Lin bay 好油》專業不值錢？立委說的才叫專業

氟派瑞在台灣本來就是可以合法使用的農藥，這次是製造商拜耳向台灣申請，根據流程規定也花了錢請試驗單位做試驗，並經過法定程序公告，現在因為考量「民意」暫緩實施，大家這才知道，台灣政府根本不在意專業也視自己訂立的法定程序為無物，只要立委有意見，什麼都能翻掉，這就是我們號稱最會溝通的政府。

Lin bay 好油

很多人常常抱怨台灣社會不重視專業，也常常苦口婆心要求民眾正視專業，但台灣人為什麼喜歡踐踏專業？其實其來有自。看看這幾天在農藥殘留爭議上，兩黨立委怎麼耍猴戲就知道。他們講求的不是農業的科學專業與相關論證，而是隨著媒體操縱民眾對於官商勾結的恐懼心態。

農藥使用許可的法定程序

農藥使用的許可有一定法定程序，並不會依據廠商要求來訂殘留標準。廠商提出申請之後繳交相關的試驗費用，就委由農委會的試驗單位進行相關測試並編寫報告，之後再由農委會開專家審查決定是否通過，若通過，就再訂定相關的殘留標準，轉交衛福部審議，如果沒有疑慮，之後衛福部就會提出預告，60天內若無異議，就正式公告。

農藥申請使用的法定流程。（圖：作者提供）

法定程序清清楚楚，所謂的預告的60天時間就是一種溝通的方式，有異議可隨時提出。但如果都已經公告了，為什麼還會有立委以沒經過溝通與民眾同意，就否定這個結果，立委的職責是負責制定法規？還是他們的意見可以凌駕法規？這就好像打電動時，快輸了就拔線的小屁孩，然後堅稱自己沒有輸，是網路出問題，要再來一次。

人生病了就要吃藥，而給人吃的藥能夠合法使用必然經過一定的程序跟評估，同理，植物生病了當然也可以用藥，農藥要拿到使用許可，就像藥品一樣都必須經過一定的程序跟評估，這種機制叫做「上市前審核」，而運作由來已久的機制，這次卻突然就跳開法定程序，轉而要民眾同意。

這些立委作秀時，難道也經過與民眾溝通並取得民眾同意嗎？

這種毫無專業，為反對而反對霸凌專業，不就是民眾最厭惡的事情？這次農藥事件就是赤裸裸呈現這些政客的嘴臉，如果大家認為專業應該被尊重，應該有尊嚴地獲得合理的對待與報酬，就不該附和這些無知立委。

農藥殘留標準公告爭議後，24日食藥署臨時邀請農藥殘留相關的各領域專家，召開評估會議，經專家會議檢視氟派瑞於茶葉之毒理、殘留試驗、殘留標準評估等資料後，認為氟派瑞核可使用於茶樹符合國內法規及國際對於農藥登記之原則，且其殘留容許量之訂定符合國際標準訂定之原則。

我很敬佩24號出席的審查專家，因為通常在這種輿論氛圍下，為了不招惹麻煩通常會選擇龜縮，但他們不畏立委的壓力，堅持以科學證據為依據並強調這次放寬標準的科學證據完備，認為殘留容許值合乎國際標準，也提出了三點建議：

「已發布施行的法規，外界若有疑慮，可載俱科學資料提出」

「未來研訂農藥使用標準時，除考量病蟲害防治及食安問題外，也應考慮產業溝通及國際貿易」

「資訊透明化」

沒想到，才不到4小時結果就翻盤，食藥署23日晚間9時宣布暫緩實施，原因是為了「重視民意」。一個專業的技術部門不講科學論證卻講求民意，於是一個巨大的髮夾彎就出現了。

農藥殘留容許量標準變更在3月15號公告後就生效，在沒有經過法定程序廢止前，都具有法律效力，請問衛福部依照什麼法規暫緩實施？

氟派瑞在台灣本來就是可以合法使用的農藥，這次是製造商拜耳向台灣申請，根據流程規定也花了錢請試驗單位做試驗，並經過法定程序公告，現在因為考量「民意」暫緩實施，大家這才知道，台灣政府根本不在意專業也視自己訂立的法定程序為無物，只要立委有意見，什麼都能翻掉，這就是我們號稱最會溝通的政府。

台灣由於市場過小，本來願意花錢來進行試驗跟登記的農藥就少了，導致這幾年越來越沒有新藥可以使用，如今拜耳優先在台灣申請氟派瑞在茶葉的延伸使用，讓台灣的茶農有新的低毒性農藥使用，這是壞事嗎？

拜耳優先在台灣申請氟派瑞在茶葉的延伸使用，讓台灣的茶農有新的低毒性農藥使用。（資料照，記者劉濱銓攝）

外行的毒物專家說，台灣人喝茶多，標準比國外的馬鈴薯還寬鬆，恐怕不利於健康。這種說法就是張飛打岳飛。

把殘留許可值訂得很低不見得就是因為毒性很高，所以允許很低。

氟派瑞是低毒性的農藥，噴在馬鈴薯上很快就會代謝掉，所以標準訂比較低，如果施藥後，遵守七天的安全採收期，只剩下0.1 ppm的殘留，那麼相關單位會將標準訂在1ppm嗎？ 更何況馬鈴薯與茶葉又不同，請問誰會直接吃茶葉？要考慮的是當然是茶葉中的藥殘可能溶解到茶湯內的量。

根據日本關於氟派瑞的研究資料，溶解度是16ppm，這個數據表示幾乎是不溶於水，農委會也曾做過試驗，施用過氟派瑞的茶葉取6公克用300公克的沸水反覆沖泡，溶出的氟派瑞約0.012ppm，國內的農藥權威曾德賜老師曾表示，氟派瑞的藥性跟鹽巴差不多，且為脂溶性，泡茶後根本沒有溶出。請問溶出0.012ppm比鹽巴還弱毒性的物質，到底對健康有什麼影響？

日本關於氟派瑞的研究資料。（圖：作者提供）

茶葉是乾燥的農產品，經過乾燥後量會濃縮，殘留數值必然較高，要對應農藥殘留當然也該跟乾燥的農產品相比較，怎麼會拿來跟馬鈴薯比？氟派瑞在加拿大的乾燥草藥容許殘留值是400ppm，請問台灣的標準寬鬆在哪裡？氟派瑞是這10年來國際間非常熱門的藥物種類，對台灣茶葉目前嚴重的赤葉枯病有很好的防治效果，在所有的評估、法令都完備的情況下，卻有這樣的翻盤結果，令人意外。

不過，經過這次食藥署的髮夾彎後，倒是讓大家清楚明白一件事：在台灣，專業是沒有用的，政府帶頭不尊重自己的專業評估機制，只要立委有意見，就能超越法律，超越法定程序。於是我們又從法治倒退回人治社會。

由此看來，我們的政府果然是最會（和立委）溝通的政府。