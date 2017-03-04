農業二三事》活化農村在地經濟的深層思考

政府新農業政策的出台，誘發了積壓於農民心理底層已久的躁動；然而，或許是底氣不足，也或許是不夠深思熟慮，主張要大面積利用國有地契作的想法，卻導致基層農民莫大的反感。惟不見有第一線執行者挺身而出捍衛政策，或彎下腰與農民溝通－理由很簡單，農民取得農地不易，國家土地卻被統籌運用造成外界「與民爭利」的疑慮。

焦鈞

在全球化影響下農村經濟所遭受的衝擊，不僅僅只是產業、勞動力外移這樣的外部性結構的變化，而是在面臨如此巨大衝擊的情況下，農村在「轉型的掙脫過程」中如何得到更多上層結構的關照，從過去社區總體營造意圖打造一個與素民生活文化底蘊結合的工程，到農村再生計畫的推動列為前朝政府的重大政績，最終卻淪為消化預算之譏。

因此，如何不再讓政策良善美意成為紙上作業的行政作業，勢必得將法令配套、政策高度與農村型態三者結合思考，導向在地經濟為建構，方能真正激活農村經濟達到農村再生。

筆者近日走訪了山城與漁村，密集地與返鄉青農深入交談，他們一致對於台灣農業的未來抱持著希望與信心，特別是政府目前大力推動的新農業創新推動方案，多所期待。但，在私下言談中，也透露出對農村經濟未來發展的擔憂：不在政策方向與內容，而在如何落實。

公務員的敷衍了事心態，缺乏同理心的政策執行推動態度，做為政策高度與底層結構的聯結者，反倒成為絆腳石。

因此，政策高度如何下降到農村，讓農民有感，是當務之急！

政策高度如何下降到農村，讓農民有感，是當務之急！（記者黃美珠攝）

舉個實例。以農民最常討論農村人力老化問題來說，這牽扯到農村人口結構的改變問題，更有不同區域的發展程度差異問題。先從歷史面來看，台灣在2001年加入WTO世界貿易組織之後，農業一度成為產業的邊陲，再加之台灣在全球產業分工體系下，代工產業逐漸喪失其競爭力，國內產業比重大幅向服務業偏移，此外部大環境的劇變，對農業自是造成不容小覷的衝擊。當整體產業結構出現逆轉，農業逐漸回到產業鏈的核心位置的時候，勞動力如何有效遞補，絕非單一線性思考，也非單一政府單位可以解決：短期缺工、專業代耕、畜產業特殊性、精緻農業需求…..絕非以單一模式來套在複雜的農村缺工問題上。

問題就在於，第一線訊息的蒐集與反饋，有沒有真實地回到決策體系中被充分揭露？

這確實是一個無解的課題。公務體系早已被龐雜的官僚結構給自我綁架，中央政府與地方諸侯的競合關係，更加深了官僚主義的自我保護心態作祟；特別在專業分工十分明確的農政單位，也很難苛責他們要如何處理從農地、農作、生產訊息、農民生計、農村建設…….，更遑論去關照政令的下達是否真有成效！？但，工作龐雜絕不能成為藉口；有沒有善用在地資源，有沒有打破政府科層的中心主義，有沒有顛覆過去農會的不作為？如果，官僚體系已經失靈，那麼農村發展的未來，就只好從這些點開始突破！

再往深層結構探討，缺工背後的農村景象，又能透過甚麼樣的結構性調整來大幅扭轉呢？或者說，農村是否展現過他們的集體思維，表達出他們想要的農村經濟型態是甚麼？還是只是被迫接受上層政策與預算分配下的粉飾太平式政令宣導？ 這，還是回到官僚體系是否充分體察，農村經濟已經到了一個嚴重分水嶺：要不就是走向同一性，要不就是發展差異性！農村在地經濟的核心價值，也就在「差異性」三字足矣！

缺工背後的農村景象，能透過甚麼樣的結構性調整來大幅扭轉？（資料照，記者林國賢攝）

甚麼是在地經濟的差異性？就是依據當地特有的風土，所滋養出的民情、文物、特產，不是一種從上而下的政策推行，而是自農村既有基礎所發展出的特色產業，經由政策平台得到該有的資源挹注，進而呈現出每個農村的差異化發展。用更簡單的口語，就是「一鄉一特色、一鄉一特產」的進階版！

如果再往下爬，就會觸及到對經濟的左右派路線之爭－雖然，這在台灣是一個沒有太多人會去關注的議題。但在農村，經濟路線的辯證像幽靈般地在每個角落中，無時無刻地提醒著大家。農企業、文青小農，農村經濟發展路線的辯證，從未止歇；專業代耕、一條龍管理，也不斷相互拉扯；引入外部經濟活水、維護既有生活模式，更是發展派與環保派的角力戰場。

只是，這些對農村、對農民，都太過沉重！問題還是要回到全球化、回到氣候變遷、回到台灣在全球產業分工的體系，沒有看清楚這些問題，農村在地經濟活化終究會遭遇到外部結構強大的壓迫，而回到原點。

拉回到現況。日前，政府新農業政策的出台，誘發了積壓於農民心理底層已久的躁動；然而，或許是底氣不足，也或許是不夠深思熟慮，主張要大面積利用國有地契作的想法，卻導致基層農民莫大的反感。惟不見有第一線執行者挺身而出捍衛政策，或彎下腰與農民溝通－理由很簡單，農民取得農地不易，國家土地卻被統籌運用造成外界「與民爭利」的疑慮。

根本解決之道，是回到農村經濟發展的軸線上為思考，讓政策大方向如何與農村展業發展對接，讓農民也能感受到政策所帶來的「小確幸」；政策溝通、修正、落實，必須即刻進行，不容再有所拖延，否則民怨積累必將造成另一波的大海嘯。