自由限時批》遼寧號的海軍司令悄然換人 背後的因素竟是…….？！

中國遼寧號目前正在南海演訓，在結束南海演訓後，極可能經台灣海峽沿著海峽中線北返。（法新社）

◎辛文

綜合今天外電報導，中共解放軍高層人事的大批調動，顯示習「 核心」除已充分掌控軍權外，亦透露在美國川普新政府成立後， 北京將會有大動作的軍事對抗，特別是南海問題，將採攻勢作為！ 此由調升南海艦隊司令沈金龍接替海軍司令， 而剛率領遼寧艦航母編隊出航繞行台灣海域的原任海軍司令吳勝利， 則退役改任黨中央委員；不難看出若干重大端倪，其中之一就是「 取南海，拿台灣」的戰略行動已然開始！

據媒體報導指出，沈金龍是對台灣武統的強硬派，他曾說過：「 解放軍的軍艦將一定會在台灣駐紮！」而在中共海軍歷任司令中， 除了中共建政之初， 沈金龍則是唯一直接從艦隊司令升任海軍司令的。

同樣的，習大大此次破格拔擢沈金龍（去年7月剛從海軍少將晉陞為 中將，不到半年又躍升海軍司令，外界都形容他是「火箭式竄升」） ，更反映了他未來在南海及台灣的軍事部署擴增野心！

日本媒體《外交家》網站最近專文分析， 中國在戰略上的頭等大事是確保能源供應的安全。 當前中國高度依賴的石油和天然氣，主要來自波斯灣和非洲， 如果海運被封鎖，或將造成中國經濟崩潰和軍隊癱瘓。 這也是習近平大力發展「一帶一路」的另一個原因： 希望在陸上發展一條能源運輸線路。

因此，習近平上任以來，在南海一直採取強勢態度（視為中國「 內海」），同時多次出訪越南、泰國、印尼等南海鄰近國家， 並致力保持友好關係（另亦經援菲律賓，抵制美國）。 目的就是掌控南海的通路及資源！而在此敏感時間內， 時任南海艦隊司令的沈金龍指揮部屬實現了南海島礁戰備巡邏常態化 ，應對了包括美軍軍艦在內的四次南海「自由航行」行動，且「 鬥而不破」，並未挑起實際爭端，種切穩妥表現， 讓習近平感到滿意。

如今，不僅由於中美關係處於十字路口，川普的強勢作風， 亦復使南海成為各方關注的焦點，而北京在日本海、 東海等海域及上空動作連連，自令周邊國家局勢複雜，緊張。顯然， 習近平在此時此刻擢沈金龍，當是要倚重他處理南海事務的經驗， 並藉以重振中國海軍勢力，進而「兼併」台灣！

再者，自「十八大」習近平接掌中央軍委主席後， 中共軍隊內部已進行多次人事大調整，許多由軍委副主席郭伯雄、 徐才厚提拔起來的貪腐軍官，也紛被查處或調職。去年底， 中共軍方證實，軍委聯合參謀部副參謀長、 前武警部隊司令員王建平被查辦的消息，王成為「十八大」 之後第一個下台的現役上將。

今年中共19大換屆在即，習近平又在去年下旬躍為「黨核心」， 並「從嚴治黨」，使黨指揮槍桿子順利到位。最近媒體報導，包括1 8名上將「去職者」名單，亦已曝光。 除解放軍軍事科學院院長蔡英挺上將（1954年出生）外， 其他將領均生於1952及1953年，都已超過或將屆65歲正大 軍區退休年齡紅線；例如國防大學校長張仕波、政委劉亞洲， 軍委政治工作部副主任賈廷安（江澤民系）、吳昌德， 以及南部戰區司令王教成，戰略支援部隊政委劉福連， 還包括海軍司令吳勝利71歲退役轉任中委等。加上未被列出名字，據稱也將有29 名中將去職，總計高達47人。這些高級將領，退休只是時間問題， 因為通常中共高層換屆，軍隊先於政壇完成調整， 目前政壇地方大員的調整已過半。

去年初，習大大倡言的軍改新體制正式運作，包括取消七大軍區， 劃設五大戰區，並組建或改組成立了陸軍、火箭軍、戰略支援部隊， 與海軍、空軍並為五大軍種。

2016年「八一」前，習當局將中央軍委前副主席郭伯雄判刑（ 郭伯雄的兒子郭正鋼曾稱「全軍將領一半以上是我們家提拔的」）， 現習近平通過人事調整來重組軍中班底， 以肅清郭伯雄與徐才厚的遺毒。同時，習近平還晉升幾名上將， 顯示習近平通過此番軍改，已全面掌握軍權。

