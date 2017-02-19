故事》不擇手段也要上榜！破解 5 個明代常見的科舉作弊方法

天下第一才子唐伯虎考試居然也會作弊？賄賂考官？還是挾帶經書？考生為求上榜無所不用其極，究竟明代的考生有哪些作弊方法？朝庭又該如何制止這股歪風？

陳一中

上一篇〈刮風暴雨、火災淹水，各種意外頻傳的明清科舉考場〉提到，明清時的考場時常發生意外，無論是刮風、暴雨、淹水、甚至火災，都擋不了考生應考的決心，而有些考生為了上榜，還走了歪路—考試作弊，究竟明代的考生有哪些作弊方法呢？朝庭又如何制止這股歪風？

明代的科舉考試中，設置了許多防弊措施，諸如將考卷彌封、謄錄，避免考官徇私。《明史‧選舉志》除記載考試、選官的制度，也記載重大舞弊事件，以作為警惕之用，書中總結道：

其他科場的醜事，往往是順天鄉試最多，其他地方稍微少一些。諸如賄賂考官、挾帶經書、調換考卷、冒名應考等等各種弊端，實在列舉不完。而在考卷裡用暗號是最為厲害的，這種情況很曖昧，考官猜出考生，借此拔擢，或是報復的皆有。

從《明史》這段記載，可知作弊風氣屬「鄉試」最為嚴重。而與順天鄉試同等份量的應天鄉試，其作弊風氣也是不遑多讓，有些考生預先推敲可能的閱卷官員進行賄賂，在試卷上寫出約定好的詞彙，考官便知道試卷是某人所作，這種行為稱為「關節」。

也有一種情況是，試後有幾位落第的考生領出廢卷時，發現考卷根本不是自己的，而自己的考卷則被黏在某個中式的人名後，想必是被調換了，這種情況稱為「割卷」。甚至是有的卷子一點批改的痕跡都沒有，應該是考官早已內定錄取某某人，剩下的卷子連看都不想看了。

明代趙秉忠狀元卷

前文〈上京趕考─明清時代的科舉旅行〉裡，曾提及唐寅與富家子弟徐經結伴而行，這也是唐寅唯一的會試經驗，當時唐寅已是一位名滿天下的才子了，到了京城便帶著徐家的戲班穿梭於公卿府邸，不小心就把徐經有意賄賂考官的事情說溜嘴了。當年會試出了一道冷門的題目，士子多不能答，只有唐寅胸有成竹，京城內外便謠傳閱卷的程敏政私相授受。戶科給事中華昶耳聞巷議，便將此事上奏，要求凡是程敏政批閱的試卷都要交由主考官李東陽（1447－1516）重新審閱。

唐寅，字伯虎。（圖源自維基百科）

李東陽調查後，確認程敏政錄取的試卷中並未包含唐、徐二人。此案又經過錦衣衛訊問，仍查無作弊實據，但徐經承認仰慕程敏政的文采，曾花錢向他請教學問，最後唐寅、徐經、程敏政及誣告的華昶皆受到懲處。由於唐寅的名氣響亮，程敏政洩題案遂成為明代一大科場案，但此案的源起，只是禮部侍郎傅瀚（1435－1502）有意爭奪程敏政的官位，讓華昶挑起的政治鬥爭罷了。

講述了賄賂、關節、割卷，再介紹另一種常見的作弊方法，稱為「頂名」。

萬曆四十四年（1616）有一位名為沈同和的考生，鄉試已招物議，會試竟又高中會元（會試第一名），引發眾人譁然。原來沈同和是副都御史沈季文的兒子，幾乎不識字，遂找了同鄉趙鳴陽協助，並賄賂禮部官吏安排兩人號舍相連，得以傳遞訊息。

趙鳴陽也不簡單，不但讓沈同和高中第一名，自己也考中第六名。覆閱試卷後發現，沈同和寫的七道題目除一題是謄錄自挾帶的經書，其餘皆為趙鳴陽代筆。禮部複試出了一道《孟子》，沈同和竟問道：「這題是考《尚書》、《易經》，還是《論語》？」罪證明確的兩人都被除名，並流放至邊疆戍守。

舉辦科舉考試的貢院不只要檢查儀容，也會搜查行囊，沈同和能挾帶經書，或許是因為他已上下打點妥當，至於其他的考生又是怎麼辦到的呢？

據說，有考生專門招募善於寫蠅頭小字的工匠，讓他們在金箔紙上寫字，每篇給予工錢三分，數千篇經書抄下來，厚度也不超過一吋，可以藏在筆管中，硯臺底下，或草鞋內。有的考生甚至用特殊的草藥汁在衣服上寫字，平時看不出來，覆上塵土後就浮現文字了。

清代科舉考試的作弊方法之一：將小抄寫在衣服上