter）：大小。後天發生的腫瘤直徑超過0.6公分要特別注意。

Ｅ（elevation）：隆起。惡性腫瘤生長快速，會在數週或數個月內隆起。

皮膚癌的防範，除了上述的五大基本判斷守則以求儘早診斷、儘早治療以外，紮實的做好防曬工作，真的是皮膚科醫師殷切的呼籲，防曬做好，不僅僅是為了有好膚質，更是預防皮膚癌的第一道功課。有任何不確定的皮膚腫塊，都可以儘速找專業的皮膚科醫師就醫，有經驗且領有皮膚專科醫師證照的醫師多數都能靠肉眼就能診斷皮膚癌，少數極早期的透過皮膚鏡的檢查，也都能及早察覺，希望大家能多關心照顧自己的身體，有任何問題儘速就醫。