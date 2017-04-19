故事》穿越到唐代千萬不要做的五種人（1）：皇太子

如果有一天你要穿越到唐朝去，到底應該如何選擇身分當落點呢？有什麼地雷是你絕對不要去踩的呢？就讓在下來告訴諸位吧！

謝金魚

近來，中國有一齣唐代背景的戲，因為是胸部露得太多，被廣電總局把女星通通剪得只剩一顆頭， 江湖人稱，武大頭傳奇， 許多朋友就來問我，到底唐代的婦女露不露胸？對此，我只想告訴大家，請你抬頭往街上看去，請問是露胸的多呢？還是不露的多呢？這恐怕是誰也說不清楚。

因為婦女這個名詞，本身就是個龐大的集合體，就是同一個女子，她今天露了、可能明天不露，年輕的時候害羞不敢露、年長的時候老娘跟你拼，冬天不露、夏天露一點，又有誰說得清楚呢？換言之，這可露可不露的問題若拿去問唐代的婦女，恐怕只會換來一句「干卿底事？ （翻譯：關你屁事！） 」，那麼這戲中凡是有奶就要露，我覺得只顯示了製作單位有多在乎胸部這件事。

不管那齣戲有多麼令萬千學人吐血，但是它總是有一個好處，就是讓人又注意到了「唐」這個一千三百年前的帝國，從這點來說，還是值得丟它一顆磚頭，即便那各種神轉折的故事顯示的不過是當代的醜陋與淺薄。

唐帝國是一個幅員遼闊的國家，在中世紀的歐亞大陸上，是影響力最大的帝國，它從誕生到衰敗的歷史，影響了三百年間數以千萬計的人。這麼大的國家，它的面向當然非常多元，複雜的族群問題之外，以儒家宗法規範的法律明確地訂立出了上下階級，皇帝與皇族之下，是掌控大部分經濟與政治權力的官人集團，支撐、孕育官人集團的，則是大大小小的名門士族，與士族相對，就是以戰功而起的軍人，接著是一般的平民、也稱為「良人」，不過，在平民之下還有一個階層，叫做「賤人」…..

嗯…..不是這種賤人啦！！！

所謂的「賤人」就是賤民，他們可能是犯罪者的後代，或者從不知道幾代祖先開始就是奴婢的奴婢子孫…..等等，他們是皇族、官人與良人的財產，可以隨意地販賣、轉讓、打罵（打死或打傷會判罪，但不是很重），也是唐帝國最底層的勞動力。

從縱向的階級，到橫向的族群、職業、性別、地域……唐帝國的面貌即使在一千三百年後，也不能說完全清楚了。

對於一個時空旅人而言，這實在是件麻煩事。試想，如果有一天你要穿越到唐去，到底應該如何選擇身分當落點呢？有什麼地雷是你絕對不要去踩的呢？就讓在下來告訴諸位吧！

嗯，開始囉！（臺灣吧口氣）

從盛唐以後的皇宮大明宮看到的長安城景色

穿越的第一步！

穿越是一門學問，有所謂的腦內穿越，也就是所謂的「神入」，去設想當時的種種場景與人物的對話等。也有所謂的實體穿越，也就是在頭被門夾爆了、被車撞了、觸電了、被毒殺了、被自殺了……等等非自願、可導致死亡或者腦死的情形，或者碰到了某個不知名的古物或者穿過某個空間之後，噌噌噌地就離開了現實的世界。

由於穿越的多樣性，還有靈魂穿跟肉體穿兩種分類，靈魂穿就是像穿衣服一樣，借了個古代人的軀殼，裡面裝的是現代人的靈魂，這種還有分嬰兒穿跟成人穿兩種進程，前者往往會通向神童才女、年少知名的路線，不過養成路線太長，所以穿越到成人身上還是個比較理想的狀態，但需要付上暫時被當成精神病患的代價。肉體穿當然就是整個人穿過去，但由於服裝髮型語言等等問題，通常會有長的適應期，弄不好還會很快就被抓或者被賣掉等等。

