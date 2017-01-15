自由限時批》吳敦義會有春天嗎？！

前副總統吳敦義9日召開記者會，宣布參選中國國民黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）
◎董森霖
當吳敦義近日宣布參選國民黨主席的那天起手式，聲勢鵲起。站在背後支持的立委有六成，大老都是黨內實力派，包括吳伯雄、馬英九、王金平等等，還有地方派系如廖了以、雲林張榮味家族等等，一時風生水起，來勢洶洶，直逼現任洪秀柱（據無情真實的未來事件12日預測吳38％、洪36％、郝龍斌16％），選情一度看好，但世事多變，北京和黃復興的態度最近趨冷，能否突破重圍獲勝，在在值得持續觀察。
前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、國民黨主席洪秀柱13日出席「百年大黨，十年風雲」新書發表會。（資料照，記者方賓照攝）
最近，中共媒體（姓黨，聽命黨中央）就把2016的「洪習會」，列入「2016年兩岸十大新聞」的榜首，可見對洪秀柱系的「同屬一中」，相當青睞。而在此時，洪又在舊金山訪問海外黨部，受到熱烈歡迎；由於傳聞吳、郝分搶黃復興，有「倒戈」現象；然該黨部近日突表態，強調保持「中立」，不會有「倒戈」與否的問題（此恐與傳聞吳一度有改「台灣國民黨」的看法有關。吳辦則駁斥「子虛烏有」）；自使國民黨的黨主席選情，益發波譎雲詭。也就是說，此次的黨主席選舉，尚難擺脫北京和黃復興的影子！
其實，台灣社會或網民對國民黨的黨主席選舉，興趣不大，泰半是旁觀或冷嘲熱諷。像郝龍斌、吳敦義、洪秀柱的參選，就變成了「好無助」！但問題在，台灣已經民主化，便不能不希望有一個強有力的在野黨監督，但偏偏國民黨似扶不起的阿斗，讓人失望；然卻被中共一再利用其「剩餘價值」，例如一再搞「國共合作」的模式，作「國共內戰的延續」新樣版，就是把台灣「內地化」。
姑且不論中共無時無刻的「文攻武嚇」台灣，光是黃復興的退將，不少都是往返中國的常客，甚至有辱國家的言行表現，遭到社會嚴厲批評；但他們所屬的黃復興卻在黨內選舉則有舉足輕重的地位，像2007年馬英九和王金平選黨主席，王的慘遭滑鐵盧，可為例證。馬以三十萬餘票，百分之七十二點三六的高得票率當選黨魁。
目前的國民黨黨員號稱總數為八十九萬餘人（失聯或未繳黨費者高達五十多萬人），在剩下登記的黨員數約三十四萬人中，其中黃復興黨部就佔十九萬餘人，無異已是黨「主流」力量。
像洪秀柱在去年國民黨主席的補選，當選票數的七萬八千餘票中，八成以上係屬黃復興，足見依賴甚深！（海外黨員投票部分亦拿下七成八）而陳鎮湘退將的出任副主席，更為洪舖下鞏固票源之路（像本月11日的中華民國退役將領社會服務總會舉行會員大會，陳鎮湘與退役上將夏瀛洲便邀洪參加致詞）。
當然，吳敦義亦非省油的燈。過去擔任國民黨秘書長多年，認識許多黃復興要角，像他宣布參選記者會當天，前黃復興黨部主委王文燮也有出席；加上擔任地方首長多年，也認識許多團管區司令，在後備幹部班六十三期及服役時也都認識許多軍人同志，包括前陸軍裝甲旅旅長于北辰少將、前軍備局處長蕭天流少將、前駐美軍事代表團團長黎賢聖少將等十多位退將，均已紛紛投入替吳敦義操盤、輔選的行列。
然則，吳敦義能言善道與圓融政治手腕衛生署，自是優劣互見，外界亦常有「白先生」之謂，但卻也忽視國民黨的「法統」，有重視「一脈相傳」的封建文化傳統；例如明明李登輝是蔣經國的接棒人（在《蔣經國傳》（The Generalissimo's Son），作者陶涵Jay Taylor，是美國國務院資深官員、哈佛大學費正清研究中心研究員。有記錄蔣經國如何交代郝柏村、代表主持政戰學校畢業典禮，還找當時AIT李潔明多和李接觸，之後李接任總統特別安排赴美行等詳細過程），就因「血統」不合，在「連蕭配」敗選後，力主開除李黨籍的中常委，就是洪秀柱！
至於所謂的國民黨「本土派」，黃復興亦復蔑視為「地方派系」，即是此「基因」背後的主要因素！（王金平一直受排擠的主因在此），完全漠視了蔣經國晚年的「台灣認同」（族群融合真諦）！
如今儘管台灣民主化，但北京並不承認「中華民國事實存在」，亦不承認非國民黨籍主政（黃復興和中共的「反台獨」，其實就是反「民主台灣」），與黃復興的基因是「若合符節」的。所以，吳敦義的「一中各表」派，自難敵「同屬一中」派，即便與郝龍斌「分進合擊」，恐亦難敵洪的黨內執政優勢，黃復興的鐵票。
如今黃復興十九萬餘黨員，三分之二以上者，平均年齡在65歲以上，這次無異是「老人選老人黨主席」（老人有醫學上的刻板、固執、保守等特性）。除非吳敦義能擺脫黃復興選票的羈絆，整合「失聯黨員」歸隊和地方派系，將黨員票源做到「最大化」，才能脫穎而出當選黨主席，那麼吳敦義或將會有春天，國民黨也或將有新的轉機！
但若是靠黃復興的分合，或北京的點頭獲取勝選，那麼不僅黨員會感到「好無助」，連台灣人民都會感到失望，國民黨或許就像葉匡時臉書所說的，真的要送進「太平間」了！