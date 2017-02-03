自由限時批》川普鷹隊摩拳擦掌 劍指IS 中國也中槍！

辛文

看來川普和他的鷹派國安團隊，是玩真的！不但要在30天內擊潰IS（Islamic State, IS伊斯蘭國），展現軍事實力，也要在南海一展雄風！甚至他的白宮首席策士巴農（Steve Bannon）更揚言，今後十年內，美國和中國勢將為南海島礁開戰，還會在中東有另一場「主要」（暗喻西方猶太基督與伊斯蘭教）戰爭！

在川普就任美國總統後，國政可說是千頭萬緒，但他並不畏外界排山倒海而來的批評（例如引發爭議高的移民禁令等），均按照他大選政見及政略步驟，逐一推動。而他的鷹派團隊則更摩拳擦掌，準備為「美國再強大」重振威望，除經貿利益要「美國優先」外，在軍事方面更是「整軍經武」，決先以擊潰ISIS祭旗！進而「包圍」南海，並強化美日韓軍事聯盟「圍堵」中國。

白宮首席策士巴農（右）揚言，今後十年內，美國和中國勢將為南海島礁開戰，還會在中東有另一場「主要」戰爭。（AP）

1月27日，川普就在新任國防部長馬提斯（James Mattis）的宣誓就任儀式上簽署命令，便展開他稱之為美軍「大重建」的工作，承諾將建造新型軍機、軍艦，並挹注更多資源予軍方。例如，在軍艦數量上，要從目前的274艘擴增至350艘，遠大於海軍原先設定的310艘目標；且加強對伊拉克與敘利亞境內「伊斯蘭國」（IS）的軍事行動，投入更多美軍兵力，以及重砲、攻擊直升機等新式武器。 接著，川普一方面重組國家安全委員會，另一方面，則指示五角大廈在三十天內提交一份戰勝「伊斯蘭國」的計畫。而在28日川普更與「麻吉」的俄羅斯總統普廷電話長談約一小時，雙方同意將展開「真正的合作」，攜手對抗激進組織「伊斯蘭國」（IS），且同意「快速展開因應恐怖主義和其他共同重要關切議題的行動」。同時，白宮與克里姆林宮亦發表聲明，兩國誓言聯手打擊敘利亞和其他地方的恐怖主義云云。

其實，普丁在川普1月20日就任美國總統後，就送上一份「賀禮」。例如在24日就派俄羅斯的長程轟炸機「圖-22」，連續數天飛到敘利亞執行空襲任務，並投彈轟炸被IS圍困2年的東部城市代爾祖爾。亦使IS兵工廠被轟成灰、軍火庫瞬間變火球，莫斯科隨後聲稱百發百中摧毀IS據點！ 由於新任白宮國家安全顧問弗林（Michael Flynn）和國防部長馬提斯都在中東實際參與戰役有年，亦與俄羅斯軍方有往來，而剛獲國會通過就任的國務卿提勒森（Rex Tillerson），則更與普丁關係密切（此次國會質疑其和俄羅斯關係，致延宕通過任命，為低空掠過）。 簡言之，美俄透過高層共識和強化合作關係，將以最優勢軍力對付IS，未來30天內IS的悲劇命運，實不言而喻矣。 川普的鷹派團隊，不止負有摧毀IS使命，更積極策劃執行「聯俄制中」的戰略。從國務卿提勒森在國會聽證會中，就砲轟中國「非可靠夥伴」！便不難想見。

猶重申對台灣關係法與六項保證，並要求中國停止南海造島礁的行為，堅持「航行自由」等等。而白宮首席策士巴農就曾在廣播節目中稱「伊斯蘭信仰」和「中國」是美國的兩大威脅，還直言未來10年內會與中國爆發「第三次世界大戰」云云。 香港英文紙媒《南華早報》亦曾引述中共中央軍事委員會國防部門官員撰寫的評論內容稱，美國對亞洲的「再平衡」策略、在東海和南海的軍事部署，以及在南韓安置「薩德」飛彈防禦系統，均可能讓戰火一觸即發，並稱「『川普總統任內開戰』或『一夕間爆發戰爭』已不只是口號，而是快成為現實」 巴農是川普政府中最具權勢的幕僚之一，川普一月廿日就職以來，巴農即躍升為核心人物。川普先指派他參與國家安全會議的「首長會議」（並無先例），英國「衛報」報導，此舉極不尋常。此外，他在川普近來暫時禁止七國公民入境美國的決策上，同樣扮演舉足輕重角色，甚至否決國土安全部認為綠卡持有人應豁免該禁令的意見。

巴農在自己主持的布萊巴特廣播節目中更直指，美國的兩大威脅就是中國與伊斯蘭。2016年三月，他在節目上聲稱，「五到十年內，我們將會在南海開戰」，「此事無庸置疑，（中國）他們正在佔領、奪取其沙洲，打造基本上常備的航空母艦，並在其上部署飛彈，他們到美國這裡來、在我們面前（耀武揚威）—你明白面子有多重要—還稱它（指南海）是其自古以來的領海」云云。 也就是說，川普的國安團隊幾乎是一面倒的「反中共」（共和黨向以「反共」著稱，未必反中國，所以對中國人民「友善」，但對「中國共產黨」統治的政權，則視為「民主美國的潛在敵人」），顯然是「有志一同」！

像國防部長馬提斯上任後，立即選擇南韓和日本做為首次出訪的國家，在在凸顯川普政府重視亞洲兩盟國的態度，而馬提斯還公開支持「薩德」飛彈防禦系統入韓，也等於是向北京施壓。旋即在今（三）日轉往日本，除拜會首相安倍晉三外，也預定與防衛大臣稻田朋美舉行會談。日本媒體報導，馬提斯將重申釣魚台適用美日安保條約第五條的美方立場。 此外，首相安倍晉三也預定下週訪美，據日本《共同社》報導，美日兩國政府有意成立新的部長級戰略對話架構，涵蓋經濟貿易、安全保障等領域，以有效應對在亞太地區從經濟及軍事兩方面崛起的中國等。

足見，美日韓也將會在軍事同盟上，更加把勁地「圍堵」中共，看來北京得好自為之了！