醫療新知與日常保健》脂漏性皮膚炎知多少，六大生活保健守則最重要！

脂漏性皮膚炎難以根治、也幾乎不會根治，但也不要太悲觀，透過良好的生活管理，跟專業皮膚科醫師的審視照顧，脂漏性皮膚炎是極好控制的問題，謹記遵從醫囑，讓治療發揮最大作用，遠離任何副作用！

蔡佳芬／台大皮膚科主治醫師

脂漏性皮膚炎平均在一百個門診病人當中，就有近四到五位患者有這樣的困擾，秋冬又比春夏來的頻繁好發，男性患者居多數，好發年齡層為六個月以下的小嬰兒，跟青春期後的青少年到成人。

典型的皮膚病灶為泛紅帶點微微油黃的脫屑，主要分佈在皮脂腺分泌旺盛的部位，例如頭皮、眉毛、眼皮、鼻翼周圍、嘴邊、下巴、耳朵及耳後、胸前。

小嬰兒出生之初受到來自母體賀爾蒙的影響，油脂分泌會特別旺盛，因此容易在頭皮、臉部、脖子、腋下、甚至包尿布的地方，都可能有發紅脫屑的症狀，嚴重時整個頭皮會覆蓋有黑黃色的油性痂皮，等六個月大以後，母體留在嬰兒體內的賀爾蒙逐漸退去，脂漏性皮膚炎也就會跟著痊癒。但成人的脂漏性皮膚炎就沒有那麼簡單了！

小嬰兒出生之初受到來自母體賀爾蒙的影響，油脂分泌會特別旺盛，因此容易在頭皮、臉部、脖子、腋下、甚至包尿布的地方，都可能有發紅脫屑的症狀。（圖：網路）

成人型脂漏性皮膚炎為體質性皮膚炎，是個人體質對皮屑芽孢菌所產生的特異性反應，當皮脂腺分泌過量油脂與皮屑的混和物，會形成有利於皮屑芽孢菌滋生的環境，代謝的產物在帶有脂漏性皮膚炎體質的人身上，便可誘發脂漏性皮膚炎的發生。除了體質因素外，脂漏性皮膚炎的發作也深受個人生活習慣、作息、壓力、飲食、季節交替、保養習慣等的影響，諸多因素很難完全一一克服，因此脂漏性皮膚炎也容易一再復發。

脂漏性皮膚炎的治療相當簡單，我常告訴患者，這個皮膚病對藥物的反應相當快且好，難的是如何透過日常的照顧保養，減少延緩脂漏性皮膚炎的復發。

成人的脂漏性皮膚炎發作深受個人生活習慣、作息、壓力、飲食、季節交替、保養習慣等的影響。（圖：網路）

治療上有兩大主軸：就是輕度至中度的外用類固醇藥膏及抗皮屑芽孢菌的外用抗黴菌藥膏，頭皮的脂漏性皮膚炎除了外用藥物以外，也可使用含有ketoconazole、zinc pyrithione、焦油的洗髮精來輔助加強治療成效。脂漏性皮膚炎因為混合了易出油、泛紅又微癢、脫屑等狀況，常讓患者在肌膚保養上無所適從，誤以為是敏感性肌膚而什麼都不敢用，連防曬都不敢用，導致皮脂膜在太陽的直接曝曬下受損，變成真正的敏感性肌膚；另一種是因為皮膚出油，而拼命洗臉，過度清洗導致皮膚油水更失衡，進而誘發更嚴重的皮膚炎；再一種極端是，把脂漏性皮膚炎的脫屑視為皮膚保濕不夠，而猛往患處擦乳液、乳霜等保濕品，加重局部的油膩，甚是誘發進一步毛孔阻塞產生毛囊炎。

拒絕脂漏性皮膚炎，生活保健最重要！

1. 清潔次數正常，一天兩次為限，並且使用中性水性清潔劑，避免使用皂類。

2. 防曬功夫不可少，避免陽光直接曝曬，影響肌膚對外防禦力。

3. 肌膚分區保養不偷懶！易出油部位用保濕凝膠或輕質地乳液，避免毛孔阻塞。

4. 作息正常不熬夜。

5. 避免菸酒、刺激、辛辣、油炸食物。

6. 舒緩壓力，保持身心愉快。

不可諱言，脂漏性皮膚炎難以根治、也幾乎不會根治，但也不要太悲觀，透過良好的生活管理，跟專業皮膚科醫師的審視照顧，脂漏性皮膚炎是極好控制的問題，謹記遵從醫囑，讓治療發揮最大作用，遠離任何副作用！