總之呢，舉凡穿越的男女主角，無不希望自己在穿越的日子開啟第二人生，最簡單的無非是穿個有豪宅、有家產、有僕人的身分，因此皇親國戚通常是被穿的比例最高的一群人。

我個人必須承認，穿個皇親國戚確實是cp值最高的選項，但是，其中還是有看似爽缺的屎缺，請各位意圖穿越的人士，務必把這個屎缺記載你的穿越筆記本裡，千千萬萬不要去碰啊！

那就是皇太子！

那就是皇太子！

那就是皇太子！

（超級重要，所以說三遍！）

九重宮闕中，等待你的不是浪漫冒險

太子的壓力

唐代前前後後有21位皇帝，但是曾經當過太子、太弟或者太叔的人卻有30位（生前沒當過、死後追封的不算），大多集中在盛唐之前，這多出來的9個太子，大多不得天年，其中，曾經被誣陷謀反或者真的謀反的太子，又有5人，可見太子們的耗損率之高。

當然，所有涉及政治利益的問題都很 複雜，但是在一般的邏輯中，總覺得太子就是理所當然的接班人，那 麼只要裝死、熬到老爹掛掉就沒問題了，那麼閒著沒事去搞一堆有的 沒有的幹什麼？一定是太子太笨或者皇帝太笨了！

如果你這樣想就太簡單了，唐代皇室中的父子關係，遠比我們想像得要緊張、疏離。

唐代的太子通常都是跟著老爸登基時一併冊立，他們的年紀可能不太大，但是會被送往宮城東邊的東宮。東宮與皇帝、皇后的生活空間是分開的，要前往拜見父母時，必須走南邊的宮門或者北邊的玄武門（是的，玄武門之變就是有個假高尚真下流的弟弟趁著哥哥去拜見父親時，埋伏在北邊把他哥哥給殺了）。

盛唐之前，皇帝住在太極宮。

盛唐之後，皇帝搬到東北角的大明宮，就把太子安置在少陽院，因為太子是長男，在易經中以震卦、少陽象徵，但事實上距離皇帝真正的寢殿與後宮是非常遙遠的。

距離這麼遙遠，每天能夠相見的機會其實非常少，唐代的人也沒有在管什麼幼兒心理學或者教育學。太子的教育雖然大家都知道不能等，但是他們能做的也就是叫太子研讀儒學經典、學歷史學寫作文、學騎馬學射箭…..etc.通常，太子的教育方針會由他的「師保」與幕僚來負責，師保通常是德高望重的老臣，幕僚則有可能是中年以上的菁英官僚，不過這些由男性官僚們制定的太子教育到底成效如何呢？真的是很看個性。唐代的太子有很喜歡讀書的、有很喜歡歷史的（有多愛呢？愛到替史書做註腳）、有很不喜歡讀書連寫個文章都2266的，還有一個是很會假裝愛讀書、但實際上超級迷戀遊牧生活的波西米亞風假文青。

不管怎麼說，這些師保、群臣、太監與宮女……甚至皇帝與皇后都會告訴太子：「你是未來的皇帝、有一天你要統治天下、要做一個好皇帝！」但是，等到太子成人時，等待他的卻不是所有人從小灌輸的那樣。

打個比方來說，我覺得唐代太子跟皇帝的 心態大概如下：

國中的時候，媽媽叫你不要交男朋友、要考個好高中。

高中的時候，媽媽叫你不要交男朋友、要考上好大學。

大學的時候，媽媽叫你不要交男朋友、拿書卷獎、找個好工作。

找到 工作後，媽媽突然說：「你為什麼都不交個男朋友、你這樣以後嫁不 出去怎麼辦！你知道媽媽有多擔心嗎？」

等等！！！為什麼話都是妳在說啊！！！

總之，從小教一個小朋友要當個好皇帝，教他說你會統治這個天下！ 但是到了他已經有能力的時候，他老爸還活跳生猛，於是，所有人改對太子說：「你是你爸的臣子、你不要一天到 晚想著統治天下、你爸會生氣！」，這是正常人都很難接受的事。

