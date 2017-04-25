自由開講》林義雄前主席，請放過台灣人民吧

胡文琦

媒體報導，由前民進黨主席林義雄推動成立的「人民作主教育基金會」日前發出通告，為了敦促執政黨「落實民主」，將從二十六日起到民進黨中央黨部前展開所謂「落實民主補正公投法」禁食行動，為期十六天，直至五月十一日為止，林義雄要求立法院於五月二十日前通過「公投法」的補正。

林義雄要求立法院於五月二十日前通過「公投法」的補正。（資料照，記者羅沛德攝）

對此，總統府發言人黃重諺指出，台灣是民主國家，公投是人民的權利無庸置疑；而「公投法」也是民進黨本會期的優先法案，目前已在國會進行審議，府方尊重國會在立法議程的安排。林義雄指出，現行公投法充斥違反「直接民權」立法精神的條文，諸如過高的提案與連署門檻、不合理的投票率規定、反民主的「公投審議委員會」、對公投事項的限制及剝奪行政機關的發動公投權等等。而且，更重要的是，二○一六年民進黨已在立法院贏得過半多數席次，各界正殷切期待「落實民主、補正公投法」，不料，執政快一年的蔡政府仍一再敷衍推託。甚且，基金會董事長陳麗貴還表示，林義雄將參與最後一天禁食，「如果民進黨沒有回應我們的期待，還會有後續更強烈的行動」云云。

坦白說，筆者當然不否定林義雄「關心時事」與「想愛台灣」的初衷，但要指出的是，「愛錯方法、愛錯結果」，就只會更加傷害台灣；檢視2004年林義雄要推國會減半，在立法院靜坐禁食抗議，最終結果卻是「越改越糟」，導致區域的立委有更強的誘因放棄專業問政，只願把時間花在跑紅、白帖及經營選區選民，或者，只會抱特定政黨大腿以求獲得提名。最後導致蔡英文在2014年剛當選民進黨主席時提出，增加國會席次的憲改；同年，蘇貞昌也提出立委席次應增加的訴求，依照先進民主國家以人口比例換算，台灣應有200至300席之間的立委才符合比例。此外，台獨大師林濁水更批判國會減半就是不懂的「外行人瞎起鬨」，只是在搞民粹並把整個國家的制度完全破壞，試問，在當時法政學者幾乎多數一面倒的質疑下，還是在所謂「人格者的要求」下，推成了今天的此番傷感景象。

尤其，林義雄「反核神主牌」的反了20多年，更經常用「苦行、絕食」的方式進行抗議，最終，甚且在2014年那次的禁食，逼得當時的馬政府做出了「核四一號機不施工、只安檢，安檢後封存；核四二號機全部停工」的重大決定；然而，針對去年夏季飆高溫所引爆的可能缺電危機，當閣揆林全表示，為了維持電力穩定供應，考慮重新啟用核一時，試問，林義雄跑到哪去了？眼看今年勢必又是酷暑的情況下，且在經濟部提出每年節電1％的目標已破功下，「高喊反核」的他又要怎麼辦？更遑論面對台灣有近七成的民眾反對「日本核食」時，他又在哪？其實，真正會令人懷疑林義雄決心與魄力的是，在面對核四興建的反反覆覆時，他在鄉愿姑息的「私相授受」中，從原本疾言厲色的要「包圍阿扁的總統府」宣示，最終仍是在「顏色決定立場」下，只變成象徵意義的繞行「總統府一周」草草了事，試問，這樣難道不是虎頭蛇尾的「半調子」與「做半套」嗎？

準此，林義雄真的不應該再「老狗變不出新把戲」，只要有事不如他的意，就祭出絕食、禁食等「以死相逼」這天下101招來威脅台灣民眾，姑且不論坊間質疑此番發起的「接力禁食」究竟會否變成「輪流吃飯」？唯此次「又、又來了」的再次看到他想強迫蔡政府「落實民主、補正公投法」，坦白說，姑且不論民進黨的公投法修正是不是「玩假的」不說，他的「一天禁食」根本一點說服力也沒有，就請他真的行行好，放過台灣人民吧！

（作者為中國國民黨文傳會副主委、文史工作者）

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