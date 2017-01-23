兩岸與國際》川普海嘯正催化日本邁向獨立與成熟

過去八年，美中兩強的關係主宰著世局的發展，未來如何，成為眾人困惑的焦點，但值得注意的是，角色在蛻變中的日本，似乎已悄然地登上亞太政經舞台的鎂光燈焦點。

顏建發／健行科技大學企管系教授

美國第45任總統唐納·川普的就職典禮終於圓滿落幕，無疑地，他孟浪而特異獨行的作為，確實給這世局帶來了一個不確定的未來。但「不確定」做為一種現象，本身是中性的，它既帶來風險，也帶來機會；反之亦然。像大地震後的被翻動的泥土結構，鬆垮了，未來會有嚴重的土石流，但新生事物也是因為這樣的變化而有了新的出路與發展。

過去八年，美中兩強的關係主宰著世局的發展，未來如何，成為眾人困惑的焦點，但值得注意的是，角色在蛻變中的日本，似乎已悄然地登上亞太政經舞台的鎂光燈焦點。

日本自1990年初起，曾有失落的兩個世代之說，但屋漏偏逢連夜雨，在歷經2011年3月11東北大地震與2012年9月11日釣魚台事件日中的大規模對立的連續衝擊後，安倍的適時登場，似乎已讓日本人被喚醒而進入新的覺悟期。不管是安倍經濟改革的三把箭政策、加入TPP （跨太平洋夥伴關係）的開放準備、集體自衛權的解禁，一向被視為保守有餘的日本社會，在沉悶而近乎癱瘓二十年後，令人很驚豔，在內部沒有太大的噪音下，已然集體靜默而快速地趨向改革之路。

在歷經東北大地震與釣魚台事件日中的大規模對立的連續衝擊後，安倍的適時登場，似乎已讓日本人被喚醒而進入新的覺悟期。 （REUTERS）

去（2016）年12月9日日本繼眾議院完成TPP的審查，參議院也通過批准案，完成了國內立法程序。雖然川普就職總統前早已表態上台後美國將脫離TPP，但儘管在「TPP少了美國，就沒有意義」的說詞下，安倍仍在會員國間積極穿梭，並於川普就職的前夕，也就是1月20日，帶著內閣成員，向眾議院發表支持TPP的政策立場。除了TPP外，安倍也強調美日同盟重要性，他並表態會改善與中國、韓國跟俄羅斯這些鄰近國家的關係。

過去幾年，安倍發表政策演說，一直是先內政，後外交，但這一次卻先外交而後內政，並宣示日美同盟是日本外交與安保的基石。他表達儘快與美國新任總統川普舉行會談的意願，可以看出他的積極性。而安倍固然強調與美國的緊密關係，但似乎已做好不再仰賴美國指令的準備，而既要為強化日美緊密的同盟關係，更要走出自己的路來：

（一）日美經貿：安倍破釜沉舟地決定推動TPP。以日本人的性格和做事規律看，川普對TPP的主張這麼直白，他還如此堅定，相信他已做好心理準備與因應的彈性作為，也就是：下策，在「沒有美國參與的」的情況下，一邊帶領其他10個國家撐起一個「迷你的TPP」，另一邊加大第三把箭的力道，進行內部結構改革，以與美國展開廣而更深的雙邊自由化談判；上策，頻繁地外訪，加強「迷你的TPP」的建構，並尋求儘早與川普進行高峰會，持續展開遊說工作，以期待川普回心轉意。

去年日本繼眾議院完成TPP的審查，參議院也通過批准案，完成了國內立法程序。雖然川普就職總統前早已表態上台後美國將脫離TPP，但安倍仍在會員國間積極穿梭。（EPA）

（二）日美安保：安倍呼籲國會對於戰後的和平憲法進行修憲。針對今年五月的日本《憲法》七十週年紀念，他提出「在下一個70年要使日本成為什麼樣的國家？」的大哉問。依當前亞太的情勢看來，修憲有可能是要在安保上給日本更大的自主空間，以回應中國軍事的快速發展而川普上台後國事如麻、備多力分的窘境。

但無論如何，不管在經濟或安保上，日本將始終緊抓日美同盟關係不放。以日本做事在規畫上小心而縝密，而推動上則按部就班的性格來看，假如沒有一個更大的圖謀與把握在後面，安倍不可能下如此看似破釜沉舟的決策。相對看來，中國將可能成為美國開刀的首要對象，並成為日本快速通過海嘯的踏板。川普對中國的施壓將表現在經濟與安保議題的雙管齊下：

（一）經濟上：川普抱怨中國偷走美國人的工作機會，本土的工廠關了，企業出走了，而與中國貿易的結果導致了貿易債台高築而製造業的基礎被大肆摧毀。溫故可以知新，1980年中期美國曾遭遇對日本巨額的貿易赤字時，當年如何對付日本，未來極有可能變本加厲地被拿來做對付中國之用。中國一旦受到衝擊，固然會讓日本對中國的投資與貿易受到牽連，但日本畢竟掌握高端技術，且投資多角化、國際化，風險可望控制。

（二）川普要求亞太盟友必須為自己的安全支付更多，令盟友極為憂慮，但善於談判謀略的川普必然不會一刀切地掀起全面的對立，而有可能先區分敵友，並依輕重緩急設定次序，按部就班地展開。事實上，日本在2015年7月15日通過新安保法解禁集體自衛權，已大幅添增其嶄新的軍事佈局。為了壓迫中國在經貿談判上讓步，川普有可能軟硬齊手。川普嚴厲批判中國在南海造人工島並軍事化，而國務卿指定人提勒森（Rex Tillerson）也呼籲盟友一起制止中國，使其不敢使用南海的人造島礁來阻礙自由航行。

在此狀況下，渴盼尋求年底權力布局平順的習近平的處境更困窘，而在對美談判上處於被動、對其他週邊國家的態度將更加隱忍與粉飾。

中國可能成為美國開刀的首要對象，並成為日本快速通過海嘯的踏板，而川普對中國的施壓將表現在經濟與安保議題的雙管齊下上。（AFP）

在海嘯襲捲下，台灣該如何？

順風向，跟著主流走，永遠是小船的航行準則。眼下，風勢由東向西吹，台灣的作為應該是：右手邊，鴨子划水地加強與美日韓在經濟與安保上的連結，左手邊，積極南向佈局的腳步。在這國際變局之始，各個區塊競逐者結盟意願最強，對他們來說，台灣都會是顆有價值的活棋，將東北亞與東南亞、南亞聯繫起來，台灣可以努力扮演穿針引線的角色。

當然，內政永遠是外交的後盾，是改革與發展的首要。蔡英文政府必須展現膽大心細而執行力強勢的領導作為，才能以圖海嘯過後的一帆風順。