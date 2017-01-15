自由限時批》吳敦義會有春天嗎？！

前副總統吳敦義9日召開記者會，宣布參選中國國民黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）

◎董森霖

當吳敦義近日宣布參選國民黨主席的那天起手式，聲勢鵲起。 站在背後支持的立委有六成，大老都是黨內實力派，包括吳伯雄、 馬英九、王金平等等，還有地方派系如廖了以、 雲林張榮味家族等等，一時風生水起，來勢洶洶，直逼現任洪秀柱（ 據無情真實的未來事件12日預測吳38％、洪36％、郝龍斌16 ％），選情一度看好，但世事多變，北京和黃復興的態度最近趨冷， 能否突破重圍獲勝，在在值得持續觀察。

前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、國民黨主席洪秀柱13日出席「百年大黨，十年風雲」新書發表會。（資料照，記者方賓照攝）

最近，中共媒體（姓黨，聽命黨中央）就把2016的「洪習會」， 列入「2016年兩岸十大新聞」的榜首，可見對洪秀柱系的「 同屬一中」，相當青睞。而在此時，洪又在舊金山訪問海外黨部， 受到熱烈歡迎；由於傳聞吳、郝分搶黃復興，有「倒戈」現象； 然該黨部近日突表態，強調保持「中立」，不會有「倒戈」 與否的問題（此恐與傳聞吳一度有改「台灣國民黨」的看法有關。 吳辦則駁斥「子虛烏有」）；自使國民黨的黨主席選情， 益發波譎雲詭。也就是說，此次的黨主席選舉， 尚難擺脫北京和黃復興的影子！

其實，台灣社會或網民對國民黨的黨主席選舉，興趣不大， 泰半是旁觀或冷嘲熱諷。像郝龍斌、吳敦義、洪秀柱的參選， 就變成了「好無助」！但問題在，台灣已經民主化， 便不能不希望有一個強有力的在野黨監督， 但偏偏國民黨似扶不起的阿斗，讓人失望；然卻被中共一再利用其「 剩餘價值」，例如一再搞「國共合作」的模式，作「 國共內戰的延續」新樣版，就是把台灣「內地化」。

姑且不論中共無時無刻的「文攻武嚇」台灣，光是黃復興的退將， 不少都是往返中國的常客，甚至有辱國家的言行表現， 遭到社會嚴厲批評； 但他們所屬的黃復興卻在黨內選舉則有舉足輕重的地位，像2007 年馬英九和王金平選黨主席，王的慘遭滑鐵盧，可為例證。 馬以三十萬餘票，百分之七十二點三六的高得票率當選黨魁。

目前的國民黨黨員號稱總數為八十九萬餘人（ 失聯或未繳黨費者高達五十多萬人）， 在剩下登記的黨員數約三十四萬人中， 其中黃復興黨部就佔十九萬餘人，無異已是黨「主流」力量。

像洪秀柱在去年國民黨主席的補選，當選票數的七萬八千餘票中， 八成以上係屬黃復興，足見依賴甚深！（ 海外黨員投票部分亦拿下七成八）而陳鎮湘退將的出任副主席， 更為洪舖下鞏固票源之路（像本月11日的中華民國退役將領社會服 務總會舉行會員大會，陳鎮湘與退役上將夏瀛洲便邀洪參加致詞）。

當然，吳敦義亦非省油的燈。過去擔任國民黨秘書長多年， 認識許多黃復興要角，像他宣布參選記者會當天， 前黃復興黨部主委王文燮也有出席；加上擔任地方首長多年， 也認識許多團管區司令， 在後備幹部班六十三期及服役時也都認識許多軍人同志， 包括前陸軍裝甲旅旅長于北辰少將、前軍備局處長蕭天流少將、 前駐美軍事代表團團長黎賢聖少將等十多位退將， 均已紛紛投入替吳敦義操盤、輔選的行列。

然則，吳敦義能言善道與圓融政治手腕衛生署，自是優劣互見， 外界亦常有「白先生」之謂，但卻也忽視國民黨的「法統」， 有重視「一脈相傳」的封建文化傳統； 例如明明李登輝是蔣經國的接棒人（在《蔣經國傳》（The Generalissimo's Son），作者陶涵Jay Taylor，是美國國務院資深官員、 哈佛大學費正清研究中心研究員。有記錄蔣經國如何交代郝柏村、 代表主持政戰學校畢業典禮，還找當時AIT李潔明多和李接觸， 之後李接任總統特別安排赴美行等詳細過程），就因「血統」不合， 在「連蕭配」敗選後，力主開除李黨籍的中常委，就是洪秀柱！

至於所謂的國民黨「本土派」，黃復興亦復蔑視為「地方派系」， 即是此「基因」背後的主要因素！（王金平一直受排擠的主因在此） ，完全漠視了蔣經國晚年的「台灣認同」（族群融合真諦）！

如今儘管台灣民主化，但北京並不承認「中華民國事實存在」， 亦不承認非國民黨籍主政（黃復興和中共的「反台獨」， 其實就是反「民主台灣」），與黃復興的基因是「若合符節」的。 所以，吳敦義的「一中各表」派，自難敵「同屬一中」派， 即便與郝龍斌「分進合擊」，恐亦難敵洪的黨內執政優勢， 黃復興的鐵票。

如今黃復興十九萬餘黨員，三分之二以上者，平均年齡在65歲以上 ，這次無異是「老人選老人黨主席」（老人有醫學上的刻板、固執、 保守等特性）。除非吳敦義能擺脫黃復興選票的羈絆，整合「 失聯黨員」歸隊和地方派系，將黨員票源做到「最大化」， 才能脫穎而出當選黨主席，那麼吳敦義或將會有春天， 國民黨也或將有新的轉機！

但若是靠黃復興的分合，或北京的點頭獲取勝選， 那麼不僅黨員會感到「好無助」，連台灣人民都會感到失望， 國民黨或許就像葉匡時臉書所說的，真的要送進「太平間」了！