自由限時批》川普大炮遇上司法也是沒轍！台灣呢？！

◎辛文
美國的「三權分立」民主制度，確實值得吾人借鏡。像川普的「大炮」性格，所簽署的行政命令不當，遇上了獨立的司法，亦是得轉彎！例如近來鬧得沸沸揚揚的「移民禁令」，美國第九巡迴上訴法院，已在今天拒絕受理川普政府提出立即恢復移民禁令的要求！在在予人省思。
川普的「大炮」性格，所簽署的行政命令不當，遇上了獨立的司法，亦是得轉彎。圖為美國民眾為抗議川普的移民政策，舉標語抗議。（美聯社）
簡言之，美國的總統行政權力很大，但仍須受到國會和司法約束和制衡。像任命司法部長和大法官，皆須經國會同意，一旦就任，便是「效忠國家和人民」，並不是總統和國會的「扈從」，獨立行使職權。所以當國際一般輿論，把川普看得好像是「狂人」，可以「無法無天」，殊不知若行政命令不當遇上司法，照樣會沒轍！這就是美式民主令人尊敬、欽羡的地方。
所謂「少數服從多數，多數尊重少數」的民主政治，得以長治久安，就是因為有獨立的司法做人民的靠山，得以馴服國家元首和政府的粗暴作為！而此次的川普「移民禁令」，無異又為民主法治上了一課。
儘管美國總統能任命大法官，但卻無法控制司法獨立的權力，所以一旦任命經國會同意後，就與總統、國會形同「陌路人」！況且美國的法院彼此之間，並沒有隸屬關係，也沒有上下級的行政管轄關係。即便是大法官，一樣管不到州地方法院做出如何的判決。
像此次的「移民禁令」，川普雖可開除代理的司法部長葉茨（SallyYates，葉茨是前總統歐巴馬政府時期任命），但無法影響檢察長的提告及法院的判決；像華盛頓州檢察長佛格森在1月30日就向聯邦地方法院提告，指出川普總統的移民禁令，明顯針對穆斯林群體，侵害美國憲法賦予移民的權利。而華盛頓州西區聯邦地方法院法官羅巴特亦旋即在3日就判決，暫停執行，此緊急處分效力及於美國全境。（註：川普是1月27日簽署行政命令，在120天內暫停所有難民入境，以進行背景調查，另外在90天內暫停向伊朗、蘇丹、敘利亞、利比亞、索馬利亞、葉門和伊拉克7國公民核發簽證）。
川普不服，又再指示司法部反告，結果美國舊金山第九上訴巡迴法院在今天日回絕司法部的要求，拒絕立刻恢復總統川普「禁止穆斯林入境」的行政命令，而是要求司法部和華盛頓州雙方，在6日下午前補件，提出更多證據云云。
一向氣勢凌人的川普，這回總算嚐到司法的教訓，今後當會有所節制。畢竟「寧犯天條，不犯眾怒」，即使是再好的「良法善意」行政命令，亦得持審慎的態度處理。例如近日媒體報導，川普原欲頒布一項削弱對同性戀及跨性別者保護的行政命令。但在川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）夫婿庫希納（Jared Kushner）的力勸下，川普「從善如流」，放棄削弱這項行政命令，持續保護該族群在職場免於歧視，堪為例證。
美國大法官史蒂芬•布雷爾 （Stephen G. Breyer）在多年前於一項重要演講中，闡述美國的司法獨立精神，如今已經發展成一套體制，確保法官依法判案，而不是自行其事，並且不受包括政府其他分支在內的其他人的左右；同時，美國司法獨立的五個組成部分包括：美國法官享有憲法保護；司法機構獨立執法；司法機構掌握對法官不當行為的懲戒權；與法官個人利益發生衝突時的解決方式；以及對司法裁決效力的保障等等。致使司法獨立能萬丈高樓平地起！
例如在1950年代末和1960年代初，曾發生州政府官員集體抗拒聯邦法官法令的最嚴重的案件，當時一些州拒絕服從聯邦法官作出的在學校、公共汽車和餐館中廢除種族隔離制度的決定。當阿肯色州拒絕在該州小學內廢除種族隔離制度時，最高法院在"庫珀訴阿倫案"（Cooper v. Aaron）的裁決書中重申，法院的決定必須得到服從，廢除種族隔離制度的法令必須得到執行。此後，艾森豪總統還派國民警衛隊到阿肯色州小石城執行法院裁決。
儘管聯邦行政部門動用武力來支持聯邦司法部門的可能性很小，而這種情況也極少發生，但這種威懾力在聯邦法官指令州政府必須採取某種具體行動時，仍是一個有力的後盾。足見司法獨立是須靠理性、律法、包容、尊重累積起來，成就了今天美國司法與行政與立法部門「三權鼎立」的民主精神，奠下長治久安的磐石！
美國的國父喬治•華盛頓就曾指出：「真正秉公執法是一個良好政府最堅固的支柱！」而史蒂芬•布雷爾大法官，則認為只有在法官確實依法判案，而且讓周圍的每個人都相信他們是在依法公正判案，而不是自行其事，或服從強大的政治勢力的意願時，公平的裁決才能有益於司法公正和國家穩定。信哉斯言！
那麼台灣的司法改革、司法獨立喊了多年，又如何？當可思過半矣。