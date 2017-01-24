自由限時批》南海戰雲密布 一觸即發！

歐巴馬政府和川普新政府在處理南海問題的態度截然不同。前者是「鬥而不破」，糾纏不清；但川普與他的鷹派團隊則是「說幹就幹」，頓使南海戰雲密布。（美聯社）

◎杭東

美國歐巴馬政府，和川普新政府在處理南海問題的態度， 是截然不同的。前者是「鬥而不破」，糾纏不清； 但川普與他的鷹派團隊，則是「說幹就幹」，頓使南海戰雲密布， 呈現「一觸即發」的狀態，所以稱南海為「火藥庫」，並不為過！

從川普在大選及當總統，講南海問題時，便一再強調，「 不是北京說了算」！及至即將出任的國務卿提勒森（Rex Tillerson）在國會亦表示， 中國不應該在南海爭議區域非法建築島礁，而且不應讓中國登島！ 乃至新任國防部長馬提斯（James Mattis）退役上將都說，美國必須繼續保衛在南海的利益， 包括堅持合法的航行與飛越權等，就不難看出， 川普團隊對南海政策的強硬態度是一致性的。此亦符合其「 美國優先」及「以實力維護和平」（peace through strength）的核心原則，是無法退縮的！

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）於華府當地時間，23日首度舉行媒體簡報， 當場強硬表示，美國將阻止中國在南海宣示主權， 並會保障各國在南海的國際利益。史派瑟猶強調， 美國將阻止中國在南海爭議性海域填海造島的堅定立場， 將在南海捍衛國際利益，如果南海島礁的位置確實位於國際海域上， 並非中國領土一部分，那美國將確保國際利益， 不被任何一個國家所侵占！

簡言之，美國將捍衛在南海的國際利益，何況「那些（南海） 島礁位於國際海域，是否屬於中國的一部份，還是個問題？！」 所以，中國外交部發言人華春瑩在今天（24日）的回應， 無法完整提出符合國際法理的說法，等於違反國際法理規範， 根本是鴨霸、侵佔行為，難獲國際社會認同和支持！

再者，國際法庭已在去年（2016年）7月12日， 公布仲裁結果，支持菲律賓在此案相關問題上的幾乎全部訴求（ 且對菲律賓提出的15項訴求中的7項擁有管轄權，包括黃岩島是不 是島，美濟礁是否算作低潮高地。 仲裁庭還明確同意菲律賓的最後一項訴求：「 中國應當停止其非法聲索和行動」的範圍）。並一致裁定，在《 聯合國海洋法公約》下，中國對南海自然資源不享有基於「九段線」 的「歷史性權利」。 仲裁庭更裁定中國在南海的填海造陸給環境造成了不可挽回的損失， 並要求中國政府停止在南海的活動云云。

據《路透》報導，川普新政府正在制定東亞大規模增兵的計劃， 其中內容包括：增加海軍兵力、在澳洲和日本擴建或新增基地、 在南韓部署空中遠程攻擊武器，以及強化反導彈「薩德」系統（TH AAD）。同時，將美國軍艦數量從目前的274艘增加到350艘 ，而關島也將成為美國航母基地，且和橫須賀美軍基地相互呼應， 使美國雙航母戰鬥群可在亞太地區常態化駐守。

其實，從去年下半年起，美國國防部、華府智庫和美國「 戰略與國際研究中心」等單位， 就陸續報導中國不斷在南海動作頻頻，更填海造陸以擴大軍事領域。 美國國防部就指出，中國在南海南沙群島填海造陸的面積，到201 5年底已達到13平方公里，比起前年已增加6倍之多。 據美方估計，人工島礁實際金額超過1800億美元（約新台幣5兆 8700億元）。而華盛頓智庫「亞洲海事透明倡議」（Asia Maritime Transparency Initiative，AMTI）組織亦在去年12月中旬， 據最新的衛星圖像指出，中國已在南海7個人工島上部署武器（ 含人工島永暑島、人工島渚碧島、東門礁、南薰礁等）， 包括反導彈系統及防空系統。另還部署在人工島礁上的武器， 包括高射炮、防止巡航導彈襲擊的系統、瞄準雷達以及防禦系統等。

此外，美國「戰略與國際研究中心」已根據新的衛星照片， 發現在越南的南威島機場跑道，原僅約760公尺，但現已興建超過 一公里，且正往逾1.2公里邁進；而島上亦正興建兩個大型機棚， 未來有望容納海上偵察機、運輸機與戰鬥機等； 足見中國在南海的不斷擴張軍事勢力， 已造成鄰近國家如越南等的緊張不安， 更增強所屬的島礁上的機場和軍事設施。

事實上，美國已在今年初南海區域部署地面重型裝備，如M777牽 引砲（M777 Howitzer）與M109自走砲（M109 Paladin）等武器。據外電報導， 川普國安團隊將持續增強美國在亞太及南海的軍事實力， 例如可望移轉6成船艦至亞太區， 未來甚至可設置地面重型武器或中長程飛彈與艦射飛彈防空系統。

日本《外交家》網站在本月18日就指出，世上最超強級的核航母、 耗資逾129億美元的美國「福特」級核動力航空母艦，其首艘「 福特」號，可望在今年4月交付，將移防亞太（包括南海）， 此無異將是中國南海艦隊的剋星！

「福特」級核動力航空母艦，係採用多達60%的全新超級科技， 包括最關鍵的艦載機電磁彈射、電磁攔阻技術， 全新的核反應堆和發電機組，新一代雙波段雷達陣列……等等， 勢將增強川普新政府在南海談判上的力量！

概括而言，美國近年來不斷增強海、空的實力， 相對已使中國落居下風，像中國自豪的「東風21-D」（又稱「 航空母艦殺手」），據最近美國《國家利益》網站指出，已研製 X-47B無人機成功，將能反制「東風21-D」。

足見「魔高一尺、道高一丈」，相生相剋， 若北京仍欲在南海恣意妄為，勢將自食惡果！豈能妄自尊大乎？！