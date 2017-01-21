自由限時批》假新聞的控管 已是刻不容緩了！

宋娣

所謂的假新聞，幾乎左右了美國2016年大選結果. 而像社群媒體的「臉書」（FACEBOOK）流竄，乃至各種轉貼（類如LINE等）的假新聞流量，竟然超過傳統媒體，令人觸目驚心！例如主流媒體像美國有線電視新聞網（CNN），日前居然也效尤，竟發「假新聞」稱：「倘若川普、副總統彭斯與其他有資格繼任總統的達官要人，全都在20日川普宣誓就職時遭到『暗殺』，再加上川普的內閣人事皆尚未獲參議院確認，總統一職將由卸任的歐巴馬政府所指派的繼承人暫代」云云。誠令人瞠目結舌！

其實，台灣也不遑多讓，在17日就有人在網絡刻意散播「總統府前放機槍」、「不排除開槍」對付反對年金改革者的謠言，一樣震驚社會。好在刑事局立即積極主動偵辦，追查散播不實的來源，依法究辦以正視聽！ 然則，像CNN的這則假新聞，非但有違新聞道德倫理規範，更是不負責任，果不其然，立刻招致各方圍剿，給予嚴厲批評！咸認CNN在缺乏任何針對總統宣誓就職的明確「恐攻」威脅情報下、逕自沙盤推演總統就職典禮會發生血腥攻擊與後續發展，無異煽動暴力，及不負責任的報導，居心叵測，更是「新聞人之恥」！

網路假新聞幾乎左右了美國2016年大選結果. 而像社群媒體的「臉書」流竄，乃至各種轉貼（類如LINE等）的假新聞流量，竟然超過傳統媒體。（圖取自BBC網站）

傳統媒體向視新聞的「真實」為鐵律，查證、自律則是必須的社會責任。也就是說，新聞報導絕沒有捏造、造假、不實的自由！更不允許「製造新聞」！ 由於今天資訊科技的一日千里，網路媒體（包括iphone、ipad、facebook、twitter、Instagram、Periscope直播等等）的普及化，大有後來居上之勢；連帶主流傳統媒體亦得跟上數位化的腳步，卻忘了「新聞」的規範和責任；反使資訊氾濫、真假新聞難辨，加上缺乏有力的法令管制，以及使用網路媒體者未能自律等，造成政經、社會、國安層面等諸多的亂象，不僅混淆視聽，更易擾亂人心，帶來種切的嚴重影響和國安問題，勢須撥亂反正，嚴懲不貸，始能克竟事功！

據近日英國廣播公司（BBC）報導，已發現臉書出現與德國總理梅克爾相關的假新聞，英文和德文皆有，與美國情況類似。假新聞混合半為真、半為假的內容，內容主要涉及伊斯蘭與難民。德語臉書上被廣為散布的梅克爾相關新聞，出自德語右翼新聞如極右翼「另類選擇黨」（AfD）推崇的「Junge Freiheit」週報，該刊被《明鏡週刊》（Der Spiegel）視為「恐懼和不信任」的源頭之一。

臉書聲明，去年十二月已宣布採取打擊假新聞的行動，未來數週內將在德國開始試驗，方式是用戶一旦懷疑貼文有假新聞之虞，可加以標記、屏蔽來源，臉書將把被標記的可疑來源轉送第三方事實核查機構「Corrective」，若確證為假新聞，則標記為爭議內容。臉書的演算法將不會把爭議內容優先顯示，用戶若欲轉貼，則會收到警示，要求再次確認，藉此提高用戶的敏感度，避免假新聞層層流傳。

德國司法部部長馬斯（Heiko Maas）曾多次警告臉書必須自我改進，遏阻仇恨言論，並指臉書應被視為媒體，而非科技業者，對己身平台上的仇恨言論負起責任。馬斯也建議歐盟界定臉書等平台是否為媒體業。臉書、YouTube、推特已在去年承諾，將遵守歐盟規範，在二十四小時內刪除仇恨言論！ 全球用戶逾十八億的社群網站龍頭「臉書」，為了阻止假新聞流竄，負責新聞資訊的副總裁莫瑟里（Adam Mosseri）指出，現正開始測試的新功能中，一是讓用戶更易於檢舉假新聞，只要點擊文章右上方的按鍵即可通報；二是經回報的新聞，將由闢謠網站「Snopes」、美國廣播公司（ABC）及美聯社（AP）等第三方合作機構負責鑑定新聞真偽；一旦確認該則新聞造假，即會顯示「爭議」標籤警示，並附上相關連結，向用戶說明原因，同時也會挪後爭議內容出現的順序，而愈少被分享的內容，則排序也將愈後面。

同時，當用戶要分享具爭議性的文章時，臉書也會自動跳出警告訊息，已被標註的文章，將無法再利用廣告服務擴大傳播範圍；而部分業者亦會偽裝成知名的新聞組織，以張貼假新聞來誘導用戶前往其網站，並藉由龐大的廣告率來獲取利益。對此，臉書也表示會予以嚴格取締，將消除不肖業者假冒網域的能力，希望減少這類情形的發生。

美國華府「皮優研究中心」（Pew Research Center）最近的一項民調顯示，有高達64％的美國成年人相信，假新聞是近期多起事件混淆讀者視聽的罪魁禍首！此外，雖然有39％的民眾「非常自信」能夠辨別假新聞，「有些自信」的人也佔45％，但也有四分之一的民眾表示，他們曾分享過假新聞，其中更有16％事後才知情所分享的新聞造假，足見假新聞「魚目混珠」的可怕！

今天的台灣國安與一般民主國家處境不同，主要在中共隨機動武的不確定性，除了「點穴戰」，還有「內應」等等，企圖以類此「裡應外合」的手段併吞台灣。特別是製造假新聞，以混淆視聽，刻意製造社會的對立和仇恨，造成動亂現象，讓中共有機可乘，居心狠毒，必須嚴格查辦！ 是以針對消弭假新聞的嚴重影響，朝野實應速研修相關法規，並加強宣導，及要求傳統和網路媒體的自律、控管等，積極落實嚴格執法，多管齊下，始克有濟！以確保社會安定和國家安全！