除此之外，此時的皇帝突然才發現：「啊！我兒子長大了！」這些疏離的父親未必會感到欣慰，他們很快就會感受到威脅，當別人稱讚太子時，皇帝開始擔心太子太得人望，當別人構陷太子時，皇帝開始疑惑是否是真實。於是，太子必須多方地在有限的機會中，向父親證明兩件事：

1.我很聰明、我很有能力。

2.但是爸爸比我更聰明、更有能力。

以下這段可以看見當一個太子的壓力有多大：

肅宗為太子時，嘗侍膳，尚食置熟俎。有羊臂臑，上顧使太子割。肅 宗既割，餘污漫在刃，以餅潔之。上熟視不懌，肅宗徐舉餅啖之，上 甚悅，謂太子曰：「福當如是愛惜。」（次柳氏舊聞）

簡單地說，唐肅宗當太子的時候，曾經侍奉他老爸唐玄宗吃飯，伺候吃飯的宮人拿了切熟肉的砧板來。那天吃的是羊前腿肉，玄宗就看著太子切肉，太子切呀切，有些油污沾在刀上，就拿了一塊大餅把刀擦一擦，玄宗看著他、心情很不爽，然後太子慢慢地拿起餅吃掉，玄宗才高興了，告訴太子說：「福氣是要這樣愛惜的呀！」

基本上，這篇後來一直被後代當做教育太子跟小孩的範本，顯示出了一個嚴已律己的父親和善體父意的兒子，太理想了……

理想個屁啊！

如果你細想這個狀況，肅宗當太子的時候已經28歲，完全是個成年人了，但是他老爸還在用這種作法”觀察”他，切一個肉，爸爸在旁邊一直盯著看，這個壓力有多大。但關鍵在於，此時的唐玄宗正寵愛著楊貴妃，坐擁三萬宮女、讓貴妃有好幾百人做衣服、一天到晚開趴踢的老爸，到底有什麼資格在那邊教訓兒子說不要浪費一張餅啊？？？？身為太子的精神壓力有多大，可想而知，即便是這麼忍耐、後來成功上位的肅宗，在當太子的時候壓力大到頭髮全白。

這種毫無說服力的場景，只是顯示了太子們的困境：他們最靠近皇權、一人之下萬人之上，但是他們上頭的那一人卻掌握著整個帝國。



太子與皇帝之間的阻礙

通常來說，太子是皇后的兒子，但是唐代的皇后們運氣不是極好就是極壞，雖然有武則天、韋后這種與皇帝並尊的皇后，不過皇后們被廢、早死或者雖是元配卻不被立后的比例也很高。因此，唐代的太子們也有不少並不是皇后的兒子，或者媽媽早死，導致他們在後宮的奧援較薄弱。

唐的第一位太子、高祖的長子建成就洞見了這個情形，他的母親在唐建國之前就去世了，在開國之後，他仍持續地與父親的嬪妃們交好，這點讓嬪妃們對他十分放心、相信他會在高祖死後善待嬪妃與嬪妃所出的皇子，這點也在他被指控謀反時救了他，讓他在弟弟李世民（後來的唐太宗）大肆攻訐後，由四弟元吉和高祖的妃嬪們聯合替太子說好話，以至他最後能夠從這場政治風暴中脫身。

李建成並不是個普通的富二代，由於高祖在隋代一直身在北方，所以李建成從很年輕的時候就留在河東老家、承擔著長子照顧家人的責任，同時也收買河東人心。隋末大亂，他帶著家人北上投奔父親，唐高祖一直等到他平安到達才公然揚起反幟（其中有個混帳弟弟李世民一直跟他爸說：不用等哥哥了！快反快反！），在攻破長安城的戰役中，建成的部隊首先登城。開國後，李建成自是理所當然的太子，他也是唐代唯一一位受命防守疆域的太子，在他之後，下一個領軍出征的太子就是因為遇上了安史之亂，不得不出征了。

即使是這樣擁有龐大人脈與軍事權力的太子，李建成還是經歷了數年如履薄冰的日子，最終他透過各種方法向父親證明他的能力與忠誠，致使唐高祖決心處置意欲奪嫡的次子李世民。當然，結果是大家都知道的，在李建成天明之前要入宮時，被李世民埋伏，一箭斃命，他的部將一度要攻入玄武門，最後李世民割下了建成的人頭，高懸於玄武門上，於是東宮所部才潰散。

