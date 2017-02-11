無以酩狀》One of Mine：《拆彈少年》血肉之軀怎擋得住深仇大恨

有些錯，總是無辜的人在承受；有些痛，從來不是時間能夠帶過。 Bitte、Bitte、Bitte，請給我們一杯「One of Mine」，請給我們一點希冀與寬容。

縮梭

過去大多數二戰電影都描寫著被侵略國最終取得久盼的勝利，對於戰敗的侵略國如何被處置如何彌補錯誤卻鮮少提及。德國與丹麥合作的《拆彈少年（Land of Mine）》，帶觀影者回溯1945年納粹宣告戰敗後，部份德軍被滯留丹麥，強迫他們徒手拆卸當初德軍於西海岸埋設的兩百萬多枚地雷；兩千多名戰俘過半非死即殘。

《拆彈少年》描述戰敗的侵略國與被侵略的戰勝國，戰爭波及的血淚無奈。（圖：Nordisk Film）

當初逞兇鬥狠的加害者與敢怒不能言的被害者交換身份，兩軍不再對壘而戰火依舊蔓延於兩造間；侵略是錯的，復仇就能理所當然嗎？

丹麥海邊的曠野，一戶僅剩彼此相依的農家母女，十四名被強壓著清除地雷的德國少年，一個對納粹恨之入骨的士官長與愛犬，上萬顆地雷。每一刻、每一步都離死亡那麼近，都離希望那麼遙遠。當初戰時是誰擊潰了誰的現在，現在戰後又是誰摧毀了誰的未來；鏡頭透過應該對將來充滿抱負想法的未成年孩子，當是對世界摩拳擦掌、躍躍欲試的年紀，反倒眼神裡透著茫然或膽懼，髒汙的無辜面孔不見笑顏。

片名以「地雷（Landmine）」巧妙地拆解成「我的土地（Land of Mine）」，用雙關詞將千言萬語盡付一字。

「Mine」字義有：我的、地雷、礦、開採等；看完電影的人，有些什麼樣的想法，於是就從中領會了什麼樣的心思，或許就得到了什麼樣的解釋。

關於「Mine」這個字的酒譜，紐約沃利克飯店（Hotel Wallick）調酒師雨果．安司林（Hugo Ensslin）在1916年編纂《Recipes for Mixed Drinks》時，其中一款調酒：「我的其中之一（ One of Mine）」以各一盎司琴酒（Gin）與柳橙汁、各二分之一盎司辛口苦艾酒（Dry Vermouth）與甜苦艾酒（Sweet Vermouth）、少量艾碧斯（Absinthe）與霍斯泰特苦精（ Hostetter Bitters）冰鎮搖製。口感近似另一款經典調酒「布朗克斯（Bronx）」，柳橙果香裡透著豐富草本滋味；另外添加的艾碧斯與苦精則是強化甘草與茴香等甘苦氣息。

以Gordon Gin與Lucid Absinthe調製的One of Mine。（圖： La Petite Chambre 小房間）

酒譜裡提及的霍斯泰特苦精，來自1853年的美國匹茲堡，與斯托頓苦精（Stoughton Bitters） 曾經都是最早用以調製雞尾酒的胃腸藥用苦精之一。於20世紀初期再度風行，除了雨果．安司林這杯「我的其中之一」外，1910年紐約百老匯調酒師雅各亞伯拉罕．葛洛豪斯寇（Jacob Abraham Grohusko）整理的《Jack's Manual》內，「哥倫布（Columbus）」調酒也用了霍斯泰特苦精與甜苦艾酒以三比二的比例搭配調製。根據一份1912年霍斯泰特苦精配方註明所使用藥材有：菖蒲、橙皮、桂皮、龍膽根、防己根、大黄根、肉桂、丁香等，酒精濃度為 47%ABV；舊金山苦精公司（San Francisco Bitter Company）曾經在2013年時複刻過該款苦 精發售。

昔日Hostetter Bitters瓶身與廣告文宣。（圖： westernbitters.com）

關於被視為「我的其中之一」這杯調酒原型的「布朗克斯」在19世紀末期就已經出現，目前所知最早酒譜記錄於美國調酒師威廉．湯姆士．布斯比（William Thomas Boothby）於1908年編纂出版《World’s Drinks and How to Mix Them》裡。以各三分之一的普利茅斯琴酒（ Plymouth Gin）、法式苦艾酒（French vermouth；辛口苦艾酒，Dry vermouth）、義式苦艾酒（Italian Vermouth；甜苦艾酒，Sweet Vermouth）加上少量柑橘苦精與柳橙汁調製。因為添加柳橙汁的關係，使它與調酒「完美馬丁尼（Perfect Martini）」有所區別，也顯得力道較不那麼直接。

曾獲頒普立茲戲劇類獎項的作家柔伊．亞金斯（Zoë Akins）曾在早期1913年作品《Papa, an Amorality in Three Acts》裡提到一句對白：

「他看起來孱弱的就像杯布朗克斯調酒」

可見布朗克斯口感並不那麼強勁。

曾被選為最受歡迎調酒第三名的Bronx。（圖：Nathan & Christina Make Food）

這款曾於1934年被評選為最受歡迎調酒第三名的布朗克斯，討喜處也許在橙香甘甜緩和琴酒的銳利和苦艾酒草本氣味；加上總是被訛傳會致幻的艾碧斯，讓那杯「我的其中之一」像是種自欺的手段卻欲蓋彌彰。

唯有欺騙自己，方能求得絲毫面對明天的勇氣；所謂希望，有時候就是一種矇混自己的技倆，才有膽量期待未來。戰敗的侵略國，他們的孩子想重建斷垣殘壁的家園；被侵略的戰勝國，那股敵意卻難以化消。德軍在丹麥西岸埋下220萬顆地雷，誰想得到後來這些地雷炸的是自己國家的孩子。

有些錯，總是無辜的人在承受；有些痛，從來不是時間能夠帶過。 Bitte、Bitte、Bitte，請給我們一杯「One of Mine」，請給我們一點希冀與寬容。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）