兩岸與國際》林毅夫對台商的統戰論述竟如此粗糙不堪

林毅夫於博鰲亞洲論壇舉行的新書發表會上表示，「台灣應該把失去優勢的產業轉移到大陸，同時在台灣進行產業升級」。他認為，1990年代台灣的第一次南向失敗原因就是政治干擾經濟；質疑蔡政府提出的新南向政策可行性。單純從他的話去檢驗，雖說不見得全錯，但他站在自己或中國的利益與立場講話，出於私心與私利，便是值得我們深思而小心翼翼地面對。

顏建發／健行科技大學企管系教授

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫於3月26日在博鰲亞洲論壇舉行的新書發表會上表示，「台灣應該把失去優勢的產業轉移到大陸，同時在台灣進行產業升級」。他認為，1990年代台灣的第一次南向失敗原因就是政治干擾經濟；他質疑蔡政府提出的新南向政策可行性。

林毅夫此舉是否官方授意，我們不得而知。但這正是中國典型的統戰手法，殆無疑問。只可惜，雖然林毅夫在叛逃到中國之前，曾是台灣宜蘭人，卻沒有人相信，他會是出於對台灣的善意。中國栽培他，給他高官做，在目前兩岸政治對立之下，他愈是公開的話、愈是義正辭嚴的表態，愈顯得有鬼，越無法被台灣人所接受。

單純從他的話去檢驗，雖說不見得全錯，但他站在自己或中國的利益與立場講話，出於私心與私利，便是值得我們深思而小心翼翼地面對。

林毅夫主張，中國經濟規模照現在的增長速度，到了2030年將居世界第一，世界經濟中心不可避免將轉移到中國。其次，他認為，中國發展以後給台灣升級的產品創造出巨大的市場，過去台灣沒有抓住這個機會，韓國則利用中國市場進行國內的產業升級。也因此，對於蔡政府提出的新南向政策表示懷疑，他認為跟進的台商會很少，且跟進的將鎩羽而歸。

林毅夫於3月26日在博鰲亞洲論壇舉行的新書發表會上表示，「台灣應該把失去優勢的產業轉移到大陸，同時在台灣進行產業升級」。（圖：中央社）

其實，2005年林毅夫曾預測，中國經濟將在20－30年內保持8%的增長速度。以他的説法，至少2025－2035年還應有8%的經濟成長率。但結果卻令他大失所望：根據中國國家統計局公佈的資料顯示，2012年中國的GDP（國內生産總值）便已跌破8%，2012－2016年的GDP增速，最終核實數確認為：7.7 %、7.7%、7.3%、6.9%、6.7%。這個數字已確証，林毅夫的預測錯了。然做為曾經是2008－2012世界銀行的高級副行長兼首席經濟學家的他，至今未嘗為當年自己的大膽判斷做出道歉。

倒是2013年7月29日，林毅夫又在外國記者新聞中心（International Press Center）主辦的一次記者會上，對於許多人對中國經濟感到悲觀的質疑， 再發豪語說，中國有後發優勢，可以模仿和學習富裕國家的先進技術，而這將使中國經濟的高增長率至少保持到2030年。天曉得？縱然林毅夫的愛國情操固然可貴，卻仍無法回天。

事實勝於雄辯

根據中華徵信所調查，2012年250個台商中型集團在中國的虧損家數占整體比重的46.47%，中小企業約有近半數處於虧損狀況。於此同時，日本將釣魚台國有化後，中國強烈反日，58個城市發起了大規模示威，令日商心驚膽跳，紛紛移出中國。日本貿易振興會的統計數據顯示，2013年日本在中國的投資則暴跌了31%，為49.3億美元，而日本在東南亞的投資比前一年同期增加了55%，達102.9億美元。

事實上，目前中國的投資環境，越來越惡化。中國目前國營企業與國有銀行的經營體制，問題重重。中國國營企業的生產能力固強，但技術卻仍跟不上，這是導致產能過剩的原因之一。本質上，中國企業是大而不強。再者，在經濟層面上，中國房地產泡沫化嚴重；房地產固然推動了約20%的經濟成長，卻是像一把懸在頭上的劍。中國政府知道房地產泡沫化的問題，但為了社會穩定，不能戳破。美國要求中國在金融和服務領域開放的力量，還會不斷地迎面而來，但中國很難答應，最後終將陷入左右為難的窘境。只是，在北京政府的主控下，這種困局仍不致於有大崩盤的情勢，會持續一段時間的兩難處境，但是無法期待有根本的突困。

更麻煩的是，總體的環境生態日趨惡化，包含空氣污染、缺水 、以及生態可持續性的問題，已沉痾難起。其實，對中國而言，經濟增長已不是改革中國經濟環境的課題，關鍵在於變革、在於質而非量的改善。

由此思之，林毅夫口中的經濟回歸與台商回流，應是政治考慮，而非出於經濟論點。

中國房地產固然推動了約20%的經濟成長，卻是像一把懸在頭上的劍。中國政府知道房地產泡沫化的問題，但為了社會穩定，不能戳破。（AP）

平實而言，中國經濟要回到正常軌道，除了上述問題要改善，更需要的是和平與穩定的外部環境。但這更不可得。從2013年，習近平主政以來，中國和周邊國家的關係日益惡化。從北到南，中國在「四海，一洋」上與美國及其盟友關係十分惡化：

黃海：2015年7月8日，中國與韓國在朝鮮半島上因為部署薩德的決定而關係趨緊。

東海：2012年9月11日，中國與日本因為日本國有化釣魚台而關係惡化。

台海：2014年11月29日與2016年1月16日台灣政治版圖大幅綠化，兩岸關係趨遠。

南海：2015年7月12日《南海仲裁案》出爐，中國敗訴，菲律賓勝出，南海情勢趨緊。

印度洋：隨著中國崛起，中國推出一帶一路，其中「一路」的南向擴張，在印度洋上威脅到印度的勢力範圍，引起印度的不安與反制，印度積極尋求與美日及其他亞洲國家的安全合作。

2015年7月8日起，中國與韓國在朝鮮半島上因為部署薩德的決定而關係趨緊。（EPA）

回頭看，習近平在外交上的努力，並未換得周邊國家的夥伴友誼，相反地，陷入重重包圍。這種惡化的鄰居關係，又如何期待有個和平穩定的環境來發展經濟呢？

2012年日本將釣魚台國有化之後，遭到中國民間的抵制、砸廠或日本人遭到毆打的對待後，日資因而怯步。自去年五二0以來，中國對台灣經貿交流加以緊縮，在中國投資的台商或演藝人員對政治顏色的選擇，十分忌憚。過去這幾個月來，韓國因部署薩德，經貿交流與投資也慘遭報復。這類將政治與經濟緊緊掛勾的政權，試想，又如何侈言吸引那些想正規或長期經營生意的外資？

從來沒有人會把所有的雞蛋放在同一個籃子內。政府的角色也不是、更不可能指揮企業或個人。政府是為國家總體的安全與經濟的穏定與發展而存在。林毅夫的言論不僅無法達到對台商統戰的目的，反而適得其反。