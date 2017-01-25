自由限時批》童仲彥毀了自己，也害了政黨、政治人物形象！

宋娣

台北市議員童仲彥所涉及的婚變案，家暴、外遇疑案等，令人瞠目結舌！此雖不過是台灣政治人物劣行的一個縮影。但若不知所進退，一再為自己辯護，只有徒增社會負面觀感！像他今天發表的聲明或記者會，不只「毀滅自己」，還嚴重影響民進黨的形象，更使其他政治人物成為「天下烏鴉一般黑」的註記！能說不嚴重嗎？！

近年來台灣政壇人物涉及金錢、權力、營私舞弊、美色、婚變、家暴、外遇等等案例，可說是層出不窮，讓人深惡痛絕！只要翻閱民調或排行榜，政治人物則經常是吊車尾！ 然則，政治人物泰半能言善道，易迷惑群眾；但因往往言不顧行，說一套做一套，常有失信、背信行為，甚或人格異常、變態，無異害人害己！最遭社會詬病的是，政治人物既不能去除自己的「惡基因」，又不能自制、自律，反一再文過飾非，推諉塞責，乃至飾辭狡辯，「不是自己的錯」，都是「別人害我」？！更敗壞了公認的道德規範，影響深遠，自須社會監督匡導以正風氣！ 所謂「一室之不治，何以天下為？」若自己都管不好自己，連家庭都不能妥善治理，豈能「管理眾人之事」？！（例如美國川普總統的特立獨行，雖飽受爭議，但子女卻個個成材，讓人稱道）

台北市議員童仲彥所涉及的婚變案，家暴、外遇疑案等，令人瞠目結舌！（記者謝君臨攝）

然而台灣政壇，卻偏多言行不一的公眾人物，就是「金錢、權力、美色」的好處都想要，卻不能克制自愛，致衍生各種敗德穢行，淪為民主社會的「衣冠禽獸」，侵蝕社會規範的「公敵」。是以，政治人物可能尚須補修有關人生哲學、道德教育、修養的課程，先管好自己，才能己立立人！ 其實，有形的法律規範，很難約制政治人物內心的「貪婪」，只有賴社會的監督和制裁！才能防範政治人物的私欲或恣意妄為。

畢竟能成為一個政治人物，都是聰明才智佼佼者，泰半歷練有為。但亦易為名利色欲所誘惑，就須靠自修、自省的功夫，來「克己復禮」，以及社會的「他律」監督，否則易陷入深淵而不自知，甚至毀了自己，還影響人群的福祉！ 例如童中彥者，曾在國外深造，當過名嘴、電視政論節目主持人、民代等，當然知道「知書達禮」，亦知「禮義廉恥」，更懂得什麼叫做「愛惜羽毛」！

問題是，當自己面臨生活道德及行為層面，如情愛、情色、暴力等，卻「不知所措」，不知謹言慎行，克制自己的情慾，肇致發生逾越社會道德行為規範的紅線！此時，就應冷靜面對自己，作一明智抉擇；顯然他的從政這條路，已走不下去了，唯有選擇離開，才能重生，才是智慧的抉擇！否則一味辯駁硬撐，徒增羞辱、憎惡，根本也回不去了！

今天在台灣的政治人物及其所屬的藍綠政黨，不易贏得社會尊敬和信賴的主要原因之一，並非僅在理念、論述之爭，而是代表政黨的從政同志，因經不起名利色欲的考驗，常常成了「狗仔」八卦新聞的好材料，喧騰一時，成了坊間話題，其後果則是累積惡劣形象，砸了了政黨的招牌！ 由於政治人物的言行，動見觀瞻，若其形象與實際行為落差太大，其所屬的政黨便須有團體規範監督嚴繩；否則連政黨都不能約束自己的從政黨員，其點點滴滴的侵蝕，日久必毀了政黨的信賴和存在！

蔡英文在去年就任總統之初，曾說過「台上八分鐘，毀掉台下八年功」，頗發人深省！足見一個政治人物或政黨，往往須經年累月犧牲奉獻心力，好不容易才能累積一些事功，但卻只要一見「八卦」，就一夕破功，辜負人民期待，能不戒慎恐懼乎？！所以不只是要謙卑！謙卑！再謙卑！也要反省！反省！再反省！更要自制！自制！再自制！