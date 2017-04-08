醫療新知與日常保健》掉髮心慌慌，雄性禿不分性別，男女皆然！十大治療方式比一比！

禿頭不是中年男性的專利，不少女性也為掉髮所苦，掉髮該如何治療？首先要找出病因才能對症下藥。

蔡佳芬／台大皮膚科主治醫師

俗話說「三分長相，七分頭髮」，頭髮在人的外觀上，對於美醜影響甚鉅，而頭皮因為新陳代謝速度為一般皮膚的兩倍，且毛囊、汗腺、皮脂腺都較其他部位皮膚發達許多，以致於在頭皮外部易覆蓋豐富的水油混合物，除了刺激皮膚，也因相對的封密性，容易讓微生物衍生繁殖；加上不斷受到外界環境的摧殘，例如，梳子的摩擦拉扯、過度染燙、用到不適合的洗潤產品，都可能傷害頭皮跟頭髮，導致頭皮容易發癢、出油、掉髮、脫皮。

雄性禿凡是性賀爾蒙開始分泌就可能出現，一般在二十歲之後就會漸漸發生。（圖：網路）

異常落髮的問診諮詢，在門診也佔不少比例。

頭髮的生長、退化、休止有一定的週期，一旦每天落髮量超過一百根，就表示已經有不正常落髮現象。不正常掉髮的原因很多，遺傳因素、頭皮屑多、頭皮發炎、壓力過大、生活作息不正常、飲食不均衡、濫用藥物等都有可能。其中雄性禿是最常見的不正常落髮的原因之一。

雄性禿凡是性賀爾蒙開始分泌就可能出現，一般在二十歲之後就會漸漸發生，而且雄性禿不是男生的專利！

根據歐美研究，就五十歲這個年齡層，男性雄性禿比例高達50％。圖為英國男星裘德洛。（圖：網路）

根據歐美研究，就五十歲這個年齡層，男性雄性禿比例高達50％，女性甚至也有近40％，只是嚴重程度個體差異性很大。目前認為雄性禿的成因包括遺傳、賀爾蒙、皮脂漏、毛孔阻塞導致毛囊營養障礙、頭皮張力過大、情緒壓力、飲食失調，但目前只有遺傳跟賀爾蒙兩項最被證實。而年齡是雄性禿惡化的重要因素，一般會進展十五至二十五年，但也有少數可能在五年內就明顯惡化，因此病程難以預測，不過大多而言每年平均減少5%頭髮。

典型的男性雄性禿是由髮際線往後移，頭髮逐漸變得稀疏，最後髮型成為地中海或撤退型，而女性的雄性禿，大多沒有男性那麼嚴重，不會出現光禿或地中海那樣的光頭，只是頭頂的毛髮較為稀疏，出現的年齡通常比男生晚，跟年紀大了頭髮變稀少很類似，常被視為老化現象。但要確切知道自己是不是罹患雄性禿，最好的方法還是諮詢專業的皮膚科醫師，因為掉髮原因五花八門，藉由專家、醫師建議診治才能獲得正確資訊，及早治療。

女性的雄性禿，大多沒有男性那麼嚴重，不會出現光禿或地中海那樣的光頭，只是頭頂的毛髮較為稀疏，出現的年齡通常比男生晚。（圖：網路）

雄性禿治療要點，十大治療方式比一比！

由於雄性禿是種老化現象，無法根除，因此不論用任何方式、花再多錢，一旦停止治療都會無效，男性雄性禿並不須做任何檢查，某部分女性患者可能有男性賀爾蒙分泌過於旺盛的問題，可能伴隨月經不順、其他部位毛髮變多、青春痘、肝斑等情形。目前治療雄性禿的方法，不論男女均可採用外用藥物、口服藥物及手術等方法，處理原則仍然以藥物治療為優先考量，當掉髮穩定後才考慮分批植髮，已接受植髮者，更需要持續使用生髮產品。

現階段的治療性產品，口服抗禿藥『柔沛』在醫學上的療效比較受肯定，如果擔心出現副作用，也可以使用可以活化毛囊細胞，含minoxidil的生髮水，但生髮水可能會有頭皮刺激的問題，若無法習慣頭皮刺激狀況，還可以嚐試科學證據比較不足的『養髮液』，或是其他光療、雷射產品。

治療雄性禿的十大方式。（作者製表）