自由開講》從德國雙軌師徒制來看「中醫技術士」

徐明煜

德國的醫、藥、工業是世界上數一數二進步的國家，且德國在職業教育也有最令人稱頌的雙軌制職業教育，即學校教育與師徒制。德國允許雙軌師徒制的職業有327個職業別：然而，以上沒有任何一個職業別可透過雙軌職教即能取得醫師、藥師、護理師等醫藥專業人員資格，遑論只靠純師承的師徒制。

近年來，中國興起效仿德國教育的風潮，故在2016年底頒布的《中醫藥法》正文提及可以純師承方式學習中醫，但以濃厚人為操控色彩極重的術科考核取得中醫師資格，如此畫虎不成反類犬的教育改革方式，卻也被台灣中藥商利用並炒作—認為應效仿中國《中醫藥法》讓中藥商繼續「傳承」下去，汙衊藥師不懂中藥，復威逼政府且誤導民眾，自行創造「中藥技術士」一詞，要讓民眾認為此事為合情合理之舉！實則與先進國家的師徒制大相逕庭！

台灣中藥商利用並炒作—認為應效仿中國《中醫藥法》讓中藥商繼續「傳承」下去，汙衊藥師不懂中藥，復威逼政府且誤導民眾，自行創造「中藥技術士」一詞，要讓民眾認為此事為合情合理之舉！（資料照，記者吳亮儀攝）

台灣中藥商欲「仿效對岸的師徒制」，個人做出以下針砭：



1.歷年衛福部的中藥辨識課授課講師絕大部分都是「藥師」，學員是中藥販賣業者、製造業者。中藥專業高下即可立判！

2.德國是世界草藥製劑之最，當地生藥販賣調劑，藥師是唯一管理，並無設置其他管理者。

3.誰能認證中醫藥之師承是真夠格-真大師？反觀德國雙軌教育，學校和企業都有規範，不是自己說了算。

4.德國雙軌師徒制沒有列入醫藥專業人員，要先有專業學歷才有專業傳承；並非不經學校教育的耳濡目染、父子相傳的師承。

5.政府曾兩次列冊登記中藥商，迄今24年足以中藥商後代有時間考取中醫師、藥師繼承家業。中藥商辜負當初列冊的美意在先，現在又吵著推動違反我國《憲法》86條第2款及相關釋憲文的中藥技術士！

最後，近年台灣遠赴中國大陸唸中醫師的人數近二萬人，其中不少為中藥商子弟，若真要依循對岸《中醫藥法》之套路和照顧中藥商後代權益—理應開放大陸中醫資格，且台灣之中醫師亦有中藥調劑權，為了不使人力資源浪費，不如成立《中醫技術士》或復辟中醫檢特考，如此一來能更完全的貼近《中醫藥法》成立之美意。台灣政府真的要違法和草菅人命嗎？

（作者為藥師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com