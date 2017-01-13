自由限時批》瞎咪，老共也愛蔣經國！卻和老K大不同！

◎東方亮

瞎咪，老共也愛蔣經國！這是一點都不意外，因為習大大想轉型當中國「總統」的傳聞，在海外已經騰傳了一年！而今年又面臨中共19大要換屆（指定下屆接班人。任期十年），所以去年初重新出版的「蔣經國傳」（澎湃新聞網以標題《山雨欲來：蔣經國晚年最後一搏》轉載《蔣經國傳》部份內容。哈佛大學出版社在2000年出版英文本的《蔣經國傳》（The Generalissimo's Son），作者陶涵（Jay Taylor）是美國國務院資深官員、哈佛大學費正清研究中心研究員。由林添貴翻譯的《蔣經國傳》已於2016年1月由中國華文出版社出版發行。中文版《蔣經國傳》封面上突出「台灣民主與現代化的推手」、「理解20世紀的中國，理解蔣經國的抉擇」字樣），或因蔣經國有蘇聯留學及參加共產黨背景，並是由國民大會間接民選總統的關係，內容卻罕見地未刪，益發受到各方高度關注，風行一時！

其實，習大大在去年底經六中全會推舉為黨的「核心」後，大權獨攬一身，就想仿俄羅斯總統普丁模式幹「終身」總統（他的班底早已籌劃多年），才能追求「中國夢」！而蔣經國在台灣的獨裁又開明，或穿夾克的親民作風（末期解嚴、開放黨禁、報禁等，走向民主化），創造經濟奇蹟等，猶受到台灣人民的懷念！況且國共「黨國」性質雷同，蔣經國可以，習近平的班底亦認為有什麼不可以！

最近參選國民黨黨主席的郝吳柱，這兩天大打蔣經國牌，聲淚俱下，也都到慈湖謁陵，無非斤斤於權位之爭。此和老共看待的蔣經國，簡直大相逕庭！只有韓國瑜抱著高麗菜的記者會例外，他則譏諷大老們還在「啃蔣經國老本」！可說一語中的！

國民黨主席洪秀柱（前）率黨部成員謁陵，她指，黨主席之爭「四強爭霸」，絕對是好事。（記者周敏鴻攝）

前行政院長郝柏村（前）由兒子郝龍斌（後排中）陪同謁陵。（記者周敏鴻攝）

吳敦義（左二）日前到桃園市大溪頭寮陵寢謁陵。（記者邱奕統攝）

去年5月26日，《紐約時報》就已觀察習大大和蔣經國穿夾克的模式相似，便刊出一篇報導〈從中山裝（列寧裝）到「習夾克」：習近平的服裝符號〉說：「在有關中國國家主席的眾多謎團中，最明顯的可能就是那種帶拉鏈的藏青色防風夾克，彷彿是他的第二層皮膚。」「深色、毫無特點、顯而易見的單調，它幾乎像保鏢一樣，始終陪伴著習近平。」「他穿的這種夾克展現的是一種日理萬機、絕對不光芒四射的形象。」「它親民的款式……幫助軟化了他更強硬的威權主義鋒芒，而它故意不炫耀奢華，又為一名尋求打擊官員腐敗和鋪張浪費的領導人奠定了基調。」云云。

「深色、毫無特點、顯而易見的單調，它幾乎像保鏢一樣，始終陪伴著習近平。」（AP）

此外，中國共產黨的新聞網還披露，在人民日報評論部出版的《習近平用典》中指，習近平到海外演講，常喜引用蔣經國的座右銘：「計利當計天下利，求名應求萬世名」（是國民黨元老于右任題贈蔣經國的一副對聯）。如果對照老K的黨主席們（除蔣經國、李登輝外），似無如此這般的寧靜致遠和雄心壯志！

又如，曾是胡錦濤的頭號幕僚俞可平，習近平上台後，他也與王滬寧（習核心親信、政治局常委）一樣，是習近平重視的政治改革的專家（註：現任北京大學講席教授、政府管理學院院長兼北京大學中國政治學研究中心主任，哲學、政治學、國際政治多學科博士生導師。因倡導「治理」、「善治」、「社會治理」、「全球治理」、「官民共治」、「增量民主」、「政府創新」、「動態穩定」、「協商民主」等而廣受關注。2011年被美國《外交政策》評選為「全球百名思想家」，2016年成為首位入選悉尼大學「學者面對面」年度特邀人物的華人政治學家）。就在前年和去年一連發表七篇系列專文（當是獲得習核心默許），內容涉及民主、思想解放、政治體制改革、領導制度改革、制度問題、善政、法治、政治權威合法性。並強調要得民心，統治者必須行「德政」「仁政」或「善政」、「民主而非專制，法治而非人治，善治而非善政，成為現代政治權威的主要合法性來源。與此相一致，只有沿著民主、法治和善治的道路，政治權威的增強才符合現代政治文明的要求和趨勢。」云云。於是海外華人社會，認為「一直力挺習近平的俞可平釋放出如此信息，應該是在預示中國當政者要想獲得執政的合法性和權威性，未來必將走向民主取代專制，法治取代人治，善治取代善政之路。」

