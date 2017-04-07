自由限時批》川普下令轟炸敘利亞 扭轉了北京「發號施令」的優勢！

◎辛文

就在「川習會」的今天，川普面告習近平已「下令對敘利亞發動化武攻擊的地方，進行了轟炸行動」。而此瞬間，亦無異告訴世人，美國將不再接受北京的「發號施令」（註：I don’t want China dictating to me，川普去年12月初接受「福斯」電視網專訪的話），反是「告訴北京美方已經先做了什麼」！就像去年底英國《泰晤士報》所說，川普有意終結美國37年來對北京低聲下氣的「臣服外交」，這次轟炸敘利亞行動，當是最好的詮釋！

北京和莫斯科都與敘利亞交好，亦都是聯合國常任理事國成員，擁有「否決權」；但北京卻事前不知美方是「玩真的」，而美國則已先派遣國務院代表前往莫斯科溝通（通知俄駐敘部隊移動），導致習大大到了美國才由川普口中獲悉，箇中惱羞，自不在話下。

看來，習大大和川普見面聊聊，是好事。詎料，卻先喝了杯「轟炸敘利亞」的酒，不暈眩才怪呢！（法新社）

然川普卻當著記者們前笑臉說「美中關係是『超捧』的！」還向習大方伸出手，刻意讓習的手在上面，自己的手放在下面（意味「反敗為勝」或「扭轉乾坤」），表情猶流露詭譎、微妙；晚宴上川普還特別強調，與習近平「發展了友誼」。可說吃盡豆腐，真不愧是「談判藝術」及商場著作等身的高手！

反觀北京聽聞南韓裝設薩德反飛彈系統，頻頻抗議，對美卻沒轍！只會拿南韓弄個「禁韓令」出氣；如今美日聯手大軍壓境（普亭則態度曖昧），要求北京協助解決，結果中共當局以為川普「狂人」只是狂，根本不在意；但美方卻已全面海空軍部署（含「斬首」行動，過去的海珊和賓拉登即為成功例證），復在國際媒體宣示「自己可以單獨幹」，北京居然「按兵不動」，未有正面回應；如今川普「殺雞儆猴」，拿敘利亞開刀，就是意在平壤，亦展現他「說到做到」的魄力，讓國際刮目相看！

《CNN》並報導指出，這是敘利亞這6年內戰以來，美國第一次對敘利亞阿塞德政府直接展開軍事行動，這顯示美方在相關區域確實提高了軍事活動（包括對付「伊斯蘭國」IS），而敘利亞政府也可能會把美國發射飛彈的行為解讀為「開戰」。

但川普則是「師出有名」，他指出，向敘利亞發射飛彈，是要防止化武擴散與使用，避免殘害無辜人民和婦孺，並對美國國家安全利益「非常重要」，致強調敘利亞使用全球禁用的化學武器，根本「無須狡辯」！堪稱是理直氣壯的正義行動！

其實，面對美中在經貿易問題乃至北韓、東海、南海等問題上，均存有重大歧見，不是倉促舉行的「川習會」（不到24小時），所能討論或解決的。

然則，北京卻急於促成兩國元首晤面？主要在川普上任雖不到百天，頻打變化球，不易捉摸，而能否維持和「管住」美國，則是中共國家主席的重要任務和責任之一，如果「罩不住」，往後權力基礎勢必動搖。

但若照川普團隊全力推動的「美國優先」目標和做法，自易衝擊北京在國際上的勢力和地位，如今川普的「乾坤獨斷」，轟炸敘利亞，就已顯示美國不再是中共可以駕馭和唬弄的對象，因為川普主導的時代，已然來臨，就連莫斯科都得讓三分，中共難道還能再「欺生」嗎？！自也令人不得不懷疑「聯俄制中」戰略，是否已在悄悄地進行（如果觀察普亭鮮有批評川普的言行，顯然事有蹊蹺）。

當川普離開華府前，就已告訴福斯新聞網（Fox News）：「『川普會』，將會很有意思。沒人真的知道結果會如何。」這話就已澆了大盆冷水，無怪媒體會報導「中共方面的最高優先是確保習主席不會沒面子。」

看來，習大大和川普見面聊聊，是好事。詎料，卻先喝了杯「轟炸敘利亞」的酒，不暈眩才怪呢！