農業二三事》翻轉產地到餐桌的新食農哲學

在台灣的飲食文化中，食材供應鏈體系，從生產者源頭開始，到達消費者口中的距離有多少？又要經過多少個環節？家庭料理與外食餐飲之間的食材供應鏈，又有什麼樣的差異？在跨國食品集團趁著全球化風潮滲透到超商超市的每個角落之際，一個最簡單卻又最難回答的問題是：我們的食物，距離我們到底有多遠？

焦鈞

食安問題終究是輿論關注的焦點！無需責怪媒體嗜血、政客無知與民眾不安，要問的是，為何歷經這麼多次食安風暴，政府到民間依舊沒有理出一個頭緒？相對其他先進國家，台灣社會從生產者到消費者的「食安認知意識顯仍不足」，以及面對氣候變遷造成產銷失衡的「缺乏創造差異體系」。整個社會該省思的是，從產地到餐桌的思維是否過於窠臼？「知產知銷」、「生活者」做為「新的食農哲學」，破解食安風暴迷障才有機會。

有良心的生產者已不可見

有多少人想過，在台灣的飲食文化中，食材供應鏈體系，從生產者源頭開始，到達消費者口中的距離有多少？又要經過多少個環節？家庭料理與外食餐飲之間的食材供應鏈，又有什麼樣的差異？在跨國食品集團趁著全球化風潮滲透到超商超市的每個角落之際，一個最簡單卻又最難回答的問題是：我們的食物，距離我們到底有多遠？

因為有太多的「生產環節」、「運輸環結」、「加工環結」，距離我們萬分遙遠的食物，在進入我們嘴裡之前，會出現多少的風險與不確定性？！食品安全的訴求導源於此，民眾要求政府負起責任也因於此；無奈地是，縱使有千萬條法令規章，仍不敵一個「沒有道德良心」的生產運輸環節的出錯。

因為有太多的「生產環節」、「運輸環結」、「加工環結」，距離我們萬分遙遠的食物，在進入我們嘴裡之前，會出現多少的風險與不確定性？！食品安全的訴求導源於此。（http://www.bccdc.ca/）

是不是，要找尋一個「有良心的生產者」已不可多得？看起來，是的！ 君不見，之前食品加工業聽都沒聽過的三聚氰胺、塑化劑、銅綠葉素、無水石膏，添加於奶粉、飲料、橄欖油、豆花，無一不是「不良黑心廠商」的「傑作」嗎？搞得當下政府為此還特地在環保署下成立的一個新單位：毒物化學局，當中一個重要職掌就是負責監控、檢測「原本不該出現在食品加工過程中的有害化學物質」，豈不怪哉！

最壞的情況還沒有到來

消費者對於生產者，甚至整個生產流程的「疏離」，是當前台灣食安問題一再重複發生的根本原因。 消費者有所不知的是，對農村生產者而言，「嚴峻氣候變遷下與大自然交手」是多麼殘酷，送到消費者餐桌上的每一樣食材，是要經過多少時間與心力的呵護－如果是以最高標準的種植栽培畜養。身為消費者，除了要以「感恩之心」去面對、品嚐每一口食物之外，難道不需要花更多的時間，去深入田間，了解我們得食物是怎麼誕生的嗎？

通常，私下的建議就是「如果你有認識農村農民，如果你對他們有充分的信任，那麼他之於你就是最安全的供應來源！」 這，就是「社群支持型農業（CSA, Community Supported Agriculture）」的原生：建立生產者與消費者之間的信任關係，透過當前即為發達的網絡社群型態，去支持有理念、有良心的生產者。

身處大都市消費者的無奈在於，「面對都會化的發展困境、身心靈失衡、金錢資本主義、消費主義盛行下，導致對食物的浪費與不尊重。也因為消費者與生產者，同樣都面臨著外部環境極大的衝撞，因此，思考全新的食農體系，可能就得跳脫過去「生產者與消費者的二分法」，以「生活者」的角度去面對從產地到餐桌的整個流程－新的食農體系，解構過去傳統農村與都市的二元關係，讓產地到餐桌聯結產生新的雙向互動體系，成為一個「從農業一級產業為出發，回歸到產消一體」的全新食農體系。這已超脫過去的小眾生產、分眾行銷的觀念，而是對食、農的徹底革命性思維翻轉。

社群支持型農業即是：建立生產者與消費者之間的信任關係，透過當前即為發達的網絡社群型態，去支持有理念、有良心的生產者。（Benefits of CSA）

政府的角色在於源頭控管、末端檢驗 食農體系的翻轉，除了要拉近生產者與消費者之間的距離，不僅僅只是小農體制下的地產地銷，更應該回歸到現實面去建構「知產知銷」；除了前文提到「CSA社群支持型農業」之外，政府的角色也該被放大檢討：做為食品安全的最後一道把關防線，政府部門更應該站在第一線的生產者源頭，特別是做好「生產環境」的控管。

以日前引發爭議的農藥殘留放寬議題為例，就是政府相關部門輕忽了「消費者與生產者的心理感受」的源頭控管－負責生產端的藥毒所、防檢局，輕忽了年輕一輩茶農對「有良心生產者」的追求意圖。在末端負責消費者食安把關的衛福部，更輕忽了台灣消費者對茶葉安全意識的躍昇，遠遠高過於科學檢驗報告所呈現的冰冷數據。

還有一點是，追求高獲利的年輕茶農，所生產的高品質茶葉多以外銷市場為導向；任何一種新的農業開放使用，都必須同步考慮國外市場的藥檢能否過關。這一點，也再次證明「新的食農體系」不僅社會大眾要重新建構，政府官員的心態更要大幅跟上才行。

民以食為天：尊重主流體系之外

最後還是要強調，當下農產品運銷體系運作，因為已漸漸形成資本化、集中化、規格化的「官僚主義運作型態」，已大幅壓縮差異化農業生產與消費的空間；加上，又有太多似是而非的農產品消費安全訊息的流竄，甚至政府無法形成「把關公信力」－因為食安標章紊亂與不清使得最後一道防線潰堤的情況下，整個社會要如何形成一個「大而全面的防護體系」？

民以食為天，在尊重主流體系運作下，整個社會是否該釋放出該有的空間，在社會每個角色所凝聚成形的「小型共識體」自發運作下，聯結農村與都市、拉近產地到餐桌的距離，透過一個個「次體系」去支撐食安體系最難建構的「有良心的生產者」，讓更多的有良心生產者得以存活，這就是全新食農哲學終結的一天。