自由開講》中藥技術士，「我獨何害」？消基會之結論堪慮！

魏嶄茹

在2017/04/07 在消基會的新聞發佈中，出現了一個很聳動的標題，「用藥安全亮紅燈！ 來源不明中藥檢出西藥、重金屬，中藥技術士草案恐危害用藥安全，反對放行」1 2。

消基會是純民間公益的非政治性、非營利性的團體，其運作綱領中宣稱有理性、和平、科學的三項方針。科學講求實據，理性思考，且在「邏輯」上，需要有合理的判斷和推演。但此次消基會新聞稿中的邏輯和結論，令筆者大失所望。這個具有大眾公信力的團體，在網路新聞稿指出： 因為「不明來源的中藥，檢出西藥和重金屬」，漸漸地道出了「中藥技術士草案恐危害用藥安全，且反對衛生福利部放行中藥技術士」 的這樣的結論。這裡樣的結論令我產生許多需要探討的觀點！

中藥材需要專業人士炮製、辨識、管理、該由誰來做？



第一： 安全的中藥如何來？

中藥進口需要做邊境管理，邊境管理做得好，檢驗的標準需要符合政府的規定才可以進口，這樣才會有安全來源的中藥。中藥技術士未來負責販賣「正當」管道中藥，何來如消基會所說「中藥技術士草案恐危害用藥安全」？ 如果販售的中藥合法合理為何將來恐危害中藥安全。

第二： 推行中藥技術士的重要性？

推行中藥技術士才能更有制度的管理有專才的中藥販售人員。目前關於中藥的法規仍未完善，在世代更替與進步的中醫藥的推行上，未來勢必得要設立「中藥技術士」或是「中藥師」來專業管理，目前藥師願意投入中藥市場的意願低落，藥師因為「健保給付不合理及執業環境不佳」3，民眾已經正在漸漸面臨未來難以獲得有專才來經營販售合法管道的中藥，尤其是水藥。

第三： 消基會文稿中： 國內合法醫藥機構的４８件樣品，都未檢出含有西藥．．．

所謂的合法機構因為購買正當管道來源的中藥，經過檢驗藥品，所以沒有檢出西藥。所以未來的中藥技術士也是依合法管道購買中藥來源，何來如消基會所說「中藥技術士草案恐危害用藥安全」？！

第四：不明來源的中藥，跟中藥技術士的推行有何關係？

中藥技術士未來會是由政府「考試合格認證」，就是為了讓有專業的人士來販售正當管道的中藥。 有了中藥技術士的規章，反而可以減少杜絕來源不明的中藥。含重金屬和西藥的中藥是就是由不專業違法的人士，惡意添加才會出現問題，與中藥技術士的推行何干？！

第五：消基會文稿中：不合格的中藥品，「由其他或不明來源」，包括非國內醫藥．．．

機構所取得、國術館、夜市攤販、親友贈送、託人購買、中國大陸或國外等方式取得，消基會已經說明目前的取得的不明來源，非「未來」的中藥技術士所販售! 何來如消基會所說「中藥技術士草案恐危害用藥安全」？！

第六：消基會文稿中：「固有成方」如何認定？非醫事人員的技術士有何專業可以

幫民眾調配中藥？調配之藥物是否符合相關安全標準規範？人民就是需要經過政府合格認證考試證明中藥專業能力，才可以幫民眾調配中藥，調配藥物經由政府設立合理的安全標準，才能幫民眾把關，杜絕不法且不適當炮製的中藥。

第七： 消基會文稿中： 「如果民眾服用後與體質不符危害健康，責任由誰承擔？

「本會認為創設一個非醫事人員的中藥技術士，來幫民眾調配中藥，恐危害用藥安全。」中藥技術士可以調配中醫師所委託開的中藥方劑，或是政府核准的固有成方合法調配正當來源的中藥，且不販售規定的毒劇藥物，何來危害用藥安全？！