簡言之，中共目前整軍經武的目標，自是針對川普「聯俄制中」 的新戰略，亦使得南海戰雲密布，而配合「取南海，拿台灣」 的戰略行動，亦使得日台韓等海空域，大有劍拔弩張之勢， 讓亞太地區包括南海、台海、東海等區域國家不平靜！

儘管遼寧號被軍事專家評價不高，亦暴露許多缺點， 無法形成戰鬥力，包含船齡已高、航速過慢、不具夜戰能力、 艦體結構問題、艦載機受限以及後勤補給等問題； 連美國海軍水面艦艇（US Navy's Surface Forces）司令、海軍中將羅登（Tom Rowden）認為中國航母只是「紙老虎」，暗批其弱爆了。

其實，近年來中國軍事工程連爆貪腐案， 才是真正嚴重影響共軍戰鬥力。 例如安徽長城軍工董事長黃小虎和中航重機副總經理吳浩均落馬被查 。黃小虎被控貪污、受賄、行賄、職務侵佔，合計3100多萬元人 民幣。安徽長城軍工集團生產並銷售迫擊炮彈系列、 光電對抗彈藥系列、單兵火箭系列、引信系列、火工系列等， 是解放軍火炮的最主要供應商； 其他如滬東中華造船集團有限公司董事長顧逖泉亦涉案移送司法。 滬東中華造船廠是中國船舶工業集團公司旗下的核心企業， 為中國最大的造船基地，及中共海軍重要的裝備生產基地， 最近幾年生產了大量的海軍新型艦艇。中國平均每年逾8000億元 人民幣的軍費，不知多少被軍中貪官中飽私囊，倒是一大隱憂。

美國智庫《國家利益》於近日發表一篇由新加坡學者畢辛格（Ric hard Bitzinger），撰寫的《亞洲航母軍備競賽很快到來？》 的專文，指出，從目前的中國擴充海軍勢力發展來看， 亞太國家航母的擴散是不可避免的，一旦發生衝突，將會更快致命， 破壞性影響至鉅。不過，他認為中國的航母將會擴充到最多6艘， 但此需要20年或更長的時間來完成。

美國國防部不久前亦發表《重返海洋控制》（Return to Sea Control）戰略白皮書，指出， 為因應國際局勢變化和中國解放軍在西太平洋的擴張，美國軍隊在2 016年起，已研擬出「海洋控制」（Sea Control）大戰略，除了增加船艦數量， 也將提高美軍在全球關鍵海域的部署。 負責制訂白皮書海戰理論的美國海軍水面船艦部隊（Naval Surface Forces）指揮官羅登（Tom Rowden）表示，美國海軍曾經建立的海上統治地位近1/4個 世紀，目前正遭遇強而有力的挑戰，全球已回歸到大國海上競爭， 美軍必須因應做出調整。

基於中國軍事上來勢洶洶，川普政府鷹派團隊也揭櫫「 讓美軍再次強盛」新政策。就是要扭轉美國海、 空軍絕對數量減少的趨勢，美國「軍事優勢必須讓世人毫無質疑」， 並追求最高等級的常備軍力，首先將終結軍事預算上限、 提出新預算案，沒有保留的「重建」美軍。

復次，是擴軍。川普曾表示他將停止1991年後美軍精簡趨勢，「 重建」強大海軍、空軍。第三是尋求與俄修好，將「 歷史上的敵人化作朋友，再從老朋友成為盟友」。

同時，為攔截北韓洲際彈道飛彈，將開發遏阻伊朗與北韓的「 最尖端先進」飛彈防禦系統。此外， 美軍將讓網路戰力成歸屬於網路作戰指揮部（U.S. Cyber Command）的獨立軍種等等。

川普在日前就職演說中，一再強調「讓美國再次偉大」， 並公佈六大施政綱領，包括能源與環境、外交、就業與成長、 擴張軍事、治安執法與自由貿易協定。其中在軍事與外交部份， 川普要求重建龐大軍備，絕不容許任何國家軍力超越美國， 未來美國將以對抗「伊斯蘭國（ＩＳ）」為首要外交目標， 並發展最先進飛彈防禦系統抗衡伊朗、北韓威脅。

在外交政策上，川普更提出「以實力取得和平」（peace through strength）是政策核心，「美國更強大與更受人尊敬， 世界才會更和平與繁榮」。

從近來習大大的一連串軍中高層人事調整到軍事部署， 就是針對川普新政府而來。顯然，除美中經貿戰將開打外， 軍事上的較勁，勢將趨於白熱化，變化難測，影響甚大； 而亞太區域國家包括台灣、日本，將如何聯防積極應變制變， 以面對未來的世局波譎雲詭，才是值得認真思考， 及尋求趨吉避凶之道！