自由開講》難道我們要做回土人嚼樹葉？

韋恩的食．農．生活

近來台灣陷入中世紀的獵巫活動，對農藥與化學物質的無知與恐懼，充分凝聚在一件新通過的農藥氟派瑞身上濃縮，也因此形成壓力爆炸。正如中世紀被舉報為女巫的人，經過後世調查出來，多半是被人們因陰謀或貪婪所驅使下，而誣指的無辜弱女。而氟派瑞照開放的目的，如農委會防檢局副局長馮海東說，「引用較安全的新藥輪替或混合使用是必須的，藥用久效力減，劑量會增加。」。所以絕非如民粹立委所說，「新毒換舊毒」這樣的政治口水。

尼安德塔人已經發現，會因為牙痛去嚼食楊柳樹葉以攝取水楊酸的成份，來消炎止痛。我們該選擇嚼柳樹葉還是吃阿斯匹靈？（圖：網路）

其實農藥要進步，正如人吃的藥也要進步一樣。如果什麼新藥要導入，我們都要杯弓蛇影地懷疑是不是有毒害我們的企圖，那我們是要回到神農嘗百草的時代嗎? 還是我們要倒回到尼安德塔人的原始時代去? 因為就在這個月稍早時，考古學者才剛發表約5萬年前的尼安德塔人已經發現，會因為牙痛去嚼食楊柳樹葉以攝取水楊酸的成份，來消炎止痛，這水楊酸日後才被我們合成為阿斯匹靈，成為一種最普遍的藥物。所以在有必要時，我們該選擇嚼柳樹葉還是吃阿斯匹靈？看看尼安德塔人平均壽命有多少，大家應該就能明瞭了。

那氟派瑞是不是個比較好的東西，比舊藥更為可靠呢？我想應該讓事實來呈現，用數據取代口水戰。我自己從文獻找出數據，比較官方說目前常用於對茶赤枯病的待克力這項農藥，與氟派瑞做個比較。最主要的是比較兩者在毒理評估上的指標與安全性的指標。從表格裡可以綜觀，兩者其實相差不遠，但氟派瑞還是小勝一點點。比如說半致死劑量的ＬＤ５０，氟派瑞就高出許多，也就是說它的急毒性比較弱。而安全評估上的ＮＯＥＡＬ（未觀察到毒性的最高劑量），氟派瑞也略高２０％，也就是說它比較不容易產生安全性的顧慮。所以說，氟派瑞比舊藥比較安全是成立的；而如果加入它換著使用，可以減少抗藥性，那就是更好的一種綜效了。

從文獻找出數據，比較官方說目前常用於對茶赤枯病的待克力這項農藥，與氟派瑞做個比較。從表格裡可以綜觀，兩者其實相差不遠，但氟派瑞還是小勝一點點。（作者製表）

總之，在專業問題的判斷上，就事論事，以科學與理性為依歸，相信是最不容易出錯的一種方式。某些立委不是遇到國際事件，最愛念「讓ＸＸ歸ＸＸ，政治歸政治」，那現在就是一個農業的專業問題啊，我們是不是也能對這些操弄民粹的立委說出「讓專業歸專業，政治歸政治」呢？

本文經授權轉載自 「難道我們要做回土人嚼樹葉？」