第八：中藥技術士有證照，找的到專業中藥販賣者，更有保障！

中藥技術士負責辨識並且販售合法中藥，才不會發生事情找不到人負責。這不就是消基會所呼籲的「購買中藥，選擇合法醫療院所、藥商藥局」的地方。

消基會這個具有公信力的團體，文稿中提到由不明來源管道中，檢出含西藥和重金屬的比例高，最後漸漸道出中藥技術士的設立，恐危害恐危害用藥安全! 筆者想請問消基會，為何未來若是經過政府「專業考試合格認證」的中藥技術士，卻是不專業的，恐危害用藥安全，那麼該由誰來認定誰是專業呢？

消基會提醒消費者用藥安全的立意是對的，但文中因為不明來源的西藥和重金屬最後影射未來需經過專業考試的中藥技術士，恐危害用藥安全，筆者認為有邏輯上的問題。

消費者應該經由合法管道取得中藥，而非經由不合法的管道取得中藥，未來的中藥技術士的推行，才是讓民眾可以經由專業人士販售合法取的中藥的管道，反而可以減少民眾在如消基會文稿中說的： 「託人購買」及「親友贈送」，其他來自「國術館」、「中國大陸」、「國外」及「其他」的地方買到「來源不明」的中藥材。

中藥技術士，「我獨何害」？

在立法院的立委質詢管理中藥事務的衛福部官員中具備中藥背景的極低，沒有中藥背景的父母官員，中藥產業在台灣的成長，如同詩經蓼莪篇裡所說，我獨何害，為何中藥產業要受到無相關領域父母官員的保護，遭此孤苦無依的禍害？長期筆者觀察，只要中藥相關被不法分子添了西藥，加了重金屬，或是國外發生的事件，例如無知業者販售含附子茶飲而致病甚至是死亡的問題，最後都可以被有心人士影射出，中藥產業有問題。

但是真正的問題不是中藥本身也不是中藥技術士的問題，而是要有正確的用藥觀念，中西藥不要隨意混吃，藥物不要多吃也不要亂吃，不要亂買不明來源的藥品，這些都是在中藥和西藥的產業中，都會發生的問題。

最近譁然西藥界的冠脂妥的偽藥事件，請問消基會也需要去反對具有專業醫事人員背景的「西」藥師嗎？這些是不法分子所製造的問題！反之，中藥界出現重金屬跟添加西藥也非關中藥技術士的問題。中醫西醫的學理不同是事實，都需要「專業」的人士來經營管理。不能用西藥的想法完全去想中藥，沒有一個行業可以全包全部專業，只修16學分的藥師可以不用中藥專業考試可以兼售，中藥販售是不太合理的5，且現行的大環境也讓藥師投入中藥市場低落，實際在販售中藥材主要還是以中藥房居多。

中藥調配、辨識、炮製真的需要專業，好的中醫術需要好的中藥來搭配才能發揮最好的療效，中藥技術士或是中藥師的推行，是勢在必行的，這樣才是對民眾有最大的利益，已無關團體間的利益爭奪跟糾葛。消基會要為民眾利益把關，要給人民更多選擇買到公平合理合法的中藥，更應該提出好的政策給政府參考，而非窒礙中藥技術士的推行。沒有好的中藥法規政策，台灣未來中醫藥文化產業勢必殆亡，若是傷害到的是民眾的權益，這應該非未來的消基會所樂見。

中藥安全非 「非黑即白的理論」，需要合理法規和政策。



1.消基會網頁公告

2.消費者報導》雜誌2017年4月號432期

3.現行台灣中藥販售的大亂象/蘋果即時/

4.丸、散、膏、丹有何錯？斷手斷腳的中藥技術士的職位!/自由開講/

5.輕視中藥學理，現行藥師修16學分可兼賣中藥/蘋果即時/

（作者為清華大學博士候選人）

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