自由開講》台大校長誰與爭鋒？

莊勝榮

現任台大校長楊泮池將於6月卸任，不再續任，已獲校務會議通過，新的校長將要遴選，預計明年初產生。台大為台灣各大學之龍頭，誰擔任下任校長，動見觀瞻，遴選過程與結果，同等重要。

現任台大校長楊泮池將於6月卸任，不再續任，已獲校務會議通過，新的校長將要遴選，預計明年初產生。（資料照，記者廖振輝攝）

外界或媒體認為國際聲望及治校理念為台大校長之條件，忽略了台大校長遴選過程及候選人特殊條件兩大焦點，因為學術地位、治校理念，只是基本動作、基本條件而已。為台大加分的不只是校長的國際聲望，而是「錢、錢、錢」，沒錢治不了校，有錢有腦好治校！舉美國哈佛大學為例，其基金300多億美金，均為外界主動捐款或基金會100多人對外募款而來，募款之重要由此可見。

個人認為遴選委員會應舉辦類似公職人員之「治校政見發表會」，而不是任由候選人向委員拉票、拜訪或透過其他管道遊說，因如此作法有失隆重、慎重，淪為像公職人員選舉之關係競賽，未必選出理想之校長。透過遴選委員之詢問，候選人之政見及答詢，或許可以激出有創意之治校理念，並將台大推向國際大學。

台大校長之理想條件，一般人的盲點是「募款能力」。這項特殊才能，正是教授級、博士級、院士級候選人缺乏之人格特質，因為善於募款的人，要有臉皮厚之特質，上列人員通常不具備這樣特色。下任校長不論誰擔任，如果缺乏募款能力，尚有補救之道，校長要善於用人，用善於募款之人，組成百人募款委員會，對外募款，以彌補其募款能力之不足，而非事事靠教育部補助。如此，校長所勾勒之台大遠大願景，始能實現，否則治校之理念、願景，將像無錢之窮縣市，巧婦難為無米之炊，政見淪為如夢似泡影。

（作者為律師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com