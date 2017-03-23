自由開講》一日鍵盤農藥專家

一級嘴砲技術士

衛服部食藥署比照了歐盟和日本的標準調整了好幾種農藥的檢測基準，這兩天新聞吵最兇的莫過於「達滅芬」和「氟派瑞」這兩種農藥的最低殘留標準。

「達滅芬」由於是跟歐盟、日本等國家的基準一致，想要藉由政治作秀操弄輿論的空間較小，因此今天的攻防點落到了另外一隻農藥上頭。

「氟派瑞」是經由美國環境保護署公告的無致癌性藥物，簡單來說，這玩意的毒性極低，被歸類為低毒性的藥品。 話又說回來，到底什麼是「毒」？

毒物的定義取決於對人體的致死劑量，例如去年爭論最久的農藥「芬普尼」，除了農民之外，其實一般民眾幾乎天天都在摸，例如你家的防螨洗衣精就是濃度極低的芬普尼，你家貓狗的蚤不到藥劑就是濃度稍微高一點的芬普尼，濃度再高一點就拿來殺蟲的農藥。所以芬普尼算不算毒物？

「氟派瑞」的茶葉殘留量修正到6ppm，這裡針對的是「茶葉」，你拿茶葉來泡茶，你是喝茶，不是喝茶葉。再加上氟派瑞是脂溶性，不溶於茶水裡，連ppm是什麼都不懂的你，實在也不用去操煩健康問題，你眼前的雞排和珍奶也許比氟派瑞的問題更大。

另外，氟派瑞的檢驗基準是由農藥商提出申請也相當合理，如同商品登記一樣，由廠商提出申請，由廠商補完資料，經由國內的檢驗單位－藥物毒物試驗所的研究人員檢驗無誤後才制定了檢驗基準。所以，農藥基準由廠商提送檢驗，這是法定程序，如果你認為這有問題，我倒要為你的社會歷練感到憂心。

這波農藥的新聞擺明了是在野黨鬧事，結果連執政黨的立委也煞有介事的出來反對。（記者陳志曲攝）

本島有著各種的「一日專家」，一日棒球專家、一日食安專家，現在又多了許多一日農藥專家，自以為什麼都懂，但卻成不了任何事，就只剩一張嘴，實也堪稱物種演化的奇觀。

這波農藥的新聞擺明了是在野黨鬧事，結果連執政黨的立委也煞有介事的出來反對，這些人自稱「農業立委」，實際上連根毛都不懂，有一位立委的辦公室主任還因農會選舉賄選被交保出來沒幾天。國內盡是這種素質的民意代表，面對接下來的各種經濟、貿易和農業談判，屆時還真不知道要鬧到什麼程度？

身為農業從業人員，一想到這裡還真是令人厭世。

（作者為農業從業人員）

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