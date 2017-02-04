自由限時批》內閣改組不是祖孫騎驢！

◎宋娣

200天的千呼萬喚，及民調下滑的結果，內閣卻只換了四個人，只能算是「局部調整」，此與社會的期待，落差頗大。面臨川普上台的世界變局，及台灣的自主自強之道，直白地說，真正需要改組的是閣揆換人（朝野有識之士均有提及），重組一個能振奮人心、福國利民的行政團隊，才能使政局耳目一新！ 其實，台灣的「雙首長制」，只要「完全執政」，總統就像是「皇帝」，比總統制的美國總統還要神氣！除了媒體「第四權」可以「監督」（頂多具輿論催化民意作用），國會等於「沒牙老虎」；如果在野黨只會搞對立，又不受人民信賴，那麼執政當局，就已無「祖孫騎驢」的顧慮，確實可以組織符合國家人民需求的內閣，大力進行改革，興利除弊，創造民生安樂的「Taiwan Greater Again」！

行政院發言人徐國勇（圖）3日宣布內閣四部會改組，科技部長由教育部次長陳良基接任、勞動部長由政務委員林美珠接任、衛福部長由前衛生署副署長陳時中接任、農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任。（中央社）

例如，川普的爭議性言行頗多，但他的「美國再強大」或「美國優先」的影子，確讓美國人「有感」，至少目前還有46％的支持度（就業率、經濟已有改觀等現象）。也就是說，人民直接面對的是每天的生活和環境，如果執政者讓人活得比以前差，甚至不如的話，再用什麼論述、口號、宣傳，皆會使人民「無動於衷」，反徒增負面效應。諸此，亦自會在今後的各種大小選舉中反映，這就是執政者須面對的慘酷政治現實！ 以川普施政為例，就讓人感覺「簡明扼要」；而所用的人，個個都有「使命感」，亦多以「老成練達」（跟「老白男」無關），甚至無後顧之憂的「富人」為主，並使「美國再強大」的理念目標一致，再分工合作，統合團隊戰力，期先達成階段性的任務（之後，才會後繼有新人接棒）。

果不其然，目前看來，不論政經軍國安等方面，都顯示出虎虎生風的活力，讓人刮目相看！ 簡言之，內閣不是「實驗室」，不能邊做邊改；也不是「派系共治」，或政治（酬庸）考量；而是所遴選的閣揆和閣員，能否發揮團隊精神，及有無能力治國作統合性考量。畢竟內閣的安天下，和選舉團隊的特性不同，不能混為一談，更不能一概而論。 換言之，內閣的成敗，並不在各界各種角度的批評好壞，而是內閣自身的能力問題；而總統遴選的閣揆能否善盡職責，產生「績效」；能否孚民望、民需、民福，關係至大。像過去蔣經國遴選的孫運璿內閣，會讓人懷念，就是明證。

事實上，總統有總統的高度和格局，只要改革理念和國政路線沒問題，那麼如何遴選「良相」，就十分重要了！一切的考量要以國家人民需求為前提，一旦閣揆不能達成任務（民調如百天或兩百天，算是「觀察期」，若直直落，就是警訊），就不能「婦人之仁」，或刻意包容，文過飾非；必須當機立斷換人，重組新閣。國家大事不能「感情用事」（私誼深厚與否是另回事，可另外安排適合的位子），只要是能達成階段性任務，就應輪換一批新閣團隊，才能顯得朝氣蓬勃，讓人感到國家「日新又新」，自是台灣朝野追求民主幸福國度的願景！ 是以，國家領導人要有為國舉才、用人的本事，讓天下人才蔚為國用，才是成功的政治領袖，若局限於黨派或師心自用，均難在歷史留下好名聲！ 總之，不論古今中外成功的國家元首（帝王），雖各有一套領導統御心術，但萬變不離其宗，基本上都是要能善用人才，以創造功績，贏得民心為首要！

所以，如何用人，組織好的行政團隊，才是今天小英當局值得深思自省的重要課題！