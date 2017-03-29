透視北京》林毅夫要台灣不要「新南向」，中國卻大搞南向？

林毅夫認為中國還是台灣的最好機會，他認為兩岸第一件事必須先把政治問題解決，如果不解決，經濟面沒有多少可以做的，雙邊要能坐下來談，在九二共識的基礎之上，很多方面就很能討論。搞了半天，林毅夫講了一大堆話的目的，還是要蔡英文去承認九二共識。一個國際知名的經濟學者，曾經擔任世界銀行副行長的經濟專家，卻大談政治，不會太違和嗎？

范世平／國立台灣師範大學政治學研究所教授

北大國家發展研究院名譽院長林毅夫3月26日在博鰲論壇說特別用台語說：「身為台灣人什麼都可以輸，就是經濟不能輸，經濟一輸什麼都輸了」。林毅夫對於故鄉的關心，值得肯定，但他的論述卻有待商榷。

唱衰「新南向政策」卻時空錯亂

林毅夫說，如果台灣當政者真的考慮未來，從90年代第一次南向政策，已證明政治干預經濟對台灣發展非常不利，因為90年代台灣的經濟發展優於南韓，人均GDP多出30%，現在反過來南韓趕超台灣30%。而對於蔡英文的「新南向政策」，他認為大部分台灣企業不會去，即便真的去也是鍛羽而歸。

林毅夫說：「身為台灣人什麼都可以輸，就是經濟不能輸，經濟一輸什麼都輸了」。（圖：flickr unido）

事實上，90年代李登輝的南向政策失敗，不是政治干預經濟，而是「政治誤判經濟」，因為當時中國大陸的勞動成本與土地成本都低，對於台商投資還有許多稅捐優惠，加上東南亞當時相當落後，而兩岸又語言相通，因此台商當然不會南下。所以李登輝當時的南向政策，政治根本沒有干預到經濟，因為台商根本不甩，只是李登輝用主觀的政治意念想去介入客觀的經濟規律。

但如今東南亞就像90年代的中國大陸，生產成本低而經濟成長率高，現在不是台灣在搞南向，日本與韓國也搞，中國在東南亞的投資更是快速增加，「一帶一路」政策中的「海上絲綢之路」就是針對東南亞，中共主導的RCEP也是針對東南亞。

奇怪了，中國可以南向，台灣就不行？中國的南向會成功，台灣就會鍛羽而歸？這是什麼神邏輯？

何況如果台商若沒意願南向，蔡政府拼命喊「新南向」會有用嗎？只是自取其辱吧。不可否認，蔡政府上台後，台灣的確有一股「東協熱」，年輕人想學東南亞語，東南亞外配的子女躍躍欲試，東南亞觀光客也快速增加。相反的，大家對於西進的興趣則開始減少，這恐怕才是中共擔心的吧。至於台灣經濟落後於韓國，與李登輝當時的南下政策到底有何關係，實在讓人搞不懂啊。

蔡政府上台後，台灣的確有一股「東協熱」，年輕人想學東南亞語，東南亞外配的子女躍躍欲試，東南亞觀光客也快速增加。相反的，大家對於西進的興趣則開始減少。（記者張忠義攝）

林毅夫要台商西進卻無法掌握中國經濟是否探底

林毅夫認為台灣應抓住中國每年全球經濟成長貢獻30%的高成長速度，讓經濟更進步。他認為中國在發展，廣大市場在這裡，台灣不來人家也不會等你，一旦別的國家發展，台灣自然就落後了。他認為，台灣經濟要繼續發展，生產水平持續提高，必須把失去比較優勢的產業，轉移到可以創造第二春的地方，中國就是最好地點。這有兩方面好處，可以把原來投資產業的資本轉到中國，並利用中國有利條件更有有利發展，能這樣做的企業都相當成功。舉例來說製鞋大廠寶成，在台灣時是2000多人工廠，利用中國勞動力發展到50萬人的製鞋企業。

近年來中國勞動成本與土地成本大幅飆漲，對於台商投資的優惠不斷取消，已經使得台商紛紛出走，其中以廣東的東莞最明顯。而近來更發現中共不斷要台商進行政治表態，如海霸王；也有許多台商被查稅、被刁難，請問台商怎麼敢擴大在中國的投資？事實上，寶成集團製鞋的生產基地，已由中國轉移至東南亞，旗下越南廠及印尼廠2015年度製鞋產量占比，分達42％及32％，超過中國廠的25％。

當日本企業因為2012中國激烈的反日運動而離開中國，現在韓國企業也因樂天集團被抵制而對在中國的投資裹足不前，而包括法國、美國、菲律賓、新加坡等國的產品都被中國抵制過，請問中國還是外資的投資天堂嗎？

寶成集團製鞋的生產基地，已由中國轉移至東南亞，旗下越南廠及印尼廠2015年度製鞋產量占比，分達42％及32％，超過中國廠的25％。（圖：寶成提供）

另一方面，林毅夫3月18日表示，還不清楚中國經濟是否已經到了最底部，也認為今年的經濟成長率可能低於官方目標的6.5%。如果林毅夫對中國的經濟前景都無法掌握，都不樂觀，還要台商繼續西進，這是愛台灣嗎？

搞了半天還是九二共識

林毅夫認為中國還是台灣的最好機會，他認為兩岸第一件事必須先把政治問題解決，如果不解決，經濟面沒有多少可以做的，雙邊要能坐下來談，在九二共識的基礎之上，很多方面就很能討論。搞了半天，林毅夫講了一大堆話的目的，還是要蔡英文去承認九二共識。一個國際知名的經濟學者，曾經擔任世界銀行副行長的經濟專家，卻大談政治，不會太違和嗎？

林毅夫大讚南韓西進難道忘了樂天？

林毅夫強調，中國能為台灣升級產品創造巨大市場，「最終台灣沒抓住這個機會，但南韓抓住了」，因為韓國利用跟中共建交後與台灣經濟互補的機會，快速藉由中國市場進行產業升級並拓展經濟。或許這是真的，但樂天集團總裁恐怕不是這麼想吧。