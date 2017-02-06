自由限時批》川普3G內閣 台灣呢？！

◎杭東
如果聽了小英當局近日的一席話，彷彿有了川普的影子。她在海基會舉辦的台商春節聯誼活動上說，政府已把「提振台灣經濟」列為今年最重要的任務，近來推動系列改革的最終目的是為了經濟的永續發展，亦將採取積極性的財政改革，全面擴大基礎建設投資等等，和川普的重振美國經濟繁榮調子，有異曲同工之妙。
同時，猶強調今年國際經濟情勢醞釀著變局，面對各種不確定因素，台灣更需要強化應變能力，拓展多元的對外經貿關係，並在亞洲扮演建設性的角色，例如包括積極推動新南向政策，強化與東協、南亞和紐澳等國家的合作，展現更靈活、多元的對外貿易政策等等，可說是擘劃遠矚，有目標和願景，但若流於「紙上談兵」，就未免可惜了。
所謂計劃再好，趕不上變化，而變化再多，亦須賴人為以應變制變，期不斷革新創造時勢，福國利民；並須有更多的人才投入，發揮團隊精神，以落實行動，始能克竟事功！
事實上，不論國家的大小，都要能有突破橫逆、改革再造的勇氣和魄力，大破大立，才能自立自強！不能畫地自限，或故步自封，始能屹立不搖！像川普縱有爭議性，但他的謀國忠誠，「讓美國再強大」，確能憾動美國民心！
是以，取法乎上，見賢思齊。小英當局若能參酌川普的3G團隊，即「高盛」（Goldman Sachs）、將軍「Generals」和「巨富」（Gazillionaires），或能「擇優補短」，當有助開創國家的新局。
其實，川普並非「楚狂人」，反而是一個相當精明能幹的企業家，只是愛現和炫耀罷了；但他卻能針對美國階段性需求，採行軍事、經貿的總體性、全方位戰略政策，以治美國的沈痾，確有一套不同一般的思維。就像物色3G團隊，便已產生一股「先聲奪人」的氣勢，讓國際驚奇，和耳目一新！亦使他的中國對手，都感到莫大的壓力，頗合乎孫子兵法中「出奇制勝」的哲理！
簡言之，川普本著美國現階段需求，採「適才適所」原則（不計高齡），大膽起用文武兼備的退役將領，以增強國安陣容，在軍事上達成「美國再強大」的威懾力量；而在經貿層面，更找一批事業有成的企業家，堪稱「世上口袋最深的政府」以展現「美國再富庶」的實力，！況且這批高齡的成功企業家，已無後顧之憂，可全力為國家作「人生最後的衝刺」，以贏得身後榮譽，反而展現虎虎生風，令人欽羡！
川普政府國安顧問佛林。（美聯社）
舉例言之，如國安團隊部分，像出任國家安全顧問的佛林將軍（Michael Flynn），堪稱是美國頂尖的軍事和情報高手之一；而出任國防部長的馬提斯（James Mattis），則是實戰經驗豐富的陸戰隊退役四星上將馬提斯；執掌中央情報局的龐裴（Mike Pompeo），曾以第一名的成績畢業於西點軍校，擁有哈佛法學院學位，眾議院情報委員會成員；還有「川普諸葛」的白宮首席策士兼高級顧問的「星際黑武士」巴農（Steve Bannon），亦是創業有成的富人，破格為美國國家安全委員會（National Security Council, NSC）的成員；另川普的核心「親信」之一，輔選大將的共和黨全國委員會主席的雷恩斯 柏巴斯（Reince Priebus），則擔任白宮幕僚長等等，不一而足。
美國新任國務卿提勒森。（法新社）
至於財金的閣員，則又多為金光閃閃的富豪。光是國務卿提勒森（Rex Tillerson），去年一年的收入就高達2430萬美元（約7.7億元台幣）；而財政部長馬鈕金（Steven Mnuchin），則是避險基金金融家，身家達4600萬美元；像商務部長羅斯（Wilbur Ross），為「破產重整大王」投資人，身家25億美元；商務部副部長瑞克斯（Tom Ricketts），TD Ameritrade金融公司創辦人之子、芝加哥小熊隊老闆，家族身家高達53億美元；中小企業署長琳達麥克馬漢（Linda McMahon），美國職業摔角大賽（WWE）前總裁，家族身家11.7億美元；建築與都市發展部部長卡森（Ben Carson），退休神經外科醫師，身家亦達2600萬美元；連教育部長貝茜迪佛斯（Betsy DeVos），安麗公司創辦人媳婦，家族身家都高達51億美元等等，類似的閣員，不勝枚舉。
白宮國家貿易委員會主任納瓦羅。（歐新社）
川普還延攬學界人士，扮演智庫角色，像知名經濟學者、曾出版《致命中國》一書的加州大學爾灣分校（UC Irvine）教授納瓦羅（Peter Navarro），即是其中之一，主掌直屬白宮新成立的「白宮國家貿易委員會」（NTC）等。由此不難看出，川普的財金經貿團隊陣容堅強，幾是全方位的考量擇人，自有助美國在國內外的經貿靈活機動，且能攻守、進退裕如，俾獲致美國最大利益。
所謂治國如烹小鮮，找對廚師，做好菜，才是執政者的要務。像川普儘管自己言行不討人喜，但他的團隊成員，不論軍事、經貿等方面，卻個個是廚藝高手，能燒成好菜，是遲早的事！
如今英全內閣兩百多天來，歷經微調，但高度和格局不足，亦缺乏全方位的思量，像相關財經部會人事的紋風不動，步伐雖似一再調整，然仍未能走出景氣持續低迷的困境，亦看不出拚經濟等績效，有違社會期待。畢竟免於經濟匱乏，是普羅天天面對的生活現實，政府應視為責無旁貸的大事！
現今國際局勢波譎雲詭、瞬息萬變，又面臨有川普新政的「黑天鵝」等重大不確定因素，如何應變制變，若以目前的內閣團隊能力表現，恐難勝任，頗令人憂心的！