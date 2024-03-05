自由廣場》台灣應海納百川，唯獨敵國除外

◎ 林逸民

世人皆知美國身為「大熔爐」，全球所有來自不同國家、出身不同族群的人，都前往美國成為生產力的一部份，使得美國快速興起成為世界獨強，愛因斯坦來自德國、甘迺迪家族來自愛爾蘭，如今引領人工智慧潮流的黃仁勳，出生於台南。

清國的林則徐引用《管子》以及《尚書》稱「海納百川，有容乃大」，國民黨的觀念則是相反，民眾黨竟也呼應，黨國時代以來，只抱持狹隘的大中國民族主義，對中國以外的世界各國人來台工作、移民、入籍，規定多如牛毛，橫加挑剔，對於明明以所謂中華民國立場還處於戰爭關係的「匪區」，卻老是主張愈來愈開放。

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國民黨的私心想「化獨漸統」，司馬昭之心路人皆知，民眾黨隨之起舞，但是仍有部分台灣人受到迷惑，聽信兩在野黨所謂人權主張。

回顧美國歷史，美國身為大熔爐，也是民主自由國家的領袖，對人權的主張領世界之先，但是在二次世界大戰的時候，美國仍然將所有日裔人士收容至集中營嚴加看管，其中當然大部分日裔是無辜的，但是不可避免、實際上也的確有日裔人士擔任日本的間諜，包括偷襲珍珠港，就有夏威夷日裔人士協助拍攝所需情報照片，兵凶戰危，生死關頭可不能犯下天真的錯誤。

台灣的處境也相同，我們相信許多中國籍配偶是真心相愛，但是其中也絕對不可避免有中國情報人員混於其中，若大開方便之門，讓中國情報人員在台灣自由行動，還輕易入籍、可以投票，甚至參政，不就是邀請中國來「偷襲珍珠港」嗎？若希望和平、避戰，還聽信這種方便中國作戰準備、提升戰爭風險的主張，簡直愚不可及。

相反的，台灣不論是要發展經濟，還是要確保自身安全，最好的辦法就是「海納百川」，引進全球所有來自不同國家、族群的人，帶進所有不同的語言、文化、風俗，使得台灣更容易跟世界上所有國家接軌，身為全球化貿易時代的工商業國家，國際接軌能力愈強，台灣必然愈成功，而一旦遭受威脅，也更能說服世界各國必須援助台灣。

唯獨不需要的是中國人，因為中國不僅是台灣唯一的威脅，還是一個極權專制國家，人民面對專制共黨完全沒有發聲的餘地，跟中國人交流再密切也是白搭。

所以，台灣不論外籍配偶等移民入籍，或是外籍人才工作、居留，現有辦法的確應該大幅檢討，但是方向應該是—全面鬆綁，讓中國以外的所有國家人才都能很容易為台灣服務，唯獨中國人要嚴加審查，確保不是間諜才能放行。若有人提出相反的主張，必定是其心可議。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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