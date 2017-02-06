自由限時批》川普3G內閣 台灣呢？！

◎杭東

如果聽了小英當局近日的一席話，彷彿有了川普的影子。 她在海基會舉辦的台商春節聯誼活動上說，政府已把「 提振台灣經濟」列為今年最重要的任務， 近來推動系列改革的最終目的是為了經濟的永續發展， 亦將採取積極性的財政改革，全面擴大基礎建設投資等等， 和川普的重振美國經濟繁榮調子，有異曲同工之妙。

同時，猶強調今年國際經濟情勢醞釀著變局，面對各種不確定因素， 台灣更需要強化應變能力，拓展多元的對外經貿關係， 並在亞洲扮演建設性的角色，例如包括積極推動新南向政策， 強化與東協、南亞和紐澳等國家的合作，展現更靈活、 多元的對外貿易政策等等，可說是擘劃遠矚，有目標和願景， 但若流於「紙上談兵」，就未免可惜了。

所謂計劃再好，趕不上變化，而變化再多，亦須賴人為以應變制變， 期不斷革新創造時勢，福國利民；並須有更多的人才投入， 發揮團隊精神，以落實行動，始能克竟事功！

事實上，不論國家的大小，都要能有突破橫逆、 改革再造的勇氣和魄力，大破大立，才能自立自強！不能畫地自限， 或故步自封，始能屹立不搖！像川普縱有爭議性，但他的謀國忠誠， 「讓美國再強大」，確能憾動美國民心！

是以，取法乎上，見賢思齊。小英當局若能參酌川普的3G團隊， 即「高盛」（Goldman Sachs）、將軍「Generals」和「巨富」（Gazill ionaires），或能「擇優補短」，當有助開創國家的新局。

其實，川普並非「楚狂人」，反而是一個相當精明能幹的企業家， 只是愛現和炫耀罷了；但他卻能針對美國階段性需求，採行軍事、 經貿的總體性、全方位戰略政策，以治美國的沈痾， 確有一套不同一般的思維。就像物色3G團隊，便已產生一股「 先聲奪人」的氣勢，讓國際驚奇，和耳目一新！亦使他的中國對手， 都感到莫大的壓力，頗合乎孫子兵法中「出奇制勝」的哲理！

簡言之，川普本著美國現階段需求，採「適才適所」原則（ 不計高齡），大膽起用文武兼備的退役將領，以增強國安陣容， 在軍事上達成「美國再強大」的威懾力量；而在經貿層面， 更找一批事業有成的企業家，堪稱「世上口袋最深的政府」以展現「 美國再富庶」的實力，！況且這批高齡的成功企業家， 已無後顧之憂，可全力為國家作「人生最後的衝刺」， 以贏得身後榮譽，反而展現虎虎生風，令人欽羡！

川普政府國安顧問佛林。（美聯社）

舉例言之，如國安團隊部分，像出任國家安全顧問的佛林將軍（Mi chael Flynn），堪稱是美國頂尖的軍事和情報高手之一； 而出任國防部長的馬提斯（James Mattis），則是實戰經驗豐富的陸戰隊退役四星上將馬提斯； 執掌中央情報局的龐裴（Mike Pompeo），曾以第一名的成績畢業於西點軍校， 擁有哈佛法學院學位，眾議院情報委員會成員；還有「川普諸葛」 的白宮首席策士兼高級顧問的「星際黑武士」巴農（Steve Bannon），亦是創業有成的富人， 破格為美國國家安全委員會（National Security Council, NSC）的成員；另川普的核心「親信」之一， 輔選大將的共和黨全國委員會主席的雷恩斯 柏巴斯（Reince Priebus），則擔任白宮幕僚長等等，不一而足。

美國新任國務卿提勒森。（法新社）

至於財金的閣員，則又多為金光閃閃的富豪。光是國務卿提勒森（R ex Tillerson），去年一年的收入就高達2430萬美元（約 7.7億元台幣）；而財政部長馬鈕金（Steven Mnuchin），則是避險基金金融家，身家達4600萬美元； 像商務部長羅斯（Wilbur Ross），為「破產重整大王」投資人，身家25億美元； 商務部副部長瑞克斯（Tom Ricketts），TD Ameritrade金融公司創辦人之子、芝加哥小熊隊老闆， 家族身家高達53億美元；中小企業署長琳達麥克馬漢（Linda McMahon），美國職業摔角大賽（WWE）前總裁，家族身家 11.7億美元；建築與都市發展部部長卡森（Ben Carson），退休神經外科醫師，身家亦達2600萬美元； 連教育部長貝茜迪佛斯（Betsy DeVos），安麗公司創辦人媳婦，家族身家都高達51億美元等 等，類似的閣員，不勝枚舉。

白宮國家貿易委員會主任納瓦羅。（歐新社）

川普還延攬學界人士，扮演智庫角色，像知名經濟學者、曾出版《 致命中國》一書的加州大學爾灣分校（UC Irvine）教授納瓦羅（Peter Navarro），即是其中之一，主掌直屬白宮新成立的「 白宮國家貿易委員會」（NTC）等。由此不難看出， 川普的財金經貿團隊陣容堅強，幾是全方位的考量擇人， 自有助美國在國內外的經貿靈活機動，且能攻守、進退裕如， 俾獲致美國最大利益。

所謂治國如烹小鮮，找對廚師，做好菜，才是執政者的要務。 像川普儘管自己言行不討人喜，但他的團隊成員，不論軍事、 經貿等方面，卻個個是廚藝高手，能燒成好菜，是遲早的事！

如今英全內閣兩百多天來，歷經微調，但高度和格局不足， 亦缺乏全方位的思量，像相關財經部會人事的紋風不動， 步伐雖似一再調整，然仍未能走出景氣持續低迷的困境， 亦看不出拚經濟等績效，有違社會期待。畢竟免於經濟匱乏， 是普羅天天面對的生活現實，政府應視為責無旁貸的大事！

現今國際局勢波譎雲詭、瞬息萬變，又面臨有川普新政的「黑天鵝」 等重大不確定因素，如何應變制變，若以目前的內閣團隊能力表現， 恐難勝任，頗令人憂心的！