玄武門想像圖

李建成身首異處的下場，顯示了唐代太子們的地位時常遭受威脅的處境，殺哥哥殺得一點都不心軟的李世民，在中年之後才發現事情又重演了，皇后早亡，由皇后所出的太子與皇子們互相攻訐，造成李世民幾乎試圖自殺的痛苦。

白目的弟弟、機車的后妃，是唐代太子們揮之不去的夢魘，尤其皇后不是生母時，太子們更是艱難，李世民的曾孫、太子重俊甚至揮軍攻打玄武門，試圖以兵變除去皇后，行動失敗後、自殺身亡。在他之後的數十年，另一個太子在父親病危之際，發動政變，成功地除去皇后、順利登基，從他之後，近百年的時間，唐代沒有皇后。

但是太子們的苦難並沒有結束。

太子可以辭職嗎？

太子真正的職權，只有在皇帝賦予他「監國」責任的時間內可以代替皇帝處理國政，但是這些國政也是有權限的，所謂的「大事」仍然必須請示皇帝。監國並不是一道命令下了之後，就可以無限制地監國下去，有時只有短短的幾個月或者一兩年，因此，太子真正能夠實踐他政治抱負的時間很少，或許以現代的說法，算是一種「留守內閣」的形態，大體上不會有太大的作為。

其他更多數的時間，太子多是朝廷禮儀上的擺設，皇帝真正徵詢他意見的時候不多，雖然也能夠勸諫，但聽進去的時候也不多，要做什麼事情都必須暗暗地處置，以免與皇帝的命令牴觸。即便如此，太子的舉動還是會受到所有人的放大檢視，娛樂活動會被認為德行有虧，但是都不出去娛樂又有可能被皇帝認為文弱無能。

尤其是底下還有不識相的弟弟在那邊靠北的時候，真的有多賭爛就有多賭爛，這種感覺就像佔了個屎缺還被人家靠北說爽兵，我相信所有的太子都有動過以下這個念頭：





最慘的是，太子是不能辭職的，一旦辭職，就表示你德行有虧、能力有差、腦子有洞，

從此黑掉不可能再翻身。



可是呢，就因為你當過這個屎缺，就表示你曾經具有繼承皇位的資格，不管是皇帝、

新的太子或者其他想鬧事的人，都會覺得必須防著舊的太子，所以接下來的半輩子也會永遠心驚膽跳、

恨不得躲進深山裡。



最慘的是，就算舊太子掛了，舊太子的後裔還是會被視為有力的皇位角逐者，弄不好就會被通通洗掉。



這是非常有名的唐代壁畫禮賓圖，左邊三個是唐的外交官，右邊三個是外國使節，他們為什麼會出現呢？因為太子gg了。

爽你娘親啦！馬的你有種你來坐坐看啊！！！o（〒﹏〒）o最慘的是，太子是不能辭職的，一旦辭職，就表示你德行有虧、能力有差、腦子有洞，從此黑掉不可能再翻身。可是呢，就因為你當過這個屎缺，就表示你曾經具有繼承皇位的資格，不管是皇帝、新的太子或者其他想鬧事的人，都會覺得必須防著舊的太子，所以接下來的半輩子也會永遠心驚膽跳、恨不得躲進深山裡。最慘的是，就算舊太子掛了，舊太子的後裔還是會被視為有力的皇位角逐者，弄不好就會被通通洗掉。

因此，不管再怎麼屎缺，太子們還是要硬著頭皮幹下去，期待著熬到老爸死掉、自己當家作主的那一天。（喔，而且這種希望還不能公開說，皇帝會覺得你不孝至極，直接就被殺了）

由此可知，太子是穿越中的屎缺，諸位千萬要慎防！

愛護生命，遠離太子，保持距離，以策安全！

本文經授權轉載自故事謝金魚的臉書粉絲團

穿越到唐代千萬不要做的五種人（1）：皇太子