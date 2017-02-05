自由限時批》川普大炮遇上司法也是沒轍！台灣呢？！

◎辛文

美國的「三權分立」民主制度，確實值得吾人借鏡。像川普的「 大炮」性格，所簽署的行政命令不當，遇上了獨立的司法， 亦是得轉彎！例如近來鬧得沸沸揚揚的「移民禁令」， 美國第九巡迴上訴法院， 已在今天拒絕受理川普政府提出立即恢復移民禁令的要求！ 在在予人省思。

川普的「大炮」性格，所簽署的行政命令不當，遇上了獨立的司法，亦是得轉彎。圖為美國民眾為抗議川普的移民政策，舉標語抗議。（美聯社）

簡言之，美國的總統行政權力很大， 但仍須受到國會和司法約束和制衡。像任命司法部長和大法官， 皆須經國會同意，一旦就任，便是「效忠國家和人民」， 並不是總統和國會的「扈從」，獨立行使職權。 所以當國際一般輿論，把川普看得好像是「狂人」，可以「 無法無天」，殊不知若行政命令不當遇上司法，照樣會沒轍！ 這就是美式民主令人尊敬、欽羡的地方。

所謂「少數服從多數，多數尊重少數」的民主政治，得以長治久安， 就是因為有獨立的司法做人民的靠山， 得以馴服國家元首和政府的粗暴作為！而此次的川普「移民禁令」， 無異又為民主法治上了一課。

儘管美國總統能任命大法官，但卻無法控制司法獨立的權力， 所以一旦任命經國會同意後，就與總統、國會形同「陌路人」！ 況且美國的法院彼此之間，並沒有隸屬關係， 也沒有上下級的行政管轄關係。即便是大法官， 一樣管不到州地方法院做出如何的判決。

像此次的「移民禁令」，川普雖可開除代理的司法部長葉茨（Sal lyYates，葉茨是前總統歐巴馬政府時期任命）， 但無法影響檢察長的提告及法院的判決；像華盛頓州檢察長佛格森在 1月30日就向聯邦地方法院提告，指出川普總統的移民禁令， 明顯針對穆斯林群體，侵害美國憲法賦予移民的權利。 而華盛頓州西區聯邦地方法院法官羅巴特亦旋即在3日就判決， 暫停執行，此緊急處分效力及於美國全境。（註：川普是1月27日 簽署行政命令，在120天內暫停所有難民入境，以進行背景調查， 另外在90天內暫停向伊朗、蘇丹、敘利亞、利比亞、索馬利亞、 葉門和伊拉克7國公民核發簽證）。

川普不服，又再指示司法部反告， 結果美國舊金山第九上訴巡迴法院在今天日回絕司法部的要求， 拒絕立刻恢復總統川普「禁止穆斯林入境」的行政命令， 而是要求司法部和華盛頓州雙方，在6日下午前補件， 提出更多證據云云。

一向氣勢凌人的川普，這回總算嚐到司法的教訓， 今後當會有所節制。畢竟「寧犯天條，不犯眾怒」，即使是再好的「 良法善意」行政命令，亦得持審慎的態度處理。例如近日媒體報導， 川普原欲頒布一項削弱對同性戀及跨性別者保護的行政命令。 但在川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）夫婿庫希納（Jared Kushner）的力勸下，川普「從善如流」， 放棄削弱這項行政命令，持續保護該族群在職場免於歧視， 堪為例證。

美國大法官史蒂芬•布雷爾 （Stephen G. Breyer）在多年前於一項重要演講中， 闡述美國的司法獨立精神，如今已經發展成一套體制， 確保法官依法判案，而不是自行其事， 並且不受包括政府其他分支在內的其他人的左右；同時， 美國司法獨立的五個組成部分包括：美國法官享有憲法保護； 司法機構獨立執法；司法機構掌握對法官不當行為的懲戒權； 與法官個人利益發生衝突時的解決方式； 以及對司法裁決效力的保障等等。致使司法獨立能萬丈高樓平地起！

例如在1950年代末和1960年代初， 曾發生州政府官員集體抗拒聯邦法官法令的最嚴重的案件， 當時一些州拒絕服從聯邦法官作出的在學校、 公共汽車和餐館中廢除種族隔離制度的決定。 當阿肯色州拒絕在該州小學內廢除種族隔離制度時，最高法院在"庫 珀訴阿倫案"（Cooper v. Aaron）的裁決書中重申，法院的決定必須得到服從， 廢除種族隔離制度的法令必須得到執行。此後， 艾森豪總統還派國民警衛隊到阿肯色州小石城執行法院裁決。

儘管聯邦行政部門動用武力來支持聯邦司法部門的可能性很小， 而這種情況也極少發生， 但這種威懾力在聯邦法官指令州政府必須採取某種具體行動時， 仍是一個有力的後盾。足見司法獨立是須靠理性、律法、包容、 尊重累積起來，成就了今天美國司法與行政與立法部門「三權鼎立」 的民主精神，奠下長治久安的磐石！

美國的國父喬治•華盛頓就曾指出：「 真正秉公執法是一個良好政府最堅固的支柱！」而史蒂芬•布雷爾大 法官，則認為只有在法官確實依法判案， 而且讓周圍的每個人都相信他們是在依法公正判案， 而不是自行其事，或服從強大的政治勢力的意願時， 公平的裁決才能有益於司法公正和國家穩定。信哉斯言！

那麼台灣的司法改革、司法獨立喊了多年，又如何？當可思過半矣。