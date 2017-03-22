自由開講》造謠不停，闢謠不易

一級嘴砲技術士

目前長輩群組正在瘋傳「蔡政府放寬農藥殘留20倍」的笑話，許多網友也紛紛私訊前來求證詢問。身為農業從業人員也真是感嘆，一幹氣候無常，二幹立委無腦，三幹造謠不停，四幹闢謠不易…，劍君有十二恨，務農大概也快集滿了十二幹。

最近，衛福部食藥署公布了農藥達滅芬和氟派瑞的檢驗標準，達滅芬比照歐盟和日本的標準而從6ppm調整至10ppm，氟派瑞則依照美國環境保護署將這支藥品列為「無致癌性」，進而制訂了最新的檢驗標準6ppm。

這邊就是整件事的始末，但不知道怎麼傳的，傳到後來變成「蔡政府放寬農藥殘留20倍」？

達滅芬的檢驗基準是在2009年從零檢出調整為0.5ppm， 並在2012年再度調整為2.5ppm。說也奇怪，這些謠傳消息和媒體報導中，當時台灣當局的領導人「馬英九」三個字居然就消失了？

農藥的檢驗基準調整，是根據醫學研究和儀器精確性而調整，以前藥劑剛研發出來時我們對他不熟，所以很保守地先認為它有害，後來追蹤研究後發現沒問題，進而提升檢驗的基準值。

農藥的檢驗基準調整，是根據醫學研究和儀器精確性而調整，以前藥劑剛研發出來時我們對他不熟，所以很保守地先認為它有害，後來追蹤研究後發現沒問題，進而提升檢驗的基準值。（資料照，記者張軒哲攝）

儀器也是一樣，精密的儀器都有其極限在，能檢驗到的數值越來越細微，以前驗不到的，現在隨著儀器越來越精良，很多成分都能驗得出來。這個世界上只有「驗的到」和「驗不到」，並不存在「零檢出」這回事。

再回頭過來看「蔡政府放寬農藥殘留20倍」這種報導，也許是因為我書讀得少，所以不知道是怎麼算出來的。而每次看到「長庚醫院毒物科」老是出來拿香對拜，總讓我想到有位毒物科醫師，她曾經一臉正經地說出「竹筍有噴除草劑」這種令人笑掉大牙的話。

學匠就是學匠，出了象牙塔才發現這個世界和你所想像的不一樣。

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