在去年初，中共已故大將羅瑞卿的兒子羅宇就曾向媒體表示，習近平在19大或20大上期，肯定要「顛覆」點什麼事，可能並不順著19大怎麼選人、20大怎麼接班這個思路，「他要『顛覆』這個思路」；可能按照選「總統」的方式來，「誰選上誰來當」。在3月31日，據媒體報導，29日深夜，新浪微博上人們在轉發一張特別圖片，一群人在小樹林的草地上打出兩個橫幅，表示支持習近平政改，成為首任民選總統。後來雖被撤除，但瞬間已傳遍名大網站，影響深遠。

到了去年4月下旬，海外中文媒體傳出，習近平不想在中共19大上指定自己的「接班人」。上海學者楊魯軍還表示，中國「正走在十字路口」，明年（指2017年）將召開的中共19大面臨三大問題，習近平會否打破潛規則另起爐灶，具有指標性意義。甚至連《亞洲周刊》也在5月披露，中南海高層已經出現改革呼聲，要研議變革：有沒有必要繼續設「中央政治局常委制」，有沒有必要打破政治局規範的「七上八下」的不成文規則；有沒有必要還需在黨內隔代指定下一屆接班人？以政治局常委這一架構為例，它的存在現在看來是多餘的，負面作用大於正面作用云云。

及至去年的六中全會（10月14日至27日）通過，擁立習近平為黨中央「核心」後，全面從嚴治黨，並建立更加嚴格的黨內監督管理制度，以維護中央的權威性。同時，習亦已全面做好19大前的人事部署（包括黨中央、政治局常委，以及更迭省區市黨的一把手及二把手），顯然反腐的權力鬥爭奏效，而江澤民系統亦已趨瓦解，使習核心在黨內幾已無對手矣。

去年11月4日，日裔美籍著名政治學家法朗西斯．福山（Francis Fukuyama）在清華大學做了題為「中國和美國政治改革的挑戰」的演講，在全球政治發展史的框架下討論了中美政治改革的可能性，並與幾位中國政治學者展開了較為深入的交流。 而在此前一天（11月3日），福山剛和習近平討論了相關議題。據官方報導，11月2日，習近平在人民大會堂另會見了出席中美「二軌」高層對話第五次會議的美方主席、美國前國務卿季辛吉，以及前國務卿舒爾茨等美方代表。

部分海外媒體指出，習近平會見福山的安排可謂相當不尋常。（法朗西斯．福山是一名美國作家及政治經濟學人，並著有《歷史的終結及最後之人》一書，他在該書中認為，隨着冷戰的結束，「自由民主」和資本主義被給以最高地位，是「資本陣營」的勝利云云。）

如果從去年的種切蛛絲馬跡，不難看出，習近平是有當中國「總統」的意圖和野心，只是如何實現的問題，而中國目前並無如早年蘇聯解體危機的問題，例如經濟崩解、兵變或遭恐怖威脅等，不過反腐的權力鬥爭，能否落幕，不得而知，餘則須視歷史機運如何了。（反言之，若是窮兵黷武，黨內鬥爭無法止息，或持續擴大貧富差距、產生嚴重環保危機、迫害人權，反民主等，則前途堪憂）。

反觀在台灣的國民黨，卻是「老人當道」，參選黨主席者平均65至70歲，毫無創新思想和改革理念及作為，只會學老共鬥爭手段的皮毛；而老共歷任國家領導人也從無謁陵（陵），這套封建做法，也無當領導人者須前往謁陵者，以示忠誠。老K未免太權謀、封建、落伍了！

另如進人中共政治局的成員，還必須在1950年以後出生者（65歲以下），老K的中常委年輕者有幾人？中委們又毫無作為，簡直形同老弱殘兵，何有中興改革氣象！

再者，老K號稱的88萬黨員中，卻有60多萬屬未繳黨費或失聯者，而主流派的黃復興黨部22萬黨員中，則有19萬是平均65歲以上者，等於是「一堆老人在選一個老主席」，誠是世界民主政黨的笑話！

一個蔣經國，卻讓老共與老K各顯其形，老K則更是嚴重到了加速凋謝的地步！哀哉！