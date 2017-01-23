政經人視界》黑與白、貧與富：歐巴馬的敗筆與川普的難題

一個美國，至少兩個對立的世界：黑與白、貧與富。社會的超穩定結構持續鞏固著既有秩序，如銅牆鐵壁牢不可破，連觀念價值也難以改變超越。首位黑人總統無法改變黑人地位，是歐巴馬的政治敗筆，這份串連政治、經濟和社會的遺產，也終將是代表盎格魯─撒克遜的川普就任美國總統的治理難題。

吳芳銘

跨越了220年歷史的膚色界線，廢除黑奴制度143年後，美國迎來首位黑人總統歐巴馬（Barack Obama）。他八年前的當選，被視為是後種族時代（post-racial）的來臨。時隔8年後卸任前夕的告別演說卻直陳，後種族時代仍未實現，甚至自承是股強大而具撕裂的社會力量。

種族問題惡化的外顯出現在歐巴馬第二任期內。2014年多起白人警察殺死黑人事件，導致種族關係和衝突日益緊張，境內眾多城市數千場發起抗議活動，點燃「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。該運動集會的現場，後來也出現五名維持秩序的警察被黑人退伍軍人槍殺。種族衝突的頻發和黑人反制以血債血還報復，顯示已觸發了黑人反對種族歧視與壓迫的怒火燃點。

造成不易察覺的種族衝突隱性因素是，自歐巴馬接收2008年金融海嘯危機經濟衰退資產後，推出的經濟復甦政策並未讓黑人有翻身的機會，反而持續擴大底層魯蛇們黑人與白人的貧富差距。研究指出，金融危機前的2007年，白人家庭平均年收入是黑人家庭的十倍，至今跨大為十四倍，收入差距倒退回1950年代。這期間，黑人年收入中位數下降了約一成，對比白人年收入中位數上升約4％。眼下仍有三成黑人兒童遭受飢餓、二成五黑人女性沒有醫療保險、六成五的愛滋病感染確診者是黑人女性。

2014年多起白人警察殺死黑人事件，導致種族關係和衝突日益緊張，境內眾多城市數千場發起抗議活動，點燃「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。（EPA）

黑人遭受的歧視和經濟上的不公讓情緒交錯，如同火山爆發一般湧出了地表，直指美國根本不是一個對黑人友善和公平的國家。回到1776年美國獨立，那只是白人的自白獨立，並不包括黑人，這是美國1787年憲法的一大污點。南北戰爭時期，聯邦政府為扭轉局勢，宣布廢除黑人奴隸制度，黑人在法律上得到了平等的地位，但仍未改變黑人的弱勢地位，種族歧視仍普遍存在生活領域。當下未曾改善的社會歧視和收入不均，是導致收入差距拉大的因素。黑白種族經濟力的落差，也反過來影響甚至固化贏者圈對弱勢者的偏差看法，以致形成難以扭轉的歧視印記。

與歐巴馬等少數黑人的成功勵志故事形成巨大反差的是，絕大多數黑人居於底層過著貧困且備受歧視的生活現實。歐巴馬們像是童話故事裡的美麗境界，多數的黑人宛若生活在現實社會的艱苦奴役，努力了許久還不能薦拔超生，依舊悲情綿綿。

是以，黑人種族內懸殊的階級地位，頂層的成功黑人無法代表全體黑人。

甫去世的波裔英籍社會學家鮑曼（Zygmunt Bauman）生前即預言了，在種族／族群問題上，美國第一位黑人總統歐巴馬註定會失敗。他說歐巴馬不是在踐踏或受壓迫的運動中成為代言人，或是因黑人復仇者聯盟而登上權力高峰的。他的優勢與超越在於證明集體性的屈辱刻版印象，在優秀的個人身上可以被洗刷掉。所以，成功者無法把全體黑人從底層的卑微地位中拯救出來。同理，英國前首相鐵娘子柴契爾夫人（Margaret Thatcher）在英國長期的執政，並沒有為女性地位帶來更平等。

與歐巴馬等少數黑人的成功勵志故事形成巨大反差的是，絕大多數黑人居於底層過著貧困且備受歧視的生活現實。（AP）

美國黑人作家比第（Paul Beatty）以七年的筆耕《出賣》（The Sellout）小說榮獲去年素有當代英語小說界的最高獎項的英國布克獎。比第一開頭就嚴厲控訴美國的種族不平等，後以諷刺與幽默的筆調來陳述一位美國黑人青年的生命歷險記：童年活在父親嚴厲管教的陰影中，父親不幸往生後，回鄉落腳於南加州黑人區，經歷黑白的各式種族衝突後，決心在最高法庭上要求恢復奴隸制並實行種族隔離。這是無比的諷刺：比第想拒絕開放的社會，躲回美國未廢除黑人奴隸制度前的社會，尋求宛若子宮內未出世的嬰兒受到羊水的保護和母親的呵護。

歐巴馬說，種族鴻溝和經濟不平等將繼續導致「不滿和分裂」。

是的，一個美國，至少兩個對立的世界：黑與白、貧與富……等。社會的超穩定結構持續鞏固著既有秩序，如銅牆鐵壁牢不可破，連觀念價值也難以改變超越。首位黑人總統無法改變黑人地位，這是歐巴馬的政治敗筆，這份串連政治、經濟和社會的遺產，也終將是代表盎格魯─撒克遜（Anglo-Saxon）的川普（Donald Trump）就任美國總統的治理難題。