自由限時批》世界級笑話再添一樁！中國「霧霾」改名換姓了，叫做……

辛文

中國「霧霾」陰魂不散，一再糾纏中國不放，最近重度霧霾又再度籠罩京津冀等地區，部分地區能見度不足200公尺。而山西霧霾更嚴重，其中臨汾市二氧化硫濃度居高不下（稱為「酸霧」，吸入恐引起急性肺水腫甚至死亡）。於是北京當局一不做二不休，透過黨中央的運作，中國氣象局乾脆給「霧霾」改名換姓，一律改為「不可描述的天氣現象」！又創下世界級笑話的新紀錄！

流亡日本，筆名「變態辣椒」的知名漫畫家王立銘，還特別畫了一幅習近平「塵埃之上享受健康呼吸，哪會理會霧霾下暗無天日的人民」！（日本Newsweek網站）風行一時，人人稱讚！ 現在有許多民間天氣預報機構，在微博發布霧霾預報時，都改用「不可描述的天氣現象」來替代，讓許多中國網友感到啼笑皆非，紛紛諷刺地說：「建議還可以用：某某天氣現象，敏感天氣現象，中國特色的天氣現象...」、「據說北方又有『不可描述的天氣現象』來襲。」、「這個荒誕的國家新滋生一種天氣叫『不可描述』。」、「既然說都不許說，還談什麼防範和治理？！」云云

筆名「變態辣椒」的知名漫畫家王立銘，還特別畫了一幅習近平「塵埃之上享受健康呼吸，哪會理會霧霾下暗無天日的人民」！（圖截自日本newsweek網站）

在科學史上，類此威權政府或宗教迫害科學家的例子，不勝枚舉。最著名者，莫如尼古拉·哥白尼（Nicolas Copernicus 1473年2月19日－1543年5月24日）的研究發現「日心說」，指陳太陽為宇宙的中心；立即遭到神學家和宗教團體猛烈抨擊，認定是「異端邪說」；即使後來義大利物理學家、數學家、天文學家伽利略·伽利萊（Galileo Galilei，1564年2月15日－1642年1月8日），利用改進望遠鏡和天文觀測，證明哥白尼的日心說為真。但仍被羅馬教會指控有異端邪說的嚴重嫌疑，伽利略被判終身軟禁。直到牛頓提出了萬有引力規律和力學理論，集大成地統一了力學和天體力學，「日心說」的科學觀點，才終於得到平反！

如今中國「黨國」政府欲以政治權力，改變「天象」，甚至「改名換姓」，以扭曲科學事實，堪稱「曠世奇聞」！ 最荒唐的是，最近中國市場上出現一種「抗霾茶」，聲稱飲後能夠阻擋霧霾對身體的傷害。近日英國國家廣播公司《BBC》報導，「抗霾茶」不僅對抵抗霧霾無效，反而可能對人體有害。連日本小林製藥亦計劃增產中藥「清肺湯」，搶購新春商機。

不過，《BBC》報導指出，最近中國北京同仁堂中醫院推出的「抗霾茶」，包含金銀花10克，金蓮花10克，連翹10克，麥冬10克，薄荷6克，甘草6克。聲稱，具有清熱解毒、清肺利咽功效，可有效緩解霧霾對肺部、呼吸道的傷害。但中醫專家卻指出，清肺是中醫的治療法，但並不能清理霧霾對人體肺部的傷害。除此之外，人的體質各有不同，針對不同的體質，不同的疾病，應該服用不同的藥物，否則可能會適得其反。因此建議，若因霧霾造成身體不適，應該及時就醫。

簡言之，病急亂投醫，固然不是正確觀念；但北京對嚴重的霧霾處理態度，卻是「諱疾忌醫」，駝鳥心態，令人匪夷所思！甚至將科學事物「改名換姓」，更是 違反科學，荒謬至極！ 古有秦二世的趙高「指鹿為馬」，而今有中共政權將「霧霾」，改為「不可描述的天氣現象」，先後輝映，堪稱古今一絕！