自由開講》回應胡文琦先生：台灣不是寡頭政治

許家維

接力禁食＝輪流吃飯？國民黨發言人批林義雄：前民進黨主席將發動絕食抗議施壓民進黨補正《公投法》，國民黨文傳會副主委胡文琦招開記者會批林義雄總是以如此方式逼迫別人照他的意思走。 胡文琦表示林義雄反核二十多年，經常用絕食等方式抗議，在２０１４年的絕食抗議中逼得馬政府沒有啟用核四，但在去年夏季缺電危機時，林義雄卻又人不見蹤影。然而這篇報導中的胡文琦的論點我實在不敢苟同。

胡文琦的觀點抨擊了林義雄，林義雄運用絕食運動的方式來抗議雖然並不是最佳選擇，然而胡文琦的觀點更忽略了台灣的民主。我不知道林義雄對台灣人民的影響力，但該事件中胡文琦說的話，像是所有反核且藉由絕食運動反對核四啟用的人民都是因為林義雄的號召才進行反核運動，而不是經由人民自主決定去反核，馬政府只是因為林義雄絕食反核，就決定核四一號機不施工二號機全部停工。

胡文琦的觀點抨擊了林義雄，林義雄運用絕食運動的方式來抗議雖然並不是最佳選擇。（資料照，記者廖振輝攝）

然而幾年前核四的議題正興盛時，我看見周邊的同學幾乎都是反核的，網路上也充滿著反核的影片和標語，絕大多數前往現場反核的台灣人是經由自己的思考去決定反核，而不是受到其他人的煽動或盲從他人，最終取得了勝利，政府才沒有啟用核四。

（作者為學生）

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