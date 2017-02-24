無以酩狀》Manchester Cocktail：《海邊的曼徹斯特》哀莫大於心死

許多人遇到人生困境後，雖然仍舊吃喝工作過生活，對未來卻不再抱有期待。旁人看來不過需要轉念而已，有人就是怎麼努力嘗試也過不去。也許就像艾碧斯酒裡那股茴香味，再怎麼掩蓋怎麼加酸加甜加水果，不能克服的還是無法接受。

縮梭

「人生沒有什麼事是戰勝不了，你要克服的只有自己」， 大部份歡樂勵志電影總是會這樣告訴觀眾；然而《海邊的曼徹斯特（Manchester by the Sea）》卻希望人們能去正視並不是所有人都可以戰勝往昔痛楚，陷在回憶泥悼裡折磨自己因為哀慟太過刻骨，以致那些看來失序無理的舉動。

《海邊的曼徹斯特》在陰冷的小鎮、下雪的城市裡，用時空與場景交疊出悲傷的輪廓。（圖：Amazon Studios）

為了逃避過去而遠避他處當房舍雜工的男主角李，因為長兄驟逝必須返回故鄉並成為姪子小派的法定監護人；當年害得三名子女喪命的意外，讓他始終無法重新展開新生活，只能自囚渾噩度日。陰冷的小鎮、下雪的城市，時空與場景交疊出悲傷的輪廓；緩慢的節奏鋪排成情緒，任何生活中的零碎事物都足以重新撕裂傷口。

電影提到的曼徹斯特不是英國的城市，而是美國麻州一個靠海小鎮（Manchester-by-the-Sea ）。

「曼徹斯特調酒（Manchester Cocktail）」則是以英國西北區的曼徹斯特取名；一開始以紡織與織品貿易為主，十八世紀時因工業革命成為工業大城，加上世界首座客運鐵路（利物浦港至曼徹斯特）啟用，讓該地蓬勃發展。

1900年，巴黎麗池酒店（Hotel Ritz）American Bar的調酒師－法蘭克．紐曼（Frank P.Newman）將英美流行調酒酒譜整理出版《American Bar boissons》，當中首見「曼徹斯特」調製作法；以等量蘭姆酒（Rum，法語稱作Rhum，西文則為Ron）與白葡萄酒為基底， 再加上少量庫拉索柑橘酒（Curaçao）以及安格仕苦精（Angostura Bitter）、艾碧斯（ Absinthe）冰鎮攪拌。有蘭姆酒粗獷感又帶著白酒果香，茴香氣味裡是淡淡的柑橘與草藥層疊在喉間延展。

以Rum與白酒為基底調製的Manchester Cocktail。（圖： La Petite Chambre 小房間）

這段期間，艾碧斯因為一些醉漢傷人行為被汙名化，於是1907年再版的《American Bar boissons》，法蘭克調整曼徹斯特酒譜，將蘭姆酒與白葡萄酒的比例改為1比2，並再減少艾碧斯的用量。1908年7月5日，法國正式禁止生產販售艾碧斯，因此在1947年出版的《 Cocktails Choix de 600 Recettes》一書中，便將蘭姆酒與白葡萄酒的比例再改成2比1，另外補上半茶匙的砂糖，不再添加艾碧斯酒。

另一款名為「曼徹斯特蘭姆潘趣（Manchester Special Rum Punch）」的調酒，源自牙買加曼德維爾的曼徹斯特酒店（Manchester Hotel），以2盎司牙買加蘭姆酒（Jamaican Rum ）、各1盎司新鮮葡萄柚汁和蜂蜜、少量安格仕苦精搖製，濾冰後倒入盛滿碎冰的短杯內。蘭姆酒包覆於蜂蜜甜味與葡萄柚微酸口感之間，相當適合地處熱帶環境，座落於牙買加山區的曼徹斯特酒店。

Manchester Special Rum Punch。（圖：La Petite Chambre 小房間）

哀莫大於心死，李的一句「我克服不了，對不起」，道出許多人遇到人生困境後，雖然仍舊吃喝工作過生活，對未來卻不再抱有期待。旁人看來不過需要轉念而已，有人就是怎麼努力嘗試也過不去。也許就像艾碧斯酒裡那股茴香味，再怎麼掩蓋怎麼加酸加甜加水果，不能克服的還是無法接受。

有些痛在各自的心底紮根深淺不一，試圖拔除只會更痛而徒勞無功。今晚，你這杯曼徹斯特能不能加上艾碧斯？能不能讓人陪你感受那份沈重。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）