自由開講》嘉義鐵路高架延伸之必要

陳亭妃

行政院張景森政務委員表示，已併入前瞻計畫的嘉義鐵路高架化工程「事關嘉義百年大計，我輩今後絕不鬆手」，該計畫係2001年提出在2006年獲阿扁政府核定但迄今尚未執行，故這一次要同步攢趕原計畫與啟動嘉義車站周邊「嘉義之心」更新發展計劃，對於蔡英文政府的施政決心與行政效率，筆者相當贊成「空而言不如起行」。

行政院張景森政務委員表示，已併入前瞻計畫的嘉義鐵路高架化工程「事關嘉義百年大計，我輩今後絕不鬆手」。（資料照，記者劉信德攝）

筆者樂見嘉義市鐵路高架計畫盡快執行，但是原計畫係16年前提出，與目前的時空背景頗多不一，例如耗費二十億元二年前通車嘉義市垂楊大橋倘若要繼續保留使用，就促使鐵路高架與新車站規劃高程與長度坡度要拉很遠很費錢；還有當時百餘萬人口台南縣政治核心在嘉義市南方十五公里的新營，因為2010年台南縣市合併升格直轄市，大部分行政機關已南遷五十公里的原台南市安平區，讓新營核心地位相形黯淡很多。因此為改善北台南目前的困頓與發揮前瞻計畫宏觀的規模及表現嘉義市為區域服務中心功能，嘉義鐵路高架化工程應該考慮太高時地震可能加害，要規劃延伸至台南柳營與北伸雲林斗六，「減高與延伸」分區與分期施工，讓這雲嘉南區域的都市發展不再受台鐵的切割與軌道高牆阻隔，讓都市重新縫合與提升居住品質及引入更高階用腦的產業來此綠色健康舒活慢騮區塊創作，同時也可把原有台南縣政治核心的建物再活用更新，這就達到蔡總統前瞻計畫的本質。

（作者為台南市區域立法委員）

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