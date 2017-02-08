自由限時批》官場是非多 陷阱多 小心呀！

曹啟鴻官舍事件引發各界議論，政務官應引以為鑑，更加愛惜羽毛。（資料照，記者羅沛德攝）

◎宋娣



曹啟鴻與機要同住官舍事例，雖非大事，但涉及官箴、形象，和社會公評，當然亦與政治鬥爭有關，足見官場人心的險惡，非一般所能了然；亦在在值得後來「當官」者殷鑑（像有農委會官員跑到尚未正式就任的新主委處簡報，就不很恰當）。

所謂「官場現形記」，古已有之，於今亦然。而台灣在黨國時期遺留的官場文化，即便轉型為民主化，也是大同小異，畢竟當官的「貪瞋」之欲難免（自須靠克制、自省的功夫），無非是人性使然。除非成了「貪官污吏」，法網難逃，小焉者亦須戰戰兢兢，謹言慎行（縱有大、小的靠山，一樣會倒）！

所以官場有句名言：「小心能駛萬年船」！這是花錢都買不到的學問和戒鑑。況且官場又是「是非地」，裏面的陷阱實在太多，稍有不慎，就會遍體鱗傷，甚至跌落深淵！

以曹啟鴻與機要同住官舍事例，算是小CASE。不過是貪圖方便、經濟，結果以訛傳訛，變成一樁「醜聞」，有點冤枉。或許是曹與機要們，初來乍到，台北大居不易，物價又高，曹為解決追隨多年的機要住宿問題，自是出於照顧之心，倘偌大官舍能兩用，摸蜆仔兼洗褲，豈不更好！而依「職員宿舍管理要點」，亦是法理上行得通（自有人會獻言）。詎料，言人人殊，加上「機要」們或許跋扈，或得罪人而不自知，任令「傳聞」流傳，致淪為「周刊」爆料題材和話題，變成有理也說不清，帶來社會負面觀感，可說是「因小失大」，得不償失矣。

官場，是根本不分什麼藍綠，只講階級權力、利害關係。若不小心，便宜行事，一樣會落得「圖利」下場。遑言大者如「瀆職、貪污」等，還會惹官司、坐牢，下場更慘！

試想，過去的孫運璿、李國鼎，或陳定南等政府要員，都是「嚴以律己」的表率，連不論食衣住行生活，都力行「簡樸」，同樣對親信、機要等要求，一樣嚴格；有些大官更到了「清官、酷吏」的程度。此無它，就是官場如「火坑」，亦如「地獄門」，言行更是輕忽不得，此從許多對國家貢獻卓著、位居要津者的回憶錄或傳記，不難體會箇中甘苦，但若非身歷其境，恐也不易體悟。

當官的險惡，往往與其權力大小成正比，特別是官場，偏多阿諛、逢迎之徒，什麼時候惹上是非，甚或掉入陷阱，即便能堅持「清正立廉明」的志節，稍一失神，一樣是萬劫不復；像早年的尹仲容，何其方正清廉，一樣遭人陷害，堪為例證。

而官場中人常說的：「勿陷長官於不義」，如果長官不能耳聰目明，或戒絕財色的誘惑，把持自己，易遭周圍矇蔽、引誘，害了自己（如曾任司法院副院長者），諸如此類的例子，也是不勝枚舉。

2000年台灣首次的政黨輪替，是何其歷史性的民主化貢獻。然則，一旦進入官場，有了功名利祿，往往忘了箇中的厲害，鬼迷心竅，一樣丟掉政權。簡言之，政務官是如走馬燈的「流水走」，而事務官（官僚體系）則是「鐵打的算盤」，不動如山，不論藍綠如何政治鬥爭，或宣揚政治改革理念等等，根本影響不了官場的官僚文化，這才是真正問題的癥結！

如果政務官不能愛惜羽毛，謙卑、小心，折損率必高，能不戒慎恐懼乎？！