故事》落榜都是有理由的！明清科舉考試的各種落榜原因

金榜題不題名也要看主考官喜惡？明代科舉錄取與否主考官說的算，寫錯字又何妨？寫的工整卻適得其反？其貌不揚有錯嗎？各種奇怪落榜原因，一窺究竟。

陳一中

前文〈不擇手段也要上榜！破解 5 個明代常見的科舉作弊方法〉提到了許多明代的考生為了金榜題名而不擇手段，發明了許多通過考試的方法，但儘管如此，考生還是可能無法考不上科舉，這是因為科舉考試中，主考官的喜惡對於士子錄取與否，有重大的影響。也因此，一旦考生高中科舉，便以主考官的門生自居，主考官則成了「座師」（座主），彼此在名義上存有師生情誼，互相提攜。以下先簡介鄉試、會試、殿試主考官，再講述各種落榜的遭遇。

鄉試的主考官定為兩人，初期敦聘儒學教官、儒士為主考。永樂年間，兩京主考改由翰林院官員擔任，其餘行省仍循舊制，但屢有徇私舞弊之事，至明代中期，各地鄉試亦漸改由京官擔任主考。

嘉靖二十五年（1546 年）的浙江省試，有一位主考官評完了卷子，夢到自稱杭州知府的官員來請託。考官夢醒以後，看到不知哪來的一個卷子在桌上，於是從錄取的卷子中抽一卷來相比，覺得冒出來的這卷好一些，便將兩卷交換過來。這類相似的情節發生過不少次，每次的年分、地點不同，卻有如出一轍的情節。

據說，有一種作弊的方法是買通考場的書吏，待夜深人靜，考官打瞌睡時，再把考卷調換。或許這些看到桌上多出一分試卷的考官都不是看見鬼，而是落入圈套而不自知。

會試的考官由禮部與翰林院官員擔任，除兩位主考官，還有十八位考試官，分別批閱《詩》、《書》、《禮》、《易》、《春秋》考卷，稱為「十八房」。至清代中期，朝廷發現按經分房容易使考試官被收買，所以改為平均分攤試卷，不再按經分房，以杜絕作弊的行為。

明代殿試的日期原為三月初一，因會試應試人數增多，需要較多的時間閱卷，成化年間遂延至三月十五日。但不是每個考官都需要較長的時間批卷，明代晚期曾任會試閱卷官的楊士聰說道：

我每次閱卷，不會從頭看到尾，隨意的看一兩行，如果是好卷子，自然會發現他與平庸的卷子的差異，然後我再重頭看起。考場中搜查落卷也多用這種方法，數百張試卷一下子就能看完了，不會遺漏的。

殿試的主考官通常會推舉內閣首輔擔任，在特殊的情況下由次輔或其他閣員主考，例如張居正任首輔時，他的兒子也在應考之列，所以改由次輔張四維（1526-1585）擬定排名。主考官只將前三名挑出來，是為第一甲，由皇帝圈評定名次。剩下的由其他考官評定，他們會將卷子分為兩等，再拿給主考官判定，其中較好的是第二甲，再次一級的是第三甲。

張居正表面上作了避嫌，但他權傾朝野，誰敢不賣他面子呢？次子張嗣修（1553-1627）本為萬曆五年（1577）第二甲第一名，但進呈試卷時，張居正暗通太監，將張嗣修的卷子往前挪，張嗣修遂成了榜眼。萬曆八年（1580），張居正的三子張懋修（1558-1639）評為狀元，更被譏諷是「關節狀元」。當張居正垮臺後，便有時人作詩道：「狀元榜眼盡歸張，豈是文星照楚鄉？若是相公身不死，五官必定探花郎。」意思是說，張居正兩子已經分別獲取狀元與榜眼了，倘若他再晚一點逝世，五子也必定也會高中探花。

考生們答題總是戰戰兢兢，期盼不要有一絲錯誤，但誰又料得到，寫的工整卻適得其反呢？

隆慶二年（1568）的殿試，皇帝瀏覽內閣進呈的考卷準備圈定狀元時，突然覺得試卷都寫得如此工整，便懷疑主考官徇私，皇帝反而在第二甲的卷子中選了一張多處塗改的考卷當作狀元，羅萬化（1536-1594）便成為多疑下的幸運兒。

考試時很容易一不小心就寫了錯別字，但寫錯別字又有何妨呢？皇帝喜歡你才是真的！

像是崇禎元年（1628）殿試，內閣原本擬定莊應會（1598-1656）為狀元，思宗朱由檢（1611-1644）卻不滿意，將他的名次往後挪，又抽閱其他試卷，特別喜歡管紹寧（？-1645）的試卷，但發現管紹寧將「誠」這個字寫錯了，思宗於是詢問閣臣意見，閣臣答覆道：「皇上若贊成，補畫丿可以掩飾。」思宗便親自補上一撇。

由於思宗求才若渴，因此不太拘泥於錯字，這類不拘錯字的例子不少，崇禎十年（1637）的會元吳貞啓對策也寫錯字，同年考生包爾庚便揶揄他說：「老兄你寫錯字，狀元就是你了！」這樣一位勤於替考生挑錯字的皇帝也真是前所未有的了。

由於思宗求才若渴，因此不太拘泥於錯字

清代的殿試不必謄錄，若想要成為狀元，考生不只得文章得寫得好，還要寫一手皇帝喜歡的書法才行。順治帝福臨（1638-1661）偏好歐陽詢的字體，康熙帝玄燁（1654-1772）則喜歡二王（王羲之、王獻之父子）。當朝的狀元都寫得一手好字，書法多塗抹的羅萬化真該慶幸自己生對了時代。

考生的名字也是影響錄取名次的因素之一，當拆卷以後，發現考生名字不吉利，錄取的名次就可能會被後置。永樂二十二年（1424）殿試成績第一的是孫曰恭，但成祖覺得「曰恭」兩個字連在一起像「暴」，顯得不太和諧，又見到另一名考生的叫作邢寬，寬緩刑罰正是太平時代才有的盛景，朱棣非常高興，便將邢寬擢為狀元，孫曰恭則降為探花。

嘉靖二十三年（1544）的狀元本該是吳情（1503-1574），但世宗說：「無情怎麼適合當第一？」正在猶豫時，看到宮殿裡打結的旗幟有點像個「雷」字，便想在卷子中找個姓雷的考生，一時沒找著，就選了秦鳴雷（1518-1593）。

大概是有了邢寬、吳情的例子，自此之後主考官也會多加揣摩，宣德年間的進士王玉（1402-？）原名為王子璠，本當為鄉試第一名，但當時剛經歷「高煦之亂」，這是由成祖朱棣第二子朱高煦所發動叛亂，考官就以王子璠聽起來像「王子反」為由，沒有錄取他。可見名字實在是太重要了，因此嘉靖年間甚至有一種風氣，有些考生會先把名字改的吉利一些再考殿試。

除了試卷與名字會影響考運以外，容貌也是影響考試的因素之一。

皇帝對於長相的喜惡，多少還是有點影響。正統四年（1439）本來擬定張和（1412-？）為狀元，但英宗派人去窺探張和的長相，聽聞他有眼疾，於是改置為二甲第一名。

吳中四才子之一的徐禎卿（1479-1511）殿試名列第二甲，本有機會進入翰林院當庶吉士，可是孝宗朱祐樘（1470-1505）派宦官詢問了徐禎卿和一另位考生後，因為徐禎卿其貌不揚的關係，決定將另一位選為庶吉士。弘治年間，京師流傳的歌謠唱道：「選科全不在文章，但要鬍鬚與胖長。更有一般堪笑處，衣裳漿得硬幫幫。」就是諷刺考官以貌取人的情況。

吳中四才子之一的徐禎卿（1479-1511）



蘇州文人桑悅（1447-1503）二十六歲參加會試，卻因年紀的「二」被誤填為「六」，只中了乙榜。會試有甲、乙兩榜之分，乙榜被稱為副榜，是指在甲榜（正榜）後增額錄取的考生，有時會授予儒學教官等低階的官職。從桑悅的經驗來看，年紀較大的考生可能不受主考官青睞。

科舉不中是件令人沮喪的事情，曾有會試考生怪罪考官不公，揚言要殺掉考官，但朝廷沒有理會這樣語帶威脅的指控，事情也就不了了之了。有時候不是考生親自發難投訴不公，而是在朝為官的父兄代為撐腰，由他們上奏攻訐考官。

投訴科舉的奏文沒有少過，多數的情況，朝廷會認真的看待科場弊案，例如天順四年（1460）會試放榜後，一位不中者一口咬定是主考官為討好內閣首輔李賢（1408-1466），有意使李賢的弟弟李讓考上而有所偏頗，當英宗詢問此事時，李賢無辜地說：「這完全是個人忿怨，考官絕對沒有不公，因為我弟弟李讓也沒考上，可以見得考官是公平的。」皇帝於是命禮部會同翰林院再為那位考生準備一次複試，結果許多題目都不能答，該生被處罰戴枷示眾。

李賢為此感慨的說道：「如果你的文字有瑕疵而落榜，是因為你學問還不夠，不是命運；如果你文字很好卻還是落榜，那就是你的命運了。不知道順從天命，怎麼可以當官呢？」

明朝內閣首輔李賢（1408-1466）圖片來源

李賢這段話似乎是想告訴大眾，考試不只是憑實力，運氣也是相當重要的。

確實如他所說，明代的科舉充滿各種光怪陸離的事件。例如萬曆四十年（1612）的四川鄉試，有一位名叫周士麒的考生考中第六名了，但卷子的主人其實是王應熊，因為卷首的個人資料太模糊了，因此造成誤填。王應熊倒是很有雅量的說道：「因為人為不慎造成失誤，真的是天意！周先生既然已列榜登錄，我再等三年又有什麼關係呢？」

經過御史檢舉，榜單被修正，這回換周士麒不高興了，跑去京師上訴，但不被受理，王應熊後來考中殿試，進了內閣。李賢所說的順從天意，指的大概就是這麼一回事吧！

本文經授權轉載自故事 落榜都是有理由的！明清科舉考試的各種落榜原因