自由限時批》南海戰雲密布 一觸即發！

歐巴馬政府和川普新政府在處理南海問題的態度截然不同。前者是「鬥而不破」，糾纏不清；但川普與他的鷹派團隊則是「說幹就幹」，頓使南海戰雲密布。（美聯社）
◎杭東
美國歐巴馬政府，和川普新政府在處理南海問題的態度，是截然不同的。前者是「鬥而不破」，糾纏不清；但川普與他的鷹派團隊，則是「說幹就幹」，頓使南海戰雲密布，呈現「一觸即發」的狀態，所以稱南海為「火藥庫」，並不為過！
從川普在大選及當總統，講南海問題時，便一再強調，「不是北京說了算」！及至即將出任的國務卿提勒森（Rex Tillerson）在國會亦表示，中國不應該在南海爭議區域非法建築島礁，而且不應讓中國登島！乃至新任國防部長馬提斯（James Mattis）退役上將都說，美國必須繼續保衛在南海的利益，包括堅持合法的航行與飛越權等，就不難看出，川普團隊對南海政策的強硬態度是一致性的。此亦符合其「美國優先」及「以實力維護和平」（peace through strength）的核心原則，是無法退縮的！
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）於華府當地時間，23日首度舉行媒體簡報，當場強硬表示，美國將阻止中國在南海宣示主權，並會保障各國在南海的國際利益。史派瑟猶強調，美國將阻止中國在南海爭議性海域填海造島的堅定立場，將在南海捍衛國際利益，如果南海島礁的位置確實位於國際海域上，並非中國領土一部分，那美國將確保國際利益，不被任何一個國家所侵占！
簡言之，美國將捍衛在南海的國際利益，何況「那些（南海）島礁位於國際海域，是否屬於中國的一部份，還是個問題？！」所以，中國外交部發言人華春瑩在今天（24日）的回應，無法完整提出符合國際法理的說法，等於違反國際法理規範，根本是鴨霸、侵佔行為，難獲國際社會認同和支持！
再者，國際法庭已在去年（2016年）7月12日，公布仲裁結果，支持菲律賓在此案相關問題上的幾乎全部訴求（且對菲律賓提出的15項訴求中的7項擁有管轄權，包括黃岩島是不是島，美濟礁是否算作低潮高地。仲裁庭還明確同意菲律賓的最後一項訴求：「中國應當停止其非法聲索和行動」的範圍）。並一致裁定，在《聯合國海洋法公約》下，中國對南海自然資源不享有基於「九段線」的「歷史性權利」。仲裁庭更裁定中國在南海的填海造陸給環境造成了不可挽回的損失，並要求中國政府停止在南海的活動云云。
據《路透》報導，川普新政府正在制定東亞大規模增兵的計劃，其中內容包括：增加海軍兵力、在澳洲和日本擴建或新增基地、在南韓部署空中遠程攻擊武器，以及強化反導彈「薩德」系統（THAAD）。同時，將美國軍艦數量從目前的274艘增加到350艘，而關島也將成為美國航母基地，且和橫須賀美軍基地相互呼應，使美國雙航母戰鬥群可在亞太地區常態化駐守。
其實，從去年下半年起，美國國防部、華府智庫和美國「戰略與國際研究中心」等單位，就陸續報導中國不斷在南海動作頻頻，更填海造陸以擴大軍事領域。美國國防部就指出，中國在南海南沙群島填海造陸的面積，到2015年底已達到13平方公里，比起前年已增加6倍之多。據美方估計，人工島礁實際金額超過1800億美元（約新台幣5兆8700億元）。而華盛頓智庫「亞洲海事透明倡議」（Asia Maritime Transparency Initiative，AMTI）組織亦在去年12月中旬，據最新的衛星圖像指出，中國已在南海7個人工島上部署武器（含人工島永暑島、人工島渚碧島、東門礁、南薰礁等），包括反導彈系統及防空系統。另還部署在人工島礁上的武器，包括高射炮、防止巡航導彈襲擊的系統、瞄準雷達以及防禦系統等。
此外，美國「戰略與國際研究中心」已根據新的衛星照片，發現在越南的南威島機場跑道，原僅約760公尺，但現已興建超過一公里，且正往逾1.2公里邁進；而島上亦正興建兩個大型機棚，未來有望容納海上偵察機、運輸機與戰鬥機等；足見中國在南海的不斷擴張軍事勢力，已造成鄰近國家如越南等的緊張不安，更增強所屬的島礁上的機場和軍事設施。
事實上，美國已在今年初南海區域部署地面重型裝備，如M777牽引砲（M777 Howitzer）與M109自走砲（M109 Paladin）等武器。據外電報導，川普國安團隊將持續增強美國在亞太及南海的軍事實力，例如可望移轉6成船艦至亞太區，未來甚至可設置地面重型武器或中長程飛彈與艦射飛彈防空系統。
日本《外交家》網站在本月18日就指出，世上最超強級的核航母、耗資逾129億美元的美國「福特」級核動力航空母艦，其首艘「福特」號，可望在今年4月交付，將移防亞太（包括南海），此無異將是中國南海艦隊的剋星！
「福特」級核動力航空母艦，係採用多達60%的全新超級科技，包括最關鍵的艦載機電磁彈射、電磁攔阻技術，全新的核反應堆和發電機組，新一代雙波段雷達陣列……等等，勢將增強川普新政府在南海談判上的力量！
概括而言，美國近年來不斷增強海、空的實力，相對已使中國落居下風，像中國自豪的「東風21-D」（又稱「航空母艦殺手」），據最近美國《國家利益》網站指出，已研製 X-47B無人機成功，將能反制「東風21-D」。
足見「魔高一尺、道高一丈」，相生相剋，若北京仍欲在南海恣意妄為，勢將自食惡果！豈能妄自尊大乎？！