自由限時批》中國核電廠成標靶！八億入口將陷人輻射安危中！

杭東

如果北京不能克制「文攻武嚇」，進而在台灣、日本動武；勢將使沿海一帶密集的核電廠成為飛彈（網駭）的標靶（現有核電廠自遼寧沿海至山東、浙江、福建、廣東、廣西到海南島），亦將使八億以上人口，迅即陷入核輻射污染的死亡威脅之中！ 截至2016年，中國已成為全球第四大核電國，僅次於美國、法國和俄羅斯。亦因中國一些核電廠事故瞞報1年以上的信息被曝光，復加重了國際對中國大力發展核電的擔憂（到2020年，預計中國核電機組數量將達到90餘台，超過法國，成為世界第二核電大國，僅次於美國）。

中國核電廠分布，全部都在沿海地區。（圖：香港開放雜誌）

今天外電報導，由於中國最近拉高台海緊張情勢，日本陸海空自衛隊預定本月23日至27日，針對中國與台灣發生軍事衝突的假定，進行圖上模擬演習，檢證台海發生危及日本安全的「重要影響事態」時，日本和美軍部隊如何因應南下牽制的中國人民解放軍，這項兵推消息，已引起各方高度關注。

同時，美國陸戰隊亦在19日宣布，所屬兩架F-35B匿蹤戰機，已於18日傍晚飛抵日本山口縣的岩國基地，位置即在「第一島鏈」。F-35B具備匿蹤和垂直起降能力，美軍陸戰隊計畫在岩國基地部署16架，元月份共有10架進駐，八月份還有6架（台灣將較晚購置）。這是美國首度將最尖端的武器部署在日本，以加強美日同盟的遏阻力量，將有助於亞太地區的安定。

此外，日本在2015年9月通過新安保法案後，其中將1999年制定的「周邊事態法」修改為「重要影響事態法」，刪除地理範圍限制，將所有「若置之不理將可能導致日本遭到直接攻擊」的事態列為「重要影響事態」；肇致右派政治勢力抬頭，不少日本學者和媒體紛紛提出所謂「遏制中國」的軍事戰略，比如日本《軍事研究》雜誌，就有攻擊中國電力設施和沿海目標的激越言論，甚至包括中國的核電廠設施。益發引起關注！ 現代戰爭中，破壞電力系統是非常重要的作戰策略。但基於過去核電廠的事故發生，已造成許多慘絕人寰的悲劇！例如1979年3月29日美國賓州的三哩島核電廠、1986年4月26日烏克蘭的車諾比核電廠、2011年3月11日日本的福島第一核電廠事故等等，所以，交戰國對轟炸核電廠泰半比較約制（依「日內瓦公約」），像當年美國和北約轟炸南斯拉夫的時候，僅炸毀了塞爾維亞核電站電力輸出的主變壓器，沒有攻擊核電廠的主體建築，即是例子。

然則，當國家面臨生死存亡的時刻，自須最後一搏，勢必會採「玉石俱焚」的手段，中外皆然。

例如中國的沿海密集的核電廠，便成了最佳的飛彈或網駭標靶！ 事實上，根據英國的一項研究發現，核電廠也最易遭受「駭客」攻擊，儘管世上的大多數的核電廠都有特別的安全設備和措施，然卻缺乏抵禦電腦駭客攻擊的能力。在前兩年，非營利國際事務顧問公司Chatham House就曾公布《民用核能設施的網路安全：了解它的風險》的研究報告（耗時18個月，訪談了全球30名核電廠及政府機關資深官員，這些專家來自於日本、烏克蘭、法國、英國、德國及美國）指出，核電廠向來只注重實體的防護，自引進數位系統後，使用現成商業軟體的情況日益增加，雖然達到節省開支，但易導致核能設施遭受網路攻擊。也就是說，核電廠的電腦系統，會比電廠本身更容易受到攻擊。迄今已發生50起相關事故，但只有兩三起公諸於世。

中國的核電廠分布圖，圖片來源：《南方都市報》

因此，在最壞的情況下，「駭客」的攻擊，雖使核電廠癱瘓的機率不高，但會造成輻射污染，對電廠附近的民眾生命、健康亦會帶來災難！ 由於中國的核電廠拼命在沿海密集地興建，問題層出不窮，國際原子能機構在2010年7月訪問中國，就發現幾十個安全問題，包括核電廠監管機構缺乏資源等。連巴黎獨立核能源政策分析師麥克·施耐德（Mack Schnater）也都對媒體表示，中國修建核電廠的速度「很瘋狂」，幾乎把有限的核技術人員分攤到幾十個不同的項目上，而不是將專家集中於幾個核電廠，使人力過勞，處於高風險的階段。

日本《朝日新聞》更分析，中國的核電技術來源包括美國、法國、俄羅斯等，各種不同反應爐型與技術的混雜狀況令人擔憂。此外，中國核電廠人員的危機處理經驗不足，急速擴充的核電廠也讓核工人才出現缺口。（中國國家核電副總經理鄭明光猶在去年9月出席世界核能協會會議時向媒體透露，擬在未來10年興建超過60座核電廠）。 無怪德國《世界報》報導質疑，中國還不具備大批興建核電廠的客觀條件，有好大喜功之虞。例如建核反應堆需要的訓練有素的安全專家和技術人員不足，誰來監督？核廢料最終如何存儲？……等等，又隱瞞發生的事故，以及不對外公開相關信息的作法，是中國大力發展核電廠存在的巨大隱憂，成為外界難以完全信任的根本問題云云。

簡言之，中共的窮兵黷武，加上嚴重的空污霾害，還有不顧人民安危拼命興建的核電廠（按照國際原子能總署評估，安全監管不足。中共在2010年初發布的首份核工業白皮書亦承認，它應對緊急事件的能力不足），在在造成自己的致命要素，特別是核電廠一旦被「駭」或遭攻擊，後果的嚴重性，還要比「文攻武嚇」或對台動武，不堪設想！

是以，中共的張牙舞爪式軍演，已引起亞太鄰近國家不安和眾怒，若不能自我節制，所暴露的核電廠，勢將成為駭客和飛彈的標靶，還是好之